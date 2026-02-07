Хасан Адемов: Не можем да носим цялата вина за "завладяната държава"

Формацията на Ахмед Доган – АПС, ще разчита занапред на всички, които са разочаровани от начина на управление на държавата. Това коментира депутатът от АПС Хасан Адемов пред bTV.

Той посочи, че поддръжниците на Доган са се извинили, че „ние, под една или друга форма, сме участвали в този модел“. „Носим и нашата вина за това, което се е случило. Но цялата вина за оформянето на този модел на завладяната държава не може единствено и само да се прехвърли върху нас като политическа формация. Това е проблем на цялата държава“, заяви Адемов.

По думите му, в АПС се чувстват удовлетворени, че бившият президент Румен Радев „оцени по достойнство нашето поведение, че ние сме най-пострадали от ударите на завладяната държава“, като е предоставил на доганистите третия мандат за съставяне на правителството. Но предпазливо отбегна въпроса дали формацията на Доган ще участва заедно с Радев на предстоящите избори.

Адемов очаква до края на февруари да има решение на съда за регистрацията на АПС акто политическа партия. Според него няма да има проблем с участието им на изборите.