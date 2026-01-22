Васил Божков ще гласува за "единствената алтернатива Румен Радев"

Васил Божков даде да се разбере, че ще гласува за Румен Радев на предстоящите предсрочни парламентарни избори, защото бил единствената алтернатива. Той направи това в изявления пред медиите, цитирани от БТА, след като Софийски градски съд за пореден път отложи т.нар. хазартно дело, по което бизнесменът е подсъдим заедно с още няколко човека.

Божков бе попитам за поста си в социалните мрежи, който пусна веднага, след като Румен Радев обяви, че напуска президентството. Тогава той написа: "Достоен Президент. Крайно време беше. Успех.". Пред медиите в четвъртък бизнесменът уточни, че не е подкрепил Румен Радев, а само му е пожелал успех. Според него обаче президентът Радев е единствената алтернатива в момента. Божков отрече от него да е търсена подкрепа от близки до Румен Радев. И допълни, че няма да участва, но най-вероятно ще гласува за Радев.

Все още се чакат заключенията по новите експертизи по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и група, готови са само част от тях. Това стана известно на съдебно заседание по делото в Софийския градски съд в четвъртък.

Божков поиска да отпадне забраната му да напуска страната, но съдът отказа, тъй като няма промяна на обстоятелствата. Делото беше отложено за 4 март.

Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лв., припомня телеграфната агенция.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев каза, че са назначени множество технически експертизи по отношение на мобилни телефони, компютри, харддискове и флашки, по отношение на онези устройства, изследвани в досъдебна фаза от вещо лице, отведено по делото. Кънев допълни, че прокуратурата държи на изслушване на вещите лица, тъй като готовите заключения констатират и описват факти и обстоятелства, различаващи се от тези на вещото лице, отведено по досъдебното производство. Става дума за файлове, свързани с две от обвиненията на някои от обвинените лица. Предстои изслушване на вещите лица в рамките на делото. На въпрос дали ще става главен прокурор Кънев отговори „съвсем не“.