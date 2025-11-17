Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на най-голямото българско предприятие -"Лукойл Нефтохим". В петък, 14 ноември, правителството взе решение да назначи директора на НАП за особен търговски управител на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, „ЛУКОЙЛ-България“, „ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България“ и „ЛУКОЙЛ - България Бункер“. Още същия ден документите за вписването са били депозирани от министъра на икономиката Петър Дилов във регистъра на фирмите. С решението на МС се възлага на министър Дилов да сключи договори за управление с особения търговски управител на всяко от четирите търговски дружества.

Така Румен Спецов ще е представител на бургаската рафинерия и неин оперативен шеф редом с Евгени Маняхин, руснак с швейцарски паспорт, председател на управителния съвет.

В същото време от Министерския съвет и от Министерството на финансите не са съобщили да е издадена заповед, с която Спецов да е освободен от директорския пост в НАП. Няма и данни да е назначен временно управляващ на приходната агенция.

Междувременно от средите на управляващите разкриха, че са обсъждани "дузина" имена за особен управител на рафинерията в Бургас, но никой от номинираните не е пожелал да се нагърби с тази сериозна работа. Така шефът на НАП се оказал единствен на финалната права.

По повод на критиките, че не отговаря за законовите критерии за поста, самият Румен Спецов коментира пред бТВ: "Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали."

В закона е записано, че особеният търговски управител трябва да има поне 5 години опит в петролния бизнес. Защитниците на Спецов настояват, че като директор на НАП той се е запознал достатъчно добре с работата на "Лукойл Нефтохим", тъй като приходната агенция е проверявала предприятието.

Прясно назначеният особен търговски управител е подписал и депозирал в Търговския регистър декларация, че отговаря на всички правни изисквания: