Веригите трябва да публикуват всеки ден цените на десетки хиляди стоки

Илияна Димитрова Председателят на КЗП Мария Филипова обвини НСИ, че саботира пускането на сайта kolkostruva.bg, тъй като отказва да предостави информация за цените. НСИ отвърна, че няма законово право на това.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) най-после публикува списъка със стоките, чиито цени търговците трябва да публикуват всеки ден на интернет сайтовете си. Законовото изискване за ежедневното им обявяване от магазините с над 10 млн. лв. годишен оборот бе мотивирано като мярка срещу необосновано поскъпване. То влезе в сила от 8 август, но липсата на точен списък на стоките, правеше невъзможно изпълнението му. След като списъкът вече е ясен КЗП трябва да стартира и новата платформа за сравнение на цените на основни стоки kolkostruva.bg.

Близо 100 вида стоки фигурират в списъка на КЗК. Зад тях обаче стоят десетки хиляди артикули, защото търговците трябва да отчитат всяка марка от съответната група. Например, една от посочените стоки е "Сирене от краве мляко пакетирано за 1 кг", като големите супермаркети предлагат около десетина различни марки такова сирене, всяка от които трябва да бъде описана.

Сред стоките, чиито цени ще се следят всеки ден, са бял, ръжен, типов и хляб Добруджа, кори за баница, прясно и кисело мляко от 2 до 3.6%, краве сирене и кашкавал от краве мляко, извара, пилешко, свинско и телешко месо 1 кг различни разфасовки, кайма смес, няколко вида колбаси, яйца различни размери, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар, сол - по 1 кг, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна харти, шампоани, пасти за зъби, сапуни.

Има и 16 вида лекарствени продукти. Сред тях са аналгетици, антисептици, препарати за лечение на гърло, простудни заболяване, стомашни разстройства и очистителни и др.

Освен текущата цена търговците трябва да опишат нетно количество, промоционална цена, срок на намаление на цената, референтната цена преди намалението, както и процентното изменение между двете цени.

От търговците се иска всеки ден, включително в събота, неделя и официални празници да публикуват данните до 7:00 часа сутринта на собствените си уебсайтове и да я подадат към КЗП.

Тези, които нямат сайтове трябва да подадат данните към КЗП не по-късно от 12:00 часа на обяд в деня на публикуване.

Това ще продължи до 8 август 2026 г., когато приключва двойното обозначаване на цените след въвеждане на еврото.

"Неспазването на сроковете може да се счита за нарушение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България", казват от Комисията за защита на потребителите. Не се позволява обновяване на цените в рамките на същия ден след веднъж подадена информация, пише в указанията на КЗП към търговците, които съпътстват списъка с наблюдаваните стоки.

От указанията става ясно, че данните трябва да бъдат публикувани в следния допустим машинночетим формат: CSV (Comma Separated Values). Има и пространни указания как трябва да изглежда файлът CSV.

Бизнесът вече реагира остро на огромната административна тежест, която се стоварва по поддържането на тези публикации до август 2026 г. "Става въпрос за стотици хиляди записи всеки ден, което ще принуди фирмите да наемат специални служители за това. Освен това публикуването на страшно много цени не е ясно доколко ще ориентира потребителите", коментираха от БСК.

Търговците се опасяват още, че ежедневното разкриване на цените на дребно за десетки хиляди артикули, може да доведе до непазарни практики, защото се издава чувствителна търговска информация. Това противоречи на принципите на конкуренцията, обявиха работодателските организации.