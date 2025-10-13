Веригата ДАР поглъща магазините "345"

Интересно оживление се наблюдава на българския пазар на бързооборотни стоки. "Магазини за хората" все още няма, но пък магазините "Минимарт" никнат като гъби след дъжд, а обектите от веригата "345" ще преминат към нови собственици.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на компанията „НИКОН-НК“ ЕООД, собственик на търговска верига „ДАР“, да придобие „345“ ООД. Сделката бе обявена през август, но трябваше да изчака произнасянето на антимонополния регулатор.

Планът е за плавно "ребрандиране" на обектите "345". Магазините на улиците „Кумата“ в Бояна и „Земен“ в Ситняково първи ще бъдат затворени за ремонт. До 3 месеца те ще отворят с нова визия и под марката „ДАР“, съобщи сайтът "Економик". Според условията на сделката тримата съсобственици на „345“ се задължили в продължение на две години да не се занимават със сходна дейност на територията на София.

Купувачът „ДАР“, който управлява 12 магазина в София, ще увеличи мрежата си с още с 16 в резултат на поглъщането на „345“ и ще се изкачи на пето-шесто място сред основните вериги в столицата, където водач е „Билла“. И по отношение на приходите от продажби обединената група ще е далеч от големите - „Фантастико“, „Лидл“, „Билла“ и „Кауфланд“.

КЗК подчертава в одобрението си на сделката, че тя няма да навреди на конкуренцията, тъй като на пазара в София има много играчи и постоянно навлизат нови участници. Регулаторът посочва например веригата Minimart, която навлиза мощно и вече има 92 магазина само в столицата.

Интересен детайл в сделката е, че три от собствените недвижими имоти на „345“ ще преминат към друг собственик, а „ДАР“ ще ги управлява като техен наемател.