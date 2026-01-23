Радев предаде президентския пост на Илияна Йотова

След като Конституционният съд освободи Румен Радев като президент, той напусна официално и президентството. Вече бившият държавен глава бе изпратен през парадния вход на "Дондуков" 2 по червен килим от заместничката му Илияна Йотова, която стана първата жена президент на България.

Според Конституционния съд тя няма нужда повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 г. в качеството си на вицепрезидент.

Според БТВ с Радев от президентството си тръгва и част от екипа му като Димитър Стоянов и Гълъб Донев.

Пред президентството се събраха както фенове, така и противници на Румен Радев. Видяха и няколко руски знамена, както и плакати с надпис "достоен".

"Радвам се че преди 9 години българите ми гласуваха доверие и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко хора дойдоха днес пред Президентството. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната, защото сме много и сме заедно. Каузата ни е обща и тя е България”, каза Радев минути, след като напусна сградата. Той се спря, за да се снима и да размени няколко думи с поддръжниците си. Една жена поиска Радев да оправи България като министър председател, на което той отговори: Обещавам.