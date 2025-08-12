Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%

Годишната инфлация в Румъния се повиши до 7,84% през юли спрямо 5,7% през юни. Това е най-високото равнище на инфлация от 21 месеца, отбелязаха румънските медии.

В разпространена от статистическия институт на страната информация днес се посочва, че цените на хранителните продукти са се покачили със 7,67%, на услугите със 7,33%, а на нехранителните стоки с 8,18%. Най-много в сравнение със същия период на миналата година са поскъпнали пресните плодовете, козметичните услуги и билетите за жп транспорт – съответно с 39,74, 14,06 и 16,92%.

Очаква се инфлация в Румъния да отбележи най-голям скок през третото тримесечие на 2025 г. заради изтичането на схемата за ограничение на цените на електроенергията и увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.

В началото на юли румънският премиер Илие Боложан обяви редица непопулярни мерки, за да опита да овладее прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година 9,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) и страната на избегне гръцкия сценарий.

Първият пакет от мерки включва повишение от 1 август 2025 г. на стандартната ставка на ДДС от 19 на 21%. Съществуващите дотогава по-ниски нива на ДДС от 5 и 9% бяха увеличени на 11% - за основните хранителни продукти, лекарствата, дървата за огрев, книгите, водоснабдяване, канализация и топлофикация, както и за достъпа до музеи и други културни институции. Хотелиерството и ресторантьорството също остана с намалена ставка на ДДС от 11%. Освен това акцизът на бензина и дизела бе увеличен с 10%.

Анонсът за тези данъчни промени предизвикаха бум на вътрешното потребление в опит румънските граждани през оставащите дни на юли да се снабдят с по-големи количества продукти преди данъчните повишения. Усиленото търсене е довело и до покачване на цените.

"Пикът на инфлацията ще бъде през септември", прогнозира управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску, цитиран от Диджи24.

„През септември инфлацията вероятно ще бъде 9,6-9,7%, след което ще има постепенно усвояване на тези шокове и според нашата прогноза до края на следващата година ще влезе в целевия диапазон. Необходими са 12 месеца, за да може индексът на потребителските цени да отрази мащаба на някои шокове от страна на предлагането“, обясни Мугур Исъреску на пресконференция.

Той смята, че Румъния може да избегне рецесия, ако увеличи усвояването на европейски средства и инвестициите, финансирани с европейски пари.

В отговор на журналистически въпрос Мугур Исъреску коментира, че Румъния е изпълнила условията за присъединяване към еврото още през 2013-2015 г., но се е отказала от времевия хоризонт, защото почти всички партии и правителства, които бяха на власт, вече не се придържали към тази фискална цел. По думите му последната среща за приемането на еврото е била през 2018 г. и дискусиите по тази тема могат да бъдат възобновени едва след 5-7 години.