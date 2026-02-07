Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хасан Адемов: Не можем да носим цялата вина за "завладяната държава"

Удовлетворени сме, че Радев ни оцени по достойнство, каза депутатът на Ахмед Доган

Днес, 09:26
Хасан Адемов
БГНЕС
Хасан Адемов

Формацията на Ахмед Доган – АПС, ще разчита занапред на всички, които са разочаровани от начина на управление на държавата. Това коментира депутатът от АПС Хасан Адемов пред bTV.

Той посочи, че поддръжниците на Доган са се извинили, че „ние, под една или друга форма, сме участвали в този модел“. „Носим и нашата вина за това, което се е случило. Но цялата вина за оформянето на този модел на завладяната държава не може единствено и само да се прехвърли върху нас като политическа формация. Това е проблем на цялата държава“, заяви Адемов.

По думите му, в АПС се чувстват удовлетворени, че бившият президент Румен Радев „оцени по достойнство нашето поведение, че ние сме най-пострадали от ударите на завладяната държава“, като е предоставил на доганистите третия мандат за съставяне на правителството. Но предпазливо отбегна въпроса дали формацията на Доган ще участва заедно с Радев на предстоящите избори.

Адемов очаква до края на февруари да има решение на съда за регистрацията на АПС акто политическа партия. Според него няма да има проблем с участието им на изборите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хасан Адемов, Ахмед Доган, АПС

Още новини по темата

Възможностите за редовен кабинет се изчерпаха
16 Яну. 2026

АПС обяви тезата за етнически конфликт за "несъстоятелна"
08 Дек. 2025

Доган захвърли шанса си за ново начало
18 Ноем. 2025

Доган отново стана почетен председател
15 Ноем. 2025

АПС оплака разрушените сараи като "символ на свободата"
04 Ноем. 2025

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен

03 Ноем. 2025

Завесата се спуска над епохата на Доган
17 Септ. 2025

Доган направи първа стъпка към учредяване на партия
11 Септ. 2025

Европрокуратурата ще се настани в бившата централа на ДПС
28 Юли 2025

"Ново начало" овладя Фейсбук страницата на ДПС
24 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

ВСС дава бившата централа на Доган на хората на Кьовеши
23 Юли 2025

Огорчени поддръжници обвиниха Доган, че е подарил ДПС на Пеевски
22 Юли 2025

Синът изяде бащата в ДПС
08 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?