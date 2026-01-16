Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Възможностите за редовен кабинет се изчерпаха

АПС върнаха неизпълнен третия мандат

Днес, 10:17
Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков и президентът Румен Радев
БГНЕС
Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков и президентът Румен Радев

Всяка възможност за съставяне на кабинет в рамките на настоящия парламент се изчерпа. Днес АПС върнаха на президента Румен Радев неизпълнен третия и последен мандат за съставяне на правителство. Така вече е сигурно, че отиваме на избори. Единствено остава да се уточни датата.

Преди да връчи мандата държавният глава заяви, че е избрал да го даде на АПС, защото партията е била подложена на брутален натиск и осъзнавала най-добре пороците на управлението. Радев заяви, че хората на Ахмед Доган получават мандата като символ на националното единство и срещу всеки опит на политиците да насаждат етническо напрежение, което да обслужва техните партийни и най-вече лични интереси. 

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков благодари на президента за жеста и оценката. Той каза, че депутатите на Доган първи надигнали глас по площадите, за да говорят за явлението, което се задава (препратка към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевси - бел. ред.), и когато разбрали, че тази оценка е национална, застанали редом до хората. След което Садъков върна мандата на президента и призова за реализиране на честни и прозрачни избори. 

"Отиваме на избори", заяви президентът Румен Радем, с което бе сложен край на процедурата по раздаване на мандати.

Съгласно Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

трети мандат, АПС

Още новини по темата

АПС не изключват напълно възможността за съставяне на правителство
15 Яну. 2026

АПС обяви тезата за етнически конфликт за "несъстоятелна"
08 Дек. 2025

Доган захвърли шанса си за ново начало
18 Ноем. 2025

Доган отново стана почетен председател
15 Ноем. 2025

АПС оплака разрушените сараи като "символ на свободата"
04 Ноем. 2025

Завесата се спуска над епохата на Доган
17 Септ. 2025

Доган направи първа стъпка към учредяване на партия
11 Септ. 2025

"Ново начало" овладя Фейсбук страницата на ДПС
24 Юли 2025

Огорчени поддръжници обвиниха Доган, че е подарил ДПС на Пеевски
22 Юли 2025

"Листопад" в АПС - зам.-шеф на групата я напусна
03 Юли 2025

Депутат напусна АПС с негодувание от Доган
02 Юли 2025

Хората на Доган се сборичкаха заради... "Фейсбук" група
01 Юли 2025

ДПС-ДПС официално се преименува на "Алианс за права и свободи"
27 Юни 2025

Хората на Доган съживяват призрака на "Възродителния процес"
26 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?