Президент Йотова почва във вторник консултации с партиите

"Ще започна консултациите с парламентарните групи, още във вторник. Моята идея е следващият служебен министър-председател да отговори максимално на очакванията на българските граждани по справянето с тази най важна задача - провеждането на честни избори".

Това обяви президентът Илияна Йотова по време на гостуването си в село Делчево, край Гоце Делчев, за празника на виното. След приключване на консултациите тя ще обяви и кой от кандидатите за служебен премиер ще номинира.

„Разговорите [с кандидатите за премиер] бяха много съдържателни по една изключително сериозна палитра от теми - от най-належащите задачи пред България в следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос - как да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес“, разказа Йотова.

Тя добави, че на петимата кандидати, съгласни да станат служебен премиер, е поставила въпроси как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори, хората да гласуват спокойно и да знаят, че гласът им ще бъде отчетен.

"Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само в евро не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани. Говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България оттук нататък. Предстоят много важни решения в международен план. Говорихме и как да има една по-добра координация между институциите", допълни Йотова.

Попитана дали ще наложи „вето“ на промените в изборното законодателство, Йотова заяви:

"Нека да видим какво ще остане в Изборния кодекс. Струва ми се, че след протестите, и ако всички казват, че са разбрали гласа на хората, трябва да направят така текстовете, че максимално да гарантират честния изборен процес. Не мога да кажа предварително. Не виждам защо отсега трябва да се правят текстове, които няма да са работещи или залагат мини. Всички ще ходят на избори, всички ще имат отговорността към своите избиратели и трябва да се съобразяват", каза още Йотова.