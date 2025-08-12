Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%

От 1 август страната вдигна ставките на ДДС в опит да свие огромния бюджетен дефицит

Днес, 17:37

Годишната инфлация в Румъния се повиши до 7,84% през юли спрямо 5,7% през юни. Това е най-високото равнище на инфлация от 21 месеца, отбелязаха румънските медии.

В разпространена от статистическия институт на страната информация днес се посочва, че цените на хранителните продукти са се покачили със 7,67%, на услугите със 7,33%, а  на нехранителните стоки с 8,18%. Най-много в сравнение със същия период на миналата година са поскъпнали пресните плодовете, козметичните услуги и билетите за жп транспорт – съответно с 39,74, 14,06 и 16,92%.

Очаква се инфлация в Румъния да отбележи най-голям скок през третото тримесечие на 2025 г. заради изтичането на схемата за ограничение на цените на електроенергията и увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.

В началото на юли румънският премиер Илие Боложан обяви редица непопулярни мерки, за да опита да овладее прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година 9,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) и страната на избегне гръцкия сценарий.

Първият пакет от мерки включва повишение от 1 август 2025 г. на стандартната ставка на ДДС от 19 на 21%.  Съществуващите дотогава по-ниски нива на ДДС от 5 и 9% бяха увеличени на 11% - за основните хранителни продукти, лекарствата, дървата за огрев, книгите, водоснабдяване, канализация и топлофикация, както и за достъпа до музеи и други културни институции. Хотелиерството и ресторантьорството също остана с намалена ставка на ДДС от 11%. Освен това акцизът на бензина и дизела бе увеличен с 10%.

Анонсът за тези данъчни промени предизвикаха бум на вътрешното потребление в опит румънските граждани през оставащите дни на юли да се снабдят с по-големи количества продукти преди данъчните повишения. Усиленото търсене е довело и до покачване на цените.

"Пикът на инфлацията ще бъде през септември", прогнозира управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску, цитиран от Диджи24.

„През септември инфлацията вероятно ще бъде 9,6-9,7%, след което ще има постепенно усвояване на тези шокове и според нашата прогноза до края на следващата година ще влезе в целевия диапазон. Необходими са 12 месеца, за да може индексът на потребителските цени да отрази мащаба на някои шокове от страна на предлагането“, обясни Мугур Исъреску на пресконференция.

Той смята, че Румъния може да избегне рецесия, ако увеличи усвояването на европейски средства и инвестициите, финансирани с европейски пари.

В отговор на журналистически въпрос Мугур Исъреску коментира, че Румъния е изпълнила условията за присъединяване към еврото още през 2013-2015 г., но се е отказала от времевия хоризонт, защото почти всички партии и правителства, които бяха на власт, вече не се придържали към тази фискална цел. По думите му последната среща за приемането на еврото е била през 2018 г. и дискусиите по тази тема могат да бъдат възобновени едва след 5-7 години.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, инфлация

Още новини по темата

Румъния заподозря Русия в замърсяване на азерски петрол
12 Авг. 2025

Намаляването на заплатите на учителите в Румъния предизвика протести
07 Авг. 2025

Румъния вдигна F-16 заради руски дронове до границата й
06 Авг. 2025

Пожар в румънски оръжеен завод напомни диверсиите на ГРУ в България
04 Авг. 2025

Румъния се събуди с ценови шок
02 Авг. 2025

10 пожарникари загинаха в Турция
24 Юли 2025

Румънци подхвърлиха 290 евро подкуп на български гранични полицаи
23 Юли 2025

Румънската армия се увеличава заради по-високи заплати
19 Юли 2025

Бирата и сладоледът "свалиха" инфлацията

15 Юли 2025

Мечка нападна овчар в Фъгърашките планини в Румъния
14 Юли 2025

Доналд Тръмп ще строи многоетажна сграда в Букурещ
13 Юли 2025

Мечка уби моторист в Румъния
04 Юли 2025

Румъния вдига данъци и замразява заплатите на чиновниците
03 Юли 2025

Митов: В полунощ се слага край на проверките на границата с Румъния

30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар