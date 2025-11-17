Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец

Директорът на НАП вече официално е шеф на бургаската рафинерия

17 Ноем. 2025Обновена
Румен Спецов вече е официално особен търговски управител на дружествата на "Лукойл" в България.
БГНЕС
Румен Спецов вече е официално особен търговски управител на дружествата на "Лукойл" в България.

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на най-голямото българско предприятие -"Лукойл Нефтохим".  В петък, 14 ноември, правителството взе решение да назначи директора на НАП за особен търговски управител на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, „ЛУКОЙЛ-България“, „ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България“ и „ЛУКОЙЛ - България Бункер“. Още същия ден документите за вписването са били депозирани от министъра на икономиката Петър Дилов във регистъра на фирмите. С решението на МС се възлага на министър Дилов да сключи договори за управление с особения търговски управител на всяко от четирите търговски дружества.

Така Румен Спецов ще е представител на бургаската рафинерия и неин оперативен шеф редом с Евгени Маняхин, руснак с швейцарски паспорт, председател на управителния съвет. 

В същото време от Министерския съвет и от Министерството на финансите не са съобщили да е издадена заповед, с която Спецов да е освободен от директорския пост в НАП. Няма и данни да е назначен временно управляващ на приходната агенция.

Междувременно от средите на управляващите разкриха, че са обсъждани "дузина" имена за особен управител на рафинерията в Бургас, но никой от номинираните не е пожелал да се нагърби с тази сериозна работа. Така шефът на НАП се оказал единствен на финалната права.

По повод на критиките, че не отговаря за законовите критерии за поста, самият Румен Спецов  коментира пред бТВ: "Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали." 

В закона е записано, че особеният търговски управител трябва да има поне 5 години опит в петролния бизнес. Защитниците на Спецов настояват, че като директор на НАП той се е запознал достатъчно добре с работата на "Лукойл Нефтохим", тъй като приходната агенция е проверявала предприятието.  

Прясно назначеният особен търговски управител е подписал и депозирал в Търговския регистър декларация, че отговаря на всички правни изисквания: 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЛУКойл Нефтохим Бургас, Румен Спецов

Още новини по темата

Управляващите смятат Спецов за "най-правилния човек" за "Лукойл"
16 Ноем. 2025

Да отнемеш бизнес за 30 секунди
12 Ноем. 2025

НАП призна, че е безсилна срещу схема с краден касов апарат
06 Окт. 2025

Шефът на НАП не знае с кой шеф на КЗП ще лови "спекуланти"
11 Септ. 2025

Доходите от 2025 г. ще декларираме в лева, а данъка ще платим в евро

05 Юли 2025

Покупките на евро в чейндж бюрата скочили с 43% само за седмица
25 Юни 2025

Шефът на Фискалния съвет: Неминуемо вървим към вдигане на данъци
24 Юни 2025

Шефът на НАП: Всички основни храни са поскъпнали след 3 юни

19 Юни 2025

Шефът на НАП за "Орион" и Ковачки: Може би ще вземем 370 млн. лв.

11 Юни 2025

100 млн. лв. са скрити от данъци на фризьорки и майстори
07 Юни 2025

НАП ще "респектира" хитруващите с цените чрез ДДС

06 Юни 2025

ДПС-ДПС обвини Спецов в разправа с опоненти на Пеевски
27 Февр. 2025

Главчев упрекна НС за дългия коледен отпуск, без да решат проблема с бюджета
23 Дек. 2024

Държавата иска още права при продажба на "ЛУКойл Нефтохим"
08 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън