Плодове и зеленчуци докараха дефлация през септември

Илияна Кирилова От хранителните стоки през месец септември най-много са паднали цените на голяма част от плодовете и зеленчуците - грозде, пипер, моркови, краставици, домати, ябълки, лук, чесън, тиквички, патладжан, зеле.

Поевтиняване на редица плодове и зеленчуци, както и падане на цените на туристическите услуги през септември доведоха до месечна дефлация от 0.8%, показват данните на НСИ.

Въпреки отрицателният индекс на цените на потребителските стоки през септември, годишната инфлация продължава да расте. Тя достига 5.6% спрямо септември 2024 г. Предният месец - август, годишната инфлация бе 5.3%.

Припомняме, че в бюджета за 2025 г. е планирано в края на годината инфлацията да е 2,8 на сто, но данните за първите девет месеца на годината показват, че тази прогноза е нереалистична. Икономисти и управителят на БНБ прогнозираха, че годината ще завърши с около 5% инфлация.

НАГОРЕ-НАДОЛУ

През септември НСИ отчита намаление на цените в групите „Развлечения и култура“ (-9.9%), „Ресторанти и хотели“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%).

В същото време най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Транспорт“ и „Здравеопазване“.

Поевтинели са също риба, свинско и говеждо месо, трайни колбаси, кисели млека, масло, хляб Добруджа, бира и ракии.

В същото време са увеличени цените на дини, пъпеши, гъби, леща и боб, както и кайма, сирене и кашкавал, бял, типов и ръжен хляб, яйца и шоколадови изделия.

От нехранителните стоки и услугите е регистрирано съществено намаление на цените на хотелите в курортите с 26.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 15.7% и международни полети - с 11.7%.

Поевтиняват и климатични инсталации, велосипеди, готварски печки, телевизори, перални машини, както и почистващи препарати и продукти за лична хигиена. Намалени на цените се наблюдава също на централното газоснабдяване, въглища, метан за ЛТС и дизелово гориво.

През септември са се повишили услугите, свързани с образование, курсовете за шофьорски книжки, фризьорските и козметичните услуги, такситата, куриерските услуги.