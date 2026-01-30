Радев ще прави партия след изборите

БГНЕС Няколко привърженици на сдружението БОЕЦ се събраха пред БНТ тази вечер - те посрещнаха експрезидента с възгласи: "Радев е позор" и "Радев е изменник".

"Партия ще правим след изборите. Не е възможно да се създаде партия за тези избори.” Това заяви бившият президент Румен Радев в предаването "Панорама" на БНТ. Радев не каза как ще се казва бъдещата негова партия. "Олигархията бърза да запази всяко едно име. Вчера се завъртя "Нашата България" и името веднага бе запазено", каза той.

Бившият президент обясни още, че партия не може да се направи сега, защото непременно съдебната система ще му направи проблеми. На въпрос как ще се яви все пак на изборите, Радев заяви: "Не мога да ви дам никакви детайли".

През цялото интервю експрезидентът даваше общи отговори, без да навлиза в детайли за намеренията си и програмата си, която сега се пишела.

Радев повтори няколко пъти, че 9 години не е мислел за създаване на партия, но хората, с които се е срещал в страната, непрекъснато го карали да направи такава. "Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента", каза той.

Почти на всеки въпрос Радев споменаваше олигархията, с която тепърва ще се бори.

"Най-удобният вариант за олигархията, щеше аз да остана на поста, а те да си върнат властта. Само че българите поискаха да се сложи край на този корупционен модел на беззаконието. Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика", каза Радев в първото си интервю, след като подаде оставка като президент.

Бившият държавен глава подчерта няколко пъти в разговора, че ще се бори с "олигархично-мафиотския модел" на управление в България. Според него сглобката е убила надеждата на българите, че може да има алтернатива на корупционния модел, защото тя на практика легитимира олигарахията: "Затова и стигнахме до днешната патова, политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашния момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание".

"Опитът за контранастъпление на украинската армия се превърна в истинска катастрофа. Кой окуражаваше Украйна да направи това самоубийство?!", заяви Радев, критикувайки европейските страни. Той повтори своята теза за Крим: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна. Реалността казва, че Крим е част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да го отмени".

"Моите оценки за войната в Украйна се базират моя експертен военен опит. Аз прилагам този опит, когато правя оценка за тази война. Още от деня, в който Русия нападна Украйна, казахме кой е агресорът и кой е жертвата. Тази война предизвика нашето критично мислене и способността ни да оценяваме силите на терен и капацитета на всяка една държава и хора, както и състоянието на дипломация на тази държава", заяви бъдещият партиец.

Радев отново горещо защити договора на “Булгаргаз” с турската “Боташ”, по който България губи милиони всеки месец, тъй като преносът на газ е твърде скъп.

"Договорът с "Боташ" гарантира топлината във всеки български дом, когато правителството ни остави без абсолютно никакъв газ", каза Радев. "Договорът дава възможност България да печели от газ, но затова се иска работа", заяви още експрезидентът. И разказа как “отвлякъл” шефа на “Булгаргаз” Деница Сачева, за да подпише договор с Унгария за доставки на газ, като се използва тоя договор. Радев не беше попитан за условията по договора - защо например е сключен за толкова дълъг период от 13 г.

"Данъците не трябва и няма да се вдигат. С моя екип разработваме програма за ускорен икономически растеж", каза още Радев.

"Компромисите са неизбежни в политиката, но те си имат граници. Политиката е визия, а компромисите са част от инструментите, но не винаги. Колкото е по-мощна подкрепата, толкова по-малко компромиси ще се налагат", допълни експрезидентът.