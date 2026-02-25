Кадър на АПС стана депутат и веднага напусна парламентарната група на Доган

Кадърът на АПС Едис Даудов подаде заявление за напускане на парламентарната група на АПС около половин час, след като положи клетва като народен представител от хората на Ахмед Доган. Той трябваше да заеме мястото на Хасан Адемов, който стана министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на Андрей Гюров.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на Даудов за депутат от АПС. Малко по-късно Даудов напусна парламентарната група на АПС и стана независим депутат. Вероятно причината е, че младият кадър е заел страната на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред, се посочва в решението на ЦИК.