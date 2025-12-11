Медия без
Трябва ли ни пари кеш на 1-ви януари 2026 г.?

Днес, 14:14
В навечерието на въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г., все повече хора си задават въпроса трябва ли да имаме пари в брой за празничните дни на Новата година.

Преходът към единната европейска валута включва не само физическата смяна на банкноти и ценови етикети, но и сериозна техническа подготовка в банковия сектор. Планираното пренастройване на софтуерните системи на банките към работа с евро ще се извърши в първите часове от настъпването на 2026 г. Процесът е организиран така, че да създаде бърз и максимално плавен преход към еврото още в първите минути на 2026-та. Така, както е станало във всички държави, въвели единната валута преди нас. България е 21 страна членка на еврозоната, която ще извърви пътя по въвеждане на еврото.

Техническите екипи на банките ще работят, за да извършат ключовата промяна в интервала между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари. Именно тогава ще бъде обновен софтуерът за работа с картите, ПОС терминалите и банкоматите, като са възможни прекъсвания в достъпа до част от услугите. Възможно е за кратко време между 31 декември и 1 януари единственото разплащателно средство да бъдат парите в брой. Всяка банкова институция ще информира клиентите си за точния времеви прозорец и евентуалните прекъсвания в зависимост от спецификата на собствените си системи.

След приключване на обновяването, всички операции с кредитни и дебитни карти, както и по сметки автоматично ще преминат към евро. Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от тяхното преиздаване. От 1 януари банкоматите на територията на страната ще започнат да предоставят евробанкноти, като предупреждаваме, че е възможно в първите часове да попаднете на банкомат или ATM, които все още се пренастройват.

Затова, с цел избягване на неудобствата в празничната новогодишна нощ, е разумно гражданите да предвидят пари в брой - независимо дали левове или евро.

