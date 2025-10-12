Домусчиев нападна КНСБ: "Ще ни набутат в румънски сценарий"

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев нападна КНСБ в безпрецедентно остро изявление в социалните мрежи. Със самоволните си политически инициативи за драстично повишаване на данъци и осигуровки, КНСБ преминава от рушене към буквално взривяване на социалния диалог, обяви той.

„Не се държат като синдикат, който трябва да защитава разполагаемия доход на работещите и възможностите за осигуряване на нови високоплатени работни места, а като радикална политическа организация, която иска да изземе доход на работещите и предприемачите и да го излее в централния бюджет", написа още Домусчиев.

Той твърди, че "предложенията им ще доведат само до стагнация, замразяване на инвестиции и отказ от създаване на нови работни места". "А заедно с вредните им идеи за увеличаване на публичния сектор (който и в момента е по-голям от средното за ОИСР), ще ни набутат в румънски сценарий на инфлационна и дългова криза!“, твърди още Домусчиев.

Заради атаката на Домусчиев, УС на КРИБ излезе с позиция, в която препоръчва на компаниите, членове "да преустановят срещи с КНСБ по теми като квалификация на служители, дискусии относно пазара на труда, бизнес средата, данъчно-осигурителни въпроси, и други, които не са изрично посочени като част от проектите, които КРИБ и КНСБ изпълняват в партньорство/„Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ - проект на КРИБ и „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“- проект на КНСБ, по Операция „Социално партньорство“, Програма „Развитие на човешките ресурси“".

Само часове по-късно КНСБТ отговори на обвиненията на Домусчиев и КРИБ с нарочна позиция, в която покани Конфедерацията на работодателите и индустриалците, както и всички партньори за дискусия по значимите за обществото въпроси. "Всички наши предложения, включително насочените към справедливо данъчно облагане, са подлагани на задълбочени обществени и експертни обсъждания от години, тъй като вярваме, че това е демократичният път към защитата на публичния интерес. Призивите за прекратяване на социалния диалог са на противоположната плоскост и будят тревога за погазване на демократичните практики", пишат от КНСБ.

Оттам напомнят, че именно той е основен гарант за социалния мир и стабилност, дава възможност различните интереси да се съчетаят чрез преговори и компромиси и затова смятат, "че призиви за прекратяване на диалога са контрапродуктивни и не са в интерес на икономиката и обществото".

После КНСБ разказват отново позициите си, като натъртват, че са най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в България.

"КНСБ е озадачена от заявеното намерение на КРИБ да „приоритизира други синдикати при колективното трудово договаряне“, тъй като това противоречи на Конституцията, европейските и международните конвенции и директиви, както и представлява натиск върху работодателите и посегателство върху правото на работниците сами да избират своето представителство", пишат още от синдиката.