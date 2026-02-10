Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер

БГНЕС Представителите на Доган поднесоха букет на държавния глава по повод встъпването й в длъжност, а тя им направи комплимент за тяхната "изключителна експертиза".

Не се получи желанието на президента Илияна Йотова да сподели отговорността с парламентарните формации за служебния премиер, когото по Конституция трябва да назначи. Йотова твърди, че президентската институция е била лишена от право на избор с промените в Конституцията, с които беше въведен сегашният модел на служебно правителство. При консултациите обаче, които тя проведе с политическите сили, почти нямаше случай, при който те да заявят конкретно кого биха подкрепили за министър-председател.

Възможните избраници са следните – подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Това са хората, които са заявили готовност да приемат поста. Те всичките са назначени на длъжностите си от Народното събрание.

На консултациите, които се проведоха в периода 7-10 февруари, единствено АПС на Ахмед Доган и "Величие" на Ивелин Михайлов застанаха публично зад конкретно име – Андрей Гюров. От ПП-ДБ само намекнаха, че също го подкрепят, тъй като посочиха, че всички останали възможни фигури "са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски", но така и не го назоваха като свой фаворит.

ГЕРБ излезе с необичайното предложение да се избере нов председател на парламента, вместо Рая Назарян, който да е по-приемлив като служебен премиер от нея. ИТН поиска "фигура, дистанцирана от партиите", без да каже кого визират; в същия смисъл говориха и от ДПС. БСП само изрази съчувствие към Йотова за положението, в което е поставена заради конституционните промени.

"Възраждане" изобщо не участва в консултациите, а МЕЧ ги напусна с публична атака към Йотова.

Формацията на Доган застава зад Андрей Гюров

Днес президентът се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие". Според формацията на Ахмед Доган за служебен премиер трябва да бъде назначен Андрей Гюров.

Пред депутатите от АПС Йотова заяви, че изборът на премиер трябва да отговори на очакванията на протестиращите от края на миналата година за честни избори и справедлива държава. Тя обясни, че служебното правителство трябва да успокои гражданите, че има работещи институции, че сигурността им ще бъде гарантирана, че ще бъде преодолян шокът от скока в цените.

Йотова поласка депутатите на Доган, че "ще бъде много важна вашата експертиза за провеждането на изборите". "Вие сте партия с много дълга традиция, с изключителна експертиза в това отношение. Всяка ваша препоръка и мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет", обърна се тя към доганистите (не стана ясно за каква дълга традиция говори - АПС беше наскоро учредена като партия и все още очаква регистрация от съда - бел.а.).

Хайри Садъков, който водеше делегацията, заяви, че АПС познава обществените нагласи - да се гарантират честни и прозрачни избори, да се осигури нулева толерантност към купения и контролиран вот, и напълно да се ограничат възможностите за манипулация на вота след изборния ден. "Смятаме, че след всичко, което чухме, отдалеченият служебен премиер от посланията на протестиращите, както бяха ясно артикулирани и с поименно посочени лица, се очертават около г-н Андрей Гюров", каза Садъков. Президентът коментира, че ще приеме препоръката за сведение.

Садъков отправи молба към Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс , с които бяха рязко ограничени избирателните секции извън ЕС (от това ще пострада най-много гласуването в Турция, от което АПС очаква да получи много гласове - бел.а.). Според доганистите това ограничение противоречи на международни документи за правата на човека и "грубо погазва" българската Конституция.

МЕЧ атакува президента

За разлика от радушната и приятелска атмосфера с АПС, разговорът на Йотова с представителите на МЕЧ премина по съвсем друг начин. Лидерът на партията Радостин Василев изсипа куп обвинения срещу президента и накрая просто стана и си тръгна, без дори да изслуша отговора й.

Василев обяви, че в страната не е била проведена "истинска лустрация, като в Чехия" и затова висши държавни постове се заемали все още от хора, свързани с комунистическата номенклатура и с Държавна сигурност. Той причисли и Йотова към тази група, защото е член на БСП, и заяви, че тя е трябвало да подаде оставка, заедно с Румен Радев. Според Василев президентът "умишлено протака" консултациите, за да даде време на Радев за парламентарните избори, както и да направи собствената си кампания за президентските избори в края на годината.

Накрая стана и тръгна да си върви. "Няма ли да ме изслушате поне?", ахна Йотова. "Не, няма нужда да ви слушаме", отвърна Василев. Президентът се принуди да се обяснява сама пред камерите, които следяха срещата - че не се отрича от биографията си, че е спазила Конституцията и в съответствие с основния закон е поела правомощията на Румен Радев, след като той е поел оставка.

Йотова обаче не каза нищо по обвиненията, че разтяга умишлено консултациите. Оставката на кабинета "Желязков" беше гласувана и одобрена от парламента на 12 декември - преди два месеца.

"Величие" иска премиерът да покаже, че няма договорка за кабинет

Водачът на "Величие" Ивелин Михайлов говори пред президента за проблемите, с които се сблъсква собствената му партия. Той твърдеше, че на последните парламентарни избори е бил предупреден, че ако не гласува с ГЕРБ и ДПС, няма да влезе в парламента. След това добави, че е бил изнудван, че ако не включи в парламентарното мнозинство, негови хора ще бъдат арестуван. И в двата случая Михайлов се оплака, че институциите и медиите не обърнали внимание и това довело до усещане за безнаказаност в държавата.

Партийният водач обобщи, че бъдещият министър-председател трябва да покаже със своите действия, че неговото правителство не е резултат на договорка. И обяви пълното си доверие в Йотова, че ще вземе най-доброто решение. На излизане от президентството Михайлов каза, че не познава възможните кандидати, но най-добре е постът да заеме Андрей Гюров, защото е "контрапункт на всичко, което Борисов и Пеевски са представили в другата посока".