Възможностите за редовен кабинет се изчерпаха

Всяка възможност за съставяне на кабинет в рамките на настоящия парламент се изчерпа. Днес АПС върнаха на президента Румен Радев неизпълнен третия и последен мандат за съставяне на правителство. Така вече е сигурно, че отиваме на избори. Единствено остава да се уточни датата.

Преди да връчи мандата държавният глава заяви, че е избрал да го даде на АПС, защото партията е била подложена на брутален натиск и осъзнавала най-добре пороците на управлението. Радев заяви, че хората на Ахмед Доган получават мандата като символ на националното единство и срещу всеки опит на политиците да насаждат етническо напрежение, което да обслужва техните партийни и най-вече лични интереси.

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков благодари на президента за жеста и оценката. Той каза, че депутатите на Доган първи надигнали глас по площадите, за да говорят за явлението, което се задава (препратка към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевси - бел. ред.), и когато разбрали, че тази оценка е национална, застанали редом до хората. След което Садъков върна мандата на президента и призова за реализиране на честни и прозрачни избори.

"Отиваме на избори", заяви президентът Румен Радем, с което бе сложен край на процедурата по раздаване на мандати.

Съгласно Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.