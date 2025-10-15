Медия без
За 9 месеца са "изчезнали" над 61.6 милиона левови банкноти

Парите в обращение бързо намаляват с наближаването на датата за приемане на еврото

Днес, 06:06
За последните 12 месеца най-много е намалял броят на двадесетолевките - с 16%, с което в края на септември те вече са 81.922 млн. След тях са петдесетолевките, които са намалели с 15% за година до 214.607 млн. броя.
С наближаване на датата на приемане на еврото левовете в обращение все по-бързо намаляват и като брой, и като стойност.

Последните данни на БНБ за септември показват, че у нас са в обращение 533.694 млн. банкноти на обща стойност 26.557 млрд. лв. В началото на годината броят им е бил 595.314 милиона, а стойността им почти 30 млрд. лв. Така за девет месеца са "изчезнали" над 61.6 млн. банкноти, което спад от 10.4%.

Съпоставено на годишна база - спрямо септември 2024 г., левовите банкноти са намалели с почти 12%. Данните на БНБ показват, че за последните 12 месеца най-много е намалял броят на двадесетолевките - с 16%, с което в края на септември те вече са 81.922 млн. След тях са петдесетолевките, които са намалели с 15% за година до 214.607 млн. броя.

Намалява и броят на разменните монети. Ако в началото на годината те са били 97.186 млн., то в края на септември вече са 94.880 млн.  Стойността им за този период е паднала от 199.831 млн. лв. на 195.540 млн. лв.

Статистиката на БНБ не дава информация на какво се дължи спадът на парите в циркулация, но неминуемо това е свързано с подготовката на бизнеса и домакинствата за смяната на левовете в евро от 1 януари 2025 г.

Една от причините е изваждането на парите в брой, които държат домакинствата, и внасянето им в банка. В опит да стимулират този процес търговските банки от началото на юни премахнаха таксите за внасяне на левове по сметка. Целта е да се улеснят гражданите, защото няма да се налага те да обменят суми на банковите гишета или в офисите на "Български пощи", пък макар и напълно безплатно в периода януари-юни 2026 г. От друга страна, внасянето на възможно повече свободни левове в банките е улеснение и за самите тях, защото парите по сметка автоматично ще бъдат превалутирани в евро и ще им спести разходи.

Друга причина за намалението на парите в обращение е "изпразване" на касите на фирмите. Те вероятно поддържат все по-малко касови наличности и предпочитат да влагат в банка свободните си средства.

Тази тенденция се подкрепя и от статистиката на БНБ за депозитите. Най-актуалните данни са за края на август и те показват, че домакинствата държат на депозит  95.417 млрд. лв., което е с 12.7% повече от преди година. Прави впечатление, че от началото на тази година в всеки изминал месец ръстът на депозитите на гражданите се ускорява. 

Отделно се увеличават и парите на бизнеса в банка. В края на август те достигат 49.173 млрд. лв. което е с 9.9% повече отпреди година.

Друга причина за намаляването на левовете в циркулация е обръщането им в друга валута, най-вече в евро. Няма статистика за оборотите на чейнж бюрата, но шефът на НАП Румен Спецов обяви, че само през юни те са нараснали с над 40%. Припомняме, че в началото на юни България получи положителен доклад от ЕК и ЕЦБ за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. Това веднага активизира граждани да започнат да обменят левове за евро в чейндж бюра, въпреки неизгодния курс. Вероятна причина за този избор е наличие на свободни пари, чийто произход трудно може да се докаже. Обменяйки големи суми на части, притежателите им избягват представяне на лични карти и доказване на произход на парите. По закон чейндж бюрата са задължени да искат лична карта и информация за произхода при обмен на суми над 10 хил. лв.

