Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кадър на АПС стана депутат и веднага напусна парламентарната група на Доган

Днес, 11:43
Едис Даудов
стопкадър
Едис Даудов

Кадърът на АПС Едис Даудов подаде заявление за напускане на парламентарната група на АПС около половин час, след като положи клетва като народен представител от хората на Ахмед Доган. Той трябваше да заеме мястото на Хасан Адемов, който стана министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на Андрей Гюров. 

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на Даудов за депутат от АПС. Малко по-късно Даудов напусна парламентарната група на АПС и стана независим депутат. Вероятно причината е, че младият кадър е заел страната на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред, се посочва в решението на ЦИК.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПС

Още новини по темата

Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер
10 Февр. 2026

Хасан Адемов: Не можем да носим цялата вина за "завладяната държава"
07 Февр. 2026

Възможностите за редовен кабинет се изчерпаха
16 Яну. 2026

АПС обяви тезата за етнически конфликт за "несъстоятелна"
08 Дек. 2025

Доган захвърли шанса си за ново начало
18 Ноем. 2025

Доган отново стана почетен председател
15 Ноем. 2025

АПС оплака разрушените сараи като "символ на свободата"
04 Ноем. 2025

Завесата се спуска над епохата на Доган
17 Септ. 2025

Доган направи първа стъпка към учредяване на партия
11 Септ. 2025

"Ново начало" овладя Фейсбук страницата на ДПС
24 Юли 2025

Огорчени поддръжници обвиниха Доган, че е подарил ДПС на Пеевски
22 Юли 2025

"Листопад" в АПС - зам.-шеф на групата я напусна
03 Юли 2025

Депутат напусна АПС с негодувание от Доган
02 Юли 2025

Хората на Доган се сборичкаха заради... "Фейсбук" група
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?