НАП призна, че е безсилна срещу схема с краден касов апарат

Днес, 16:15
Румен Спецов
EPA/BGNES
Хората, които обикалят страната с крадения касов апарат на кебапчията Ивайло Костов, остават тайна за Националната агенция за приходите и прокуратурата и няма механизми да бъдат спрени. Това следва от отговорите на шефа на приходната агенция Румен Спецов на въпросите на Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България", пише Mediapool, която първа разказа за невероятната схема за касовия апарат - фантом.

Румен Спецов обяснява, че откраднатият касов апарат е от стар модел, който няма дистанционна връзка с НАП. Устройството няма SIM карта и не може да бъде локализирано дистанционно, нито да бъде изключено.

Оказва се, че НАП не може да направи нищо в подобен случай, докато прокуратурата е решила да прекрати разследването.

"Извършването на проверка на касовия апарат не е възможно, тъй като същият е бил откраднат и местонахождението му не е известно. Освен това администрацията не разполага със способи за физическа забрана за издаване на документи от работещо фискално устройство", казва Спецов.

Божанов коментира, че в крайна сметка нещата пак опират до прокуратурата, която е единственият орган, способен да установи физически кои са хората, които реално издават фалшиви фактури с бележки от краден касов апарат на държавни институции.

"Прокуратурата обаче прекратява досъдебното производство. Може би е установила някой, свързан с властта, и затова замита случая, оставяйки съответния човек или група хора „длъжници“ на все по-нелегитимната прокуратура", допуска Божанов.

Историята на Ивайло Костов - дребен продавач на скара по софийските пазари, е наистина удивителна. След като касовият му апарат е откраднат през 2011 г., по документи от дребен търговец той се превръща в крупен доставчик на стоки, услуги и забавления за милиони левове за общини и министерства по време на управлението на ГЕРБ (2011 - 2021).

Данъчните и прокуратурата са уведомени, но това на практика не води до нищо. 

Междувременно касовият апарат се е превърнал във фантом, който обикаля страната, трупа оборот за милиони и издава касови бележки за общински рап-концерти и новогодишни празненства.

Десетки общини, управлявани тогава от кметове на ГЕРБ, държавни институции, министерства, дори полицията, Народното събрание и Държавната финансова инспекция, се оказват клиенти на кебапчията Ивайло. Стига се до абсурдната ситуация, в която полицията уж търси касовия апарат, а Национална служба „Полиция“ си купува неща от него.

Накрая НАП търси от Ивайло Костов да плати данъци за близо 1 милион лева, след като на името на неговата фирма се води оборот от 3,8 милиона лева.

В отговорите си до Божидар Божанов шефът на НАП Румен Спецов казва, че не са установени лицата, предоставили документите за осчетоводяване в съответните институции, казва Спецов.

Данъчната ревизия и документите, с които Mediapool разполага, показват друга картина. Столичната община, която е била най-крупният купувач от крадения апарат по времето на Йорданка Фандъкова, не е проверена.

НАП потвърждава, че кебапчията Ивайло Костов е направил всичко, за да дерегистрира крадения касов апарат, включително е подал сигнал до прокуратурата, която не е успяла да направи нищо.

До юли тази година държавното обвинение водеше дело за съставяне на неистински документи, но го прекрати заради изтекла абсолютна давност. Няма отговор на въпроса защо държавното обвинение не е разследвало данъчни престъпления, каквито са извършени с крадения касов апарат, като давността по тях още не е изтекла.

Държавата върти бизнес с краден касов апарат
Министерства, агенции, общини - от Петрич през Перник до Ловеч и Бургас, са правили разходи за милиони, минали през абсолютно незаконен касов апарат.
12 Септ. 2025
