Шефът на НАП не знае с кой шеф на КЗП ще лови "спекуланти"

Шефът на НАП Румен Спецов все още не знае кой ще оглави Комисията за защита на потребителите и с кого ще извършва съвместни проверки на търговците дали не вдигат спекулативно цените и дали спазват изискванията на закона за въвеждане на еврото.

Вчера Народното събрание избра досегашния председател на КЗП Мария Филипова за заместник-омбудсман.

"Когато бъде избран нов председател на КЗП, по най-бърз начин ще бъдат осъществени работни контакти, за да се уточни как да продължат действията ни, делегирани съгласно законовите изисквания както относно индивидуалните, така и съвместните проверки в търговската мрежа", каза днес шефът на НАП Румен Спецов по време на информационна среща в Благоевград, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

По думите на Спецов винаги когато се говори за цени, "спекулацията има своята роля". Той даде пример с военните конфликти, които позволявали интерпретиране на събитията по начини, които водят до повишаване на цените на суровини като петрола." Определени събития могат да влияят на цените, без това да има никакви икономически обусловености", посочи данъчният шеф.

"Това, което ние ще съблюдаваме, е наистина да се спазват конкретните пазарни принципи на икономиката. Не може да ограничим желанието на дадена компания, на дадено физическо лице, да печели, но ще се стараем това да става в конкурентна среда", каза Спецов.

"Нашата цел е това да бъде обосновано - дали това ще е повлияно от размера на наема, от цената на тока, от минималната работна заплата и нейното повишение, всякакви вариации в персонал, цените на петрола и други, които пряко или косвено влияят върху всяко едно ценообразуване за стоките", добави той.

Данъчният шеф призна, че няма отговор на въпроса защо една и съща стока се продава на различни цени в отделните страни или градове.

НАП вече е готова с всички необходими действия относно привеждането на информационно-електронната среда на институцията, така че обществото да не изпита никакви затруднения при преминаването от лев към евро, увери данъчният шеф.

"От ден първи нашата задача е под никаква форма данъкоплатците и нашите клиенти да не усетят разлика в информационното обслужване, да няма затруднения, да няма прекъсване на системите, да може да се функционира нормално и всичко, което е предвидено по закон по подаване на образци, на декларации, трансфери, банкови сметки да се извърши гладко, и съм убеден, че това ще стане, и ви уверявам - Националната агенция за приходите е готова в това отношение", каза Спецов.

Според него единственото слабо място в процеса по преминаване от левове към евро може да бъде този един месец в началото на следващата година, когато в обращение ще са и двете валути. Тогава може да се създаде объркване при плащане и връщане на ресто, но благодарение на информационната кампания това предизвикателство ще бъде преодоляно.