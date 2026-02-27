Медия без
АПС на Ахмед Доган беше регистрирана от съда

На почетния председател, какъвто отново е той, са дадени доста правомощия

Партията беше учредена през ноември 2025 г.
Политическата партия „Алианс за права и свободи“ е в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщиха днес от формацията.

Тя беше учредена от бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган и негови съмишленици през ноември м.г. Те бяха изгонени от движението след разрива между Доган и приближеният му Делян Пеевски, започнал в средата на 2024 г.

Досега АПС беше само наименованието на предизборната коалиция, с която лоялистите на Доган влязоха в настоящото Народно събрание през октомври 2024 г., както и на парламентарната им група. При последния опит за съставяне на редовно правителство вече бившият президент Румен Радев им връчи третия мандат, който те върнаха неизпълнен. В момента АПС разполага със свой представител в служебното правителство на Андрей Гюров – депутатът Хасан Адемов, който е социален министър.

Според регистъра партията ще се ръководи от четирима съпредседатели: Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. Всичките, освен Николов, са народни представители.

За отбелязване е, че при разцеплението ДПС се ръководеше от двама съпредседатели - Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, които станаха противници. Впоследствие Чакъров се отказа от битката и прекрати делото, което водеше срещу Пеевски, което позволи на лидера на "Новото начало" да оглави еднолично ДПС.

"АПС е плод на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и в началото на новото политическо време, променящо базовите вектори на световното развитие. Фундаменталните ценности на новия век отново поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена на основата на заедността в многообразието от народностни  традиции", казаха днес от новата формация за себе си.

Ролята на почетния лидер

Структурата на управление на партията повтаря тази на ДПС – с Национална конференция, Централен съвет, Централно оперативно бюро и съпредседатели.

На почетния председател, който и тук е Ахмед Доган, са дадени доста правомощия. Той може да свиква редовното заседание на конференцията, която е върховният орган на партията, на всеки три години. Той влиза в Централния съвет, който по негово предложение може да отстрани от състава си всеки член, нарушил устава или неизпълняващ задълженията си. Доган ще предлага структурата и състава на Централното оперативно бюро, което ще се избира от конференцията. По негово предложение може да се освобождава член на бюрото и дори съпредседател на партията.

В устава е записано, че почетният лидер "олицетворява борбата за установяване на демокрацията в страната, защитата на основните човешки права и свободи, изразява непреходните ценности и стратегическите цели на партията и е гарант за целостта на партията".

