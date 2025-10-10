Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите

Управляващите окончателно отрязаха всички начини, по които президентът Румен Радев би могъл да окаже влияние върху избора на шефове на службите за сигурност. Днес бяха окончателно приети промени, с които назначаването на председателя на ДАР беше прехвърлено на парламента. Същото се отнася и за това кой да оглави Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), която се занимава с осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. Миналата седмица парламентарното мнозинство прокара на първо и второ четене аналогични промени в Закона за ДАНС.

Краят на гласуването беше ясен още от началото на дебата, но все пак опозицията обясни, че с тези промени службите се политизират, страната се връща "преди 1989 г.", а "Възраждане" се заканиха да сезират Конституционния съд за отнетите правомощия на президента. Според Петър Петров от националистите промените се разглеждат в условия на извънредност, каквато в момента не се налага, тъй като председателят на парламента Наталия Киселова изненадващо предложи двата законопроекта да влязат в дневния ред. "Да имаме един политически зависим ръководител на ДАНС, един политически зависим ръководител на ДАТО, един политически зависим главен секретар на МВР, това е целта. За да може, когато говорим за корупция по високите етажи, за рекет и изнудване, тези зависими лица да могат да не прилагат специални разузнавателни средства и да скрият тежки престъпления", каза Петров.

Според бившия министър на вътрешните работи от кабинета на Кирил Петков Бойко Рашков се създават предпоставки за политическо ограничаване на човешките права. А пък Атанас Атанасов от ПП-ДБ изяви готовност да подпише конституционна жалба независимо от инициатора ѝ. "Публично е известно, че не съм привърженик на президента, но това няма никакво значение. Тук говорим за институциите и необходимостта от политически неутралитет. Как ще се осигурява той, като те ще избират с обикновено мнозинство в най-политическия орган в държавата - Народното събрание? Това е юридически абсурд, казвам го на база 30-годишната си практика", заяви Атанас Атанасов.

А съпредседателят на ДаБГ Божидар Божанов предупреди, че "на Пеевски се дава една служба, която отговаря за подслушването (ДАТО - б.а.). По този начин много хора тук и съдебната власт са държани от господин Пеевски".

С промените в закона за специалните разузнавателни средства на практика подслушването се дава на Пеевски pic.twitter.com/8USrJkhq8e — Да, България! (@BulgariaDA) 10 октомври 2025 г.

Управляващите не бяха в настроение да слушат опозицията и предложиха прекратяване на дебатите, след което приеха промените в двата законопроекта.