Васил Божков ще гласува за "единствената алтернатива Румен Радев"

Хазартното дело, по което бизнесменът е подсъдим заедно с цяла група, бе отложено за пореден път

Днес, 17:49
Васил Божков в столичната Съдебна палата
Булфото
Васил Божков в столичната Съдебна палата

Васил Божков даде да се разбере, че ще гласува за Румен Радев на предстоящите предсрочни парламентарни избори, защото бил единствената алтернатива. Той направи това в изявления пред медиите, цитирани от БТА, след като Софийски градски съд за пореден път отложи т.нар. хазартно дело, по което бизнесменът е подсъдим заедно с още няколко човека.

Божков бе попитам за поста си в социалните мрежи, който пусна веднага, след като Румен Радев обяви, че напуска президентството. Тогава той написа: "Достоен Президент. Крайно време беше. Успех.". Пред медиите в четвъртък бизнесменът уточни, че не е подкрепил Румен Радев, а само му е пожелал успех. Според него обаче президентът Радев е единствената алтернатива в момента. Божков отрече от него да е търсена подкрепа от близки до Румен Радев. И допълни, че няма да участва, но най-вероятно ще гласува за Радев.

 

Все още се чакат заключенията по новите експертизи по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и група, готови са само част от тях. Това стана известно на съдебно заседание по делото в Софийския градски съд в четвъртък.

Божков поиска да отпадне забраната му да напуска страната, но съдът отказа, тъй като няма промяна на обстоятелствата. Делото беше отложено за 4 март.

Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лв., припомня телеграфната агенция.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев каза, че са назначени множество технически експертизи по отношение на мобилни телефони, компютри, харддискове и флашки, по отношение на онези устройства, изследвани в досъдебна фаза от вещо лице, отведено по делото. Кънев допълни, че прокуратурата държи на изслушване на вещите лица, тъй като готовите заключения констатират и описват факти и обстоятелства, различаващи се от тези на вещото лице, отведено по досъдебното производство. Става дума за файлове, свързани с две от обвиненията на някои от обвинените лица. Предстои изслушване на вещите лица в рамките на делото. На въпрос дали ще става главен прокурор Кънев отговори „съвсем не“.

