Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия. Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник".

Иван Илиев Кондов е назначен за посланик в Италианската република със седалище Рим. Елена Радкова Шекерлетова е новият посланик в Португалската република със седалище в Лисабон, а Зорница Петрова Апостолова - във Финландия със седалище в Хелзинки.

Апостолова досега беше съветник по външна политика на президента Румен Радев. Преди да отиде на работа в президентството, тя беше консул в Копенхаген, а преди това е имала дипломатически мандати в Анкара и Истанбул. Кондов пък е постоянният секретар на Външно министерство. Той беше и служебен външен министър в едно от правителствата на Димитър Главчев. Шекерлетова досега беше зам.външен министър и дори снимката и биографията й е още на страницата на ведомството.

Посланикът ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Република Колумбия със седалище в град Бразилия.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Посланическите назначения предизвикаха сериозно напрежение между правителството на Росен Желязков и държавния глава. МС обвини президента, че бави назначенията. Той обаче отхвърли обвиненията и потвърди, че е дал съгласие за пакета с нови посланици, макар и „с компромиси“. Радев обаче подчерта, че за ключови столици като Вашингтон все още няма предложения, и призова практиката с временно управляващи да не се превръща в норма.

В момента София и Вашингтон са без титулярни посланици. Американският посланик Кенет Мертен беше изтеглен, а българският представител Георги Панайотов се върна от САЩ през април. И в двете столици към момента няма окончателно решение за нови назначения.