Радев уважи местен референдум, но замълча за друг

Президентът Румен Радев се съобрази с местен референдум и издаде указ съобразно проявената воля. На този фон обаче изпъква разсейването му за друго местно допитване.

Указът е за промяна на името на село Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Публикуван е вчера в Държавен вестник, а преди това, съгласно процедурата, е разписан от премиера в оставка Росен Желязков. Селото си връща името Градина, както пожелаха на допитване през април 102-ма от гласували 103-ма жители (138 с право на вот). Хората нямат нищо против Стефан Стамболов. Просто искат Градина, както в периода 1952 г. - 1995 г. По-назад в историята селото още един път е носило името на Стефан Стамболов и пак е било променяно. В съседната община Павликени има друго село Стамболово, което дразнеше хората - бе сформиран инициативен комитет и т.н. Любопитно е, че кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров бе в инициативния комитет по издигането на Радев за втори мандат.

На този фон изпъква пета година незаинтересоваността на Радев за отделяне на град Обзор от община Несебър. Създаването на нова община също е от компетенциите на държавния глава, и в Обзор бе проведено събрало легитимност допитване - в полза на отделянето. На казуса, зародил се при третото правителство на ГЕРБ, Радев отговаряше първоначално с витиевати коментари. После едно от неговите правителства го улесни, оттегляйки предложението до "Дондуков" 2 за нова община. През цялото време личеше, че на президента не му се занимава. До днес дума не обелва за несбъднатата народна воля в Обзор.