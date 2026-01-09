Медия без
ГЕРБ ще върне веднага неизпълнен мандата за кабинет

09 Яну. 2026Обновена
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Формацията на Бойко Борисов ще върне първия мандат за съставяне на кабинет неизпълнен. Това стана ясно от думите на герберския лидер във Враца.

"Хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление не е имало в последните десетилетия. Още от първия ден бяхме без един ден толерантност, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", каза гереберският лидер.

А иначе процедурата по раздаването на мандатите за правителство започва в средата на януари. Днес президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат в понеделник (12 януари) от 10.00 ч. Той се полага на най-голямата по численост парламентарна група – на ГЕРБ-СДС. На политическите консултации за правителство, които държавният глава проведе миналия декември, зам.-шефът на групата на ГЕРБ-СДС Деница Сачева директно каза, че нейната политическа сила няма да участва в друг кабинет в този парламент. 

Вторият мандат се полага на следващата по големина група ПП-ДБ. От обединението са категорично в полза на провеждането на избори. Остава третият мандат, при който президентът решава на кого да възложи съставянето на правителство. За него няма срок, така че всичко зависи от договорката между Радев и формацията, която той ще избере, доколко може да се разтегне процедурата, за да се стигне до избори около края на зимата.

Ако се стигне до провал на процедурата, както засега изглежда, тогава се преминава към назначаване на служебно правителство. Тук е другата голяма неизвестна, тъй като вариантите пред държавния глава са силно ограничени. Вече дори се обсъжда публично хипотетичната възможност редовното правителство в оставка на Росен Желязков да продължи да изпълнява функциите си.

