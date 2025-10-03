Дребните търговци ще се снабдяват с евро 5 дни преди 1 януари

Pixabay Първоначалното зареждане на търговците с евробанкноти и монети от обслужващите ги банки ще бъде без такси.

Дребните търговци ще могат да се снабдят с първоначално количество евробанкноти и монети не по-рано от 5 дни преди датата на въвеждане на единната валута у нас. Те ще могат да получат до 10 000 евро, като за целта трябва да подадат декларация по образец в обслужващата банка. За това стартово снабдяване с новата валута търговците не дължат такси на банките.

Това предвижда специална Наредба № 46 на БНБ за реда и условията за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти и евромонети.

От 1 януари в продължение на месец потребителите ще могат да плащат за стоките и услугите, които купуват, в двете валути - левове и евро, но търговците ще връщат ресто само в евро. Затова е необходимо предварително да се снабдят с достатъчно количество от новата валута. Все пак в определени случаи се допуска търговецът да върне ресто в левове през първия месец - януари, когато ще са в оборот двете валути.

БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти, които се съхраняват в нейните трезори, и от 1 ноември започва да зарежда търговските банки, обяви гуверньорът на централната банка Димитър Радев. Той увери, че усилено се секат и българските евромонети и няма да има проблем с ликвидността на новата валута, която ще замени лева от 1 януари 2026 г.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАНКИТЕ

В наредбата е посочено, че БНБ извършва първоначалното зареждане на търговските банки с евробанкноти и монети не по-рано от два месеца преди датата на въвеждане на единната европейска валута, т.е. зареждането на банките започва от 1 ноември.

Преди това от 1 октомври започна да тече срокът, в който търговските банки трябва да заявяват пред БНБ от какви количества от отделните купюри евробанкноти имат нужда, както и от количествата евромонети.

Всяка банка сключва договор с БНБ, като предоставя и финансово обезпечение, което поетапно ще бъде освобождавано. Това обезпечение ще се задейства в случай, че банката наруши някои от задълженията си по договора за първоначално зареждане, както и ако тя не плати предвидените в договора с БНБ такси или неустойки.

Търговските банки трябва да гарантират, че получените евробанкноти и евромонети няма да се пускат в обращение преди датата на въвеждане на единната европейска валута в България.

Предвидено е банките да може да поискат от БНБ зареждане с допълнително количество евробанкноти и монети, но това може да стане еднократно до 30 дни преди датата на въвеждане на еврото.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ

След като банките бъдат заредени с новата валута, ще започне и снабдяването на търговците с необходимите стартови количества. На практика това може да започне още през ноември, като за целта фирмите ще трябва да сключат договори с обслужващата ги банка. За извършване на това подзареждане банките няма да събират такси.

В тези договори търговците се задължават да съхраняват евробанкнотите и монетите отделно от всяка друга валута, за да се избегне тяхното пускане в обращение преди датата на въвеждане на еврото. Фирмите трябва да гарантират сигурно място за съхранение, за да се избегнат също повреди, унищожаване, кражба. Освен това те трябва да осигурят възможност за проверка от страна на БНБ в помещенията, в които съхранява количествата евробанкноти и монети.

При нарушение на тези задължения е предвидено търговците да плащат неустойка, не по-малка от 10% от сумата на заредените евробанкноти и монети. Предвижда се банките също така да изискат връщането на предоставените средства в евро, в случай че се установи, че те не се съхраняват според изискванията.

ОПРОСТЕНА ПРОЦЕДУРА

За дребните търговци, които се водят микропредприятия - т.е. имат до 10 души персонал и не повече от 2 млн. евро годишен оборот, има опростена процедура за снабдяване с евро преди датата на въвеждането му. Те няма да сключват специални договори с банката си, а ще искат необходимата им сума, която не може да надхвърля 10 хил. евро, с декларация. Това може да се случи не по-рано от 5 дни преди въвеждане на еврото, т.е. в периода от 27 до 31 декември.

Дребните търговци също декларират, че ще съхраняват на сигурно място получените от банките евробанкноти и монети. Те трябва да са отделно от останалите валути, които може да притежава търговеца. Той декларира, че няма да допусне тези пари да влязат в обращения преди 1 януари.

Като гаранция банката ще блокира по сметката на търговеца левовата равностойност на получената сума в евро, като тя ще бъде освободена на датата на въвеждане на еврото.

От банките съветват търговците, които все още нямат ПОС терминали, да се снабдят с такива, като в момента устройствата се предлагат с промоционални условия. Тези устройства за преки безналични плащания през януари, когато ще са валидни и двете валути, ще се окажат много удобни както за клиентите, които ще избегнат плащанията в брой, така и за бизнеса, който трябва да връща рестото в евро.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАНКОМАТИ

Банките имат ангажимента да заредят своите банкомати, така че от 1 януари 2026 г. при теглене на пари в брой да се разпространяват единствено евробанкноти.