Инфлацията през юли скочи до 5.3%

Месечната инфлация през юли е 1.7%, с което на годишна база тя скача до 5.3%, съобщи НСИ.

През юли спрямо юни най-голямо е увеличението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (13.2%), „Ресторанти и хотели“ (2.4%), „Съобщения“ (2.0%) и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (1.9%). Намаление е регистрирано в група „Облекло и обувки“ (-3.4%).

Стоките в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ са поскъпнали средно с 0.2%. Сред тях най-силно са се качили цените на листни зеленчуци - с 6.8%, ябълки - с 5.6%, пипер - с 4.6%, сладолед - с 3.6%, бира - с 2.9%, маслини - с 2.7%, домати - с 2.5%, праскови и кайсии - с 2.2%, минерална вода - с 2.2%.

С над 1% са поскъпнали още шоколад и шоколадови изделия, мляно месо (кайма), краве масло, говеждо месо, яйца, вина, цитрусови и южни плодове, плодови сокове.

Намаление на цените е отчетено за картофи, тиквички, патладжан, зеле, леща, боб, ориз, кашкавал.

В групите на нехранителните стоки и на услугите НСИ регистрира увеличение на цените на туристическите услуги - пакетни почивки и пътувания - с 21.2%, международни полети - с 15.9%, краткосрочно настаняване - 13%. Топлата вода е поскъпнала с 5.7%, куриерските услуги - с 4.5%, електроенергията - с 2.6%, дизеловото гориво - с 2.5%, бензин А95Н - с 1.9%, а А100Н - с 1.5%. Вдигат се цените също на козметични и фризьорски услуги, банкови услуги, шофьорски курсове. Заради новите екотакси с над 1% поскъпват телевизори, прахосмукачки, готварски печки, климатици.