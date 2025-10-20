Медия без
Хляб, кафе и плодове са с най-голям скок на цените за година

За последните 5 години се е натрупала 41% инфлация, обяви шефът на НСИ

Днес, 13:32
Атанас Атанасов, председател на НСИ
Хляб, кафе и пресни плодове са храните от първа необходимост с най-висок ръст на цените през последната година - над 20%. Между 10% и 15% са поскъпнали олио, брашно и яйца. 

Това съобщи председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов в интервю за БНР. Той припомни, че най-актуалните данни за годишната инфлация, която отразява средното увеличение на цените в потребителската кошница, са за 5.6% през септември спрямо септември миналата година.

За последните пет години инфлацията с натрупване е 41%, което е голяма инфлация, каза Атанасов.

Шефът на НСИ отхвърли всяка възможност за манипулиране на статистически данни. Както е известно "Възраждане" дори организира протести срещу института, обвинявайки статистиците, че подправят данните за инфлация, така че България да покрие показателите за инфлация за влизане в еврозоната. 

"Няма как да бъдат манипулирани данни, защото НСИ е под непрекъснат контрол от Евростат и ОИСР. Всяко наше изследване минава верификация пред Евростат, това е практика и за всички останали страни от ЕС. Освен това има и проверки на място", обясни Атанасов.

Потребителската кошница, по която се определя инфлацията, неизменно през последните години съдържа около 860 стоки и услуги, обясни още Атанасов. От нея годишно се вадят и добавят по една-две стоки. Преди година бяха извадени компакт дисковете CD-R, както и малките фотоапарати, защото потреблението им е почти спряло.

Атанасов коментира и законопроекта на управляващата коалиция - ГЕРБ, БСП и ИТН, според който председателят на НСИ се избира от Народното събрание, вместо да се назначава от правителството. Промените в Закона за статистиката минаха на първо четене. Според официалните мотиви те гарантират независимостта на Националния статистически институт, но повече от ясно е, че целта им е да бъде назначено ново ръководство на института. Сегашният шеф на НСИ Атанас Атанасов обяви, че очаква вносителите да се откажат от тази промяна, заради множеството негативни становища, които са постъпили в парламента.

