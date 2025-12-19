Радев връчва първия мандат след Нова година

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след коледните и новогодишни празници. Това заяви държавният глава на последния кръг от преговори с парламентарните групи.

"Властта налагаше насила своите интереси и решения. Следва да носят своята политическа отговорност до края, до встъпването на служебното правителство, без да абдикират. Ще връча първия мандат след Нова година", каза държавният глава.

Радев заяви, че доверието в настоящия парламент е счупено и че са необходими действия за повишаване на доверието в изборния процес. По думите му, миналите избори са били компроментирани и "Величие" не са били допуснати до Народното събрание. Радев призова за "сто процента машинно гласуване и машинно преброяване на резултата". "Българите помнят срещу кого и срещу какво масово протестират, те няма да забравят кой и как ги докара до това положение", каза Радев.

Засега се очертава новите избори да се проведат през април. Докато президентът раздаде мандатите и докато назначи служебен премиер от "домовата книга", за което също ще се проведат разговори, ще стане февруари. За отбелязване е, че за третия мандат няма срок, а от МЕЧ заявиха готовност да задържат третата папка до месец, "в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно" за провеждане на избори. "Има наистина неподходящи месеци и никога не са правени избори през февруари, аз поне не помня", каза още Румен Радев.

Засега няма перспектива за съставяне на ново правителство. Първият мандат ще отиде при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Оттам обаче дадоха заявка, че няма да правят опити за правителство и ще върнат мандата. ПП-ДБ също казаха, че не смятат за възможно да се състави нов кабинет в рамките на настоящия парламент,, така че се очаква и те да върнат мандата. Третата папка ще отиде при партия по избор на президента. "Възраждане", БСП, ИТН, АПС и МЕЧ окончателно стопиха надеждите за каквото и да е преформатиране.

На последните консултации при президента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов използва случая, за да се оплаче на Радев и от изборите, и от парламента като цяло. "Аз бях изнудван, бяха ми предлагани различни стимули и ми беше казано, че мои хора ще бъдат арестувани, ако не сменя своята принадлежност към тази, която искат управляващите - тези четири партии, едната от които е скрита, но ние знаем коя е. Не само изборите са проблем, а следизборния процес", каза Михайлов.

Централна тема на преговорите на "Дондуков" 2 бяха бъдещи промени в Изборния кодекс. Още в началото на този парламент бяха приети пет предложения за изменения в ИК - на ПП и ДБ, на "Възраждане" и ИТН. С видео във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "и с машини, и с хартии, ГЕРБ е побеждавал. Каквото решат - за нас е все едно". "Имаме политики, свършена работа и 11 месеца, в които постигнахме много", похвали се той. Според него сред постигнатото от правителството е влизането в еврозоната и Шенген, по-голямата събираемост, както и получаването на над 4 млрд. по Плана за възстановяване. "Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила на следващи избори", каза Борисов.