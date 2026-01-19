Румен Радев подаде оставка като президент

За пръв път в историята на съвременна България президентът ще подаде оставка преди мандатът му да е изтекъл. Румен Радев обяви в специално изявление, че утре ще депозира своята оставка, а вицепрезидентът Илияна Йотова ще поеме функциите на държавен глава.

"За тези девет години президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно и в синхрон. Убеден съм, че Илияна Йотова може да бъде достоен държавен глава", каза Радев.

Той даде да се разбере, че остава в политиката, но не спомена по какъв начин. Очаква се да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори, но тъй като собственият му проект все още не е регистриран, явно ще се наложи да ползва чужда партия.

Макар да е вече 9 години във властта и да управлява България, включително и с три служебни правителства, Радев се обяви за алтернатива. Той остро разкритикува парламента и различни политически сили. Заяви, че кабинетът на сглобката между ПП-ДБ и ГЕРБ окончателно е заличил разликата между корупционери и борци с корупцията и ги обвини, че са направили похищение на Конституцията, чиито промени станаха реалност с помощта на Делян Пеевски и ДПС. Радев заяви още, че разривът между българите и политическата класа е настъпил с отказа на НС да позволи референдум за еврото. "Избраниците на народа отказаха на народа правото да избират. Новата протестна вълна от края на годината роди консенсус срещу мафията. Днешната политическа класа предаде българите в компромиси с олигархията. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери и екстремисти", каза Радев.

"Вече сме членове на Шенген и еврозоната - един хоризонт, заложен още от края на 90-те години. Защо обаче постигането на тези цели не донесе стабилност? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите? Защо гражданите на два пъти заляха площадите? Защо голяма част от хората се чувстват бедни? Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но функционира на принципа на олигархията", заяви още Радев.

Президентът в оставка се опита да си присвои и всички видове протести от 2020 г. насам, макар че особено на последните недоволните изрично се разграничиха от него.

Реакции

Политиците коментираха предпазливо оставката на президента.

Надежда Йорданова от ДБ каза, че слизането на Радев на партийната арена не променя приоритетите на ПП-ДБ - разграждането на модела Борисов-Пеевски и запазването на проевропейската ориентация на България, и всеки, който иска да говори с тях, трябва първо да се определи по тези критерии.

"Приветствам г-н Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Доста по-остър бе депутатът от ИТН Тошко Йорданов пред БНТ: "Когато си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел за президент, за да използваш президентската институция евентуално като трамплин към политическа кариера в парламента. Защото президентът Радев беше един от хората, които твърдяха, че кабинетът трябва да подаде оставка. И ако приемем, че това го е говорила президентската институция, стояща отстрани, е едно, но ако говорим, че го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко... Как да се изразя по-меко? Не много феър плей. Всичко опира до морал. Всеки има право да постъпва, както иска. Аз не съдя хората. Специално в политиката последствия се носят, макар със закъснение, но си идват".

"Защо да е проблем? Това е демокрацията. Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи", коментира председателят на парламента Рая Назарян от ГЕРБ преди Радев да подаде официално оставка. "Да скача в тигана, да видим какво ще излезе. Ще влезе една партия, ще изпаднат две", добави съпартиецът ѝ Бранимир Балачев.

"Така ли е направил, завалията?", през смях каза Хамид Хамид от ДПС пред журналистите. Юлиана Матеева от "Величие" пък напомни, че нейната партия неведнъж е заявявала подкрепата си за евентуален политически проект на президента.