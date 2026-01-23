КС освободи Румен Радев като президент

БГНЕС Очаква се точно в 16:00 ч. днес Радев да бъде изпратен през парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент на България.

Конституционният съд прекрати пълномощията на Румен Радев като държавен глава, след като разгледа оставката му и я прие единодушно. Решението е влиза в сила веднага. В заседанието са участвали всички 12 съдии.

За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии установиха, че Румен Радев е действал по собствена воля.

Както декларира в понеделник вечер, часове след последното си президентско обръщение, държавният глава депозира своята оставка пред КС. В заявлението за предсрочно прекратяване на правомощията си Радев лаконично посочва, че мотивите му се съдържат в отправеното от него обръщение към народа.

За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Радев на поста на държавен глава ще застане настоящият вицепрезидент - Илияна Йотова.

Очаква се точно в 16:00 ч. първият български президент, напуснал предсрочно поста си, да бъде изпратен през парадния вход на "Дондуков" 2 от Йотова.