Цицелков бе вицепремиер за един ден

Стоил Цицелков, който се закле преди ден като вицепремиер на страната и отговорник за честността на изборите, подава оставка. В изявление в МС Цицелков заяви, че е разговарял с премиера Гюров, разговорът не бил лесен, и след този разговор вицепремиерът решил да подаде оставка - за да не се вреди на имиджа на кабинета. "Изглежда, че в този момент моята личност по-скоро носи негативи за правителството", обясни вицепремиерът.

Премиерът Андрей Гюров прие оставката. Така Цицелков записа рекорд - за най-кратко пребиваване в изпълнителната власт.

Депутати твърдяха вчера след клетвата, че новият вицепремиер има условна присъда за шофиране след употреба на алкохол, че е бил задържан и за притежание или употреба на наркотични вещества. Твърди се, че Цицелков е обект на специфична забрана от страна на Европейската комисия, която би била несъвместима с неговия ресор. Новият вътрешен министър Емил Дечев разпореди проверка на тези твърдения.

---

От Европейската комисия потвърдиха пред NOVA, че Стоил Цицелков наистина е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.

"Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори", пишат от Комисията.

---

"Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Разговарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота", заяви Цицелков тази сутрин в социалните мрежи. "Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние", допълни Цицелков.

От думите му се разбира, че сега го обвиняват за "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие". Той подчертава, че към този момент няма обвинения, няма присъди и няма действащи ограничения.

"Разчитах на неговата експертиза, не разполагам със съдебен регистър, не мога да проверявам такива неща. Поемам отговорност за моя избор", каза премиерът Гюров. "След разговор със Стоил решихме, че това е правилното решение", допълни премиерът и подчерта: "Цицелков бе правилният избор за тази работа".

"Аз научих от медиите за някои елементи от биографията на господин Цицелков. Ако ми бъде предложено, веднага ще подпиша указ за освобождаването му, ако всичко това е факт" - това заяви по-рано президентът Илияна Йотова в интервю за bTV.

Мога да разпиша такъв указ само ако има предложение от министър-председателя или ако самият Цицелков подаде оставка, напомни Йотова. Малко по-късно стана ясно, че има предложение от премиера и Йотова е подписала указа за освобождаването на Цицелков.

За мен бе изненада, че ще има вицепремиер за честността на изборите. Целият служебен кабинет би трябвало да отговаря за изборите. Търсело се е символ, каза Йотова и подчерта, че има резерви към някои от министрите в кабинета "Гюров". "Аз научих имената на министрите в момента, в който г-н Гюров прочете", подчерта Йотова.