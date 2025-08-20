Растящите цени тормозят потребителите по целия свят

Linkedin Цените ще растат с двуцифрени проценти в развиващите се райони на Африка.

В България мнозина обвиняват настъпващото евро за растящите цени. Комуникационните гафове и сбърканите мерки на властите у нас предизвикват напрежение и поскъпване, но основната причина е, че преминаваме през период на глобална висока инфлация, която тревожи много държави и централни банки.

Икономисти от цял свят прогнозират, че потребителските цени ще останат трайно високи и през идните години, показва най-новото проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), проведено сред 1340 специалисти от 121 държави, цитирано от БТА.

Според анкетата глобалната инфлация през 2025 г. ще достигне 4%, а дори и в дългосрочен план - през 2026 и 2028 г. - тя ще остане близо до 3,7-3,9%. В Германия темпът се очаква да бъде по-нисък: 2,4% за 2025 г. и 2,3% за 2026 и 2028 г., в съответствие с целта на Европейската централна банка.

Основните двигатели на поскъпването са търговските конфликти и вносните мита, които увеличават разходите за стоки.

Разликите по региони са отчетливи. В Западна Европа инфлацията се предвижда да се успокои на нива под 2%, докато в САЩ се очаква ръст - от до 3,1% през 2025 г. до 3,7% през 2026 г. Най-силно поскъпване обаче се задава в развиващите се региони: в Източна Африка - 22,9%, а в Северна Африка - дори 40,8% през 2025 г.

Според анализаторите глобалната икономика ще трябва да свикне с "новата нормалност" - устойчива инфлация над нивата от предишното десетилетие, която ще влияе върху покупателната способност и политиката на централните банки.