Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите

"На Пеевски се дава подслушването", коментира Божидар Божанов

Днес, 11:44
Президентът Румен Радев
БГНЕС
Президентът Румен Радев

Управляващите окончателно отрязаха всички начини, по които президентът Румен Радев би могъл да окаже влияние върху избора на шефове на службите за сигурност. Днес бяха окончателно приети промени, с които назначаването на председателя на ДАР беше прехвърлено на парламента. Същото се отнася и за това кой да оглави Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), която се занимава с осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. Миналата седмица парламентарното мнозинство прокара на първо и второ четене аналогични промени в Закона за ДАНС.

Краят на гласуването беше ясен още от началото на дебата, но все пак опозицията обясни, че с тези промени службите се политизират, страната се връща "преди 1989 г.", а "Възраждане" се заканиха да сезират Конституционния съд за отнетите правомощия на президента. Според Петър Петров от националистите промените се разглеждат в условия на извънредност, каквато в момента не се налага, тъй като председателят на парламента Наталия Киселова изненадващо предложи двата законопроекта да влязат в дневния ред. "Да имаме един политически зависим ръководител на ДАНС, един политически зависим ръководител на ДАТО, един политически зависим главен секретар на МВР, това е целта. За да може, когато говорим за корупция по високите етажи, за рекет и изнудване, тези зависими лица да могат да не прилагат специални разузнавателни средства и да скрият тежки престъпления", каза Петров.

Според бившия министър на вътрешните работи от кабинета на Кирил Петков Бойко Рашков се създават предпоставки за политическо ограничаване на човешките права. А пък Атанас Атанасов от ПП-ДБ изяви готовност да подпише конституционна жалба независимо от инициатора ѝ. "Публично е известно, че не съм привърженик на президента, но това няма никакво значение. Тук говорим за институциите и необходимостта от политически неутралитет. Как ще се осигурява той, като те ще избират с обикновено мнозинство в най-политическия орган в държавата - Народното събрание? Това е юридически абсурд, казвам го на база 30-годишната си практика", заяви Атанас Атанасов.

А съпредседателят на ДаБГ Божидар Божанов предупреди, че "на Пеевски се дава една служба, която отговаря за подслушването (ДАТО - б.а.). По този начин много хора тук и съдебната власт са държани от господин Пеевски".

Управляващите не бяха в настроение да слушат опозицията и предложиха прекратяване на дебатите, след което приеха промените в двата законопроекта.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, ДАНС, ДАТО, ДАР

Още новини по темата

Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години
09 Окт. 2025

Управляващите нанесоха нов удар на Радев
03 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

02 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

Служителите на Румен Радев останаха без коли от НСО
18 Септ. 2025

Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС
17 Септ. 2025

Кабинетът държи на Деньо Денев за шеф на ДАНС
12 Септ. 2025

Радев и кабинетът обърнаха службите на "Плод-зеленчук"
04 Септ. 2025

Президентът отказа да подпише указ за нов шеф на ДАНС
30 Авг. 2025

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
28 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Кадрова чистка в ДАНС стигна до шефовете ѝ във Варна и Пловдив
23 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар