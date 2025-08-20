Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Растящите цени тормозят потребителите по целия свят

Инфлацията ще остане висока и занапред, прогнозират експерти от 121 държави

Днес, 13:15
Цените ще растат с двуцифрени проценти в развиващите се райони на Африка.
Linkedin
Цените ще растат с двуцифрени проценти в развиващите се райони на Африка.

В България мнозина обвиняват настъпващото евро за растящите цени. Комуникационните гафове и сбърканите мерки на властите у нас предизвикват напрежение и поскъпване, но основната причина е, че преминаваме през период на глобална висока инфлация, която тревожи много държави и централни банки.  

Икономисти от цял свят прогнозират, че потребителските цени ще останат трайно високи и през идните години, показва най-новото проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), проведено сред 1340 специалисти от 121 държави, цитирано от БТА.

Според анкетата глобалната инфлация през 2025 г. ще достигне 4%, а дори и в дългосрочен план - през 2026 и 2028 г. - тя ще остане близо до 3,7-3,9%. В Германия темпът се очаква да бъде по-нисък: 2,4% за 2025 г. и 2,3% за 2026 и 2028 г., в съответствие с целта на Европейската централна банка.

Основните двигатели на поскъпването са търговските конфликти и вносните мита, които увеличават разходите за стоки.

Разликите по региони са отчетливи. В Западна Европа инфлацията се предвижда да се успокои на нива под 2%, докато в САЩ се очаква ръст - от до 3,1% през 2025 г. до 3,7% през 2026 г. Най-силно поскъпване обаче се задава в развиващите се региони: в Източна Африка - 22,9%, а в Северна Африка - дори 40,8% през 2025 г.

Според анализаторите глобалната икономика ще трябва да свикне с "новата нормалност" - устойчива инфлация над нивата от предишното десетилетие, която ще влияе върху покупателната способност и политиката на централните банки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инфлация, институт ИФО

Още новини по темата

Инфлацията през юли скочи до 5.3%
15 Авг. 2025

Има решения срещу инфлацията. Няма кой да ги приложи
14 Авг. 2025

Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%
12 Авг. 2025

Бирата и сладоледът "свалиха" инфлацията

15 Юли 2025

Здравните, пощенските и транспортните услуги свалиха инфлацията
15 Май 2025

Основните храни на трапезата са поскъпнали с 11% за година
05 Май 2025

Яйцата са поскъпнали с над 5% през март
14 Апр. 2025

България напълно покри инфлационния норматив за еврозоната
20 Март 2025

Телекоми, хляб, алкохол и цигари надуха инфлацията през февруари
17 Март 2025

Инфлацията в Еврозоната се забавя
03 Март 2025

Инфлацията през януари рязко се увеличи до 3.7% годишно
14 Февр. 2025

България е на косъм от критерия за инфлация за еврозоната
17 Яну. 2025

По-евтини храни и алкохол удържаха инфлацията през декември
15 Яну. 2025

Цените на храните тръгнаха рязко нагоре
16 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар