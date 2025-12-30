Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия

Зам.министър и постоянен секретар във Външно министерство отиват в Лисабон и Рим

Днес, 10:54
Румен Радев
bTV
Румен Радев

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия. Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник". 

Иван Илиев Кондов е назначен за посланик в Италианската република със седалище Рим. Елена Радкова Шекерлетова е новият посланик в Португалската република със седалище в Лисабон, а Зорница Петрова Апостолова - във Финландия със седалище в Хелзинки.

Апостолова досега беше съветник по външна политика на президента Румен Радев. Преди да отиде на работа в президентството, тя беше консул в Копенхаген, а преди това е имала дипломатически мандати в Анкара и Истанбул. Кондов пък е постоянният секретар на Външно министерство. Той беше и служебен външен министър в едно от правителствата на Димитър Главчев. Шекерлетова досега беше зам.външен министър и дори снимката и биографията й е още на страницата на ведомството.

Посланикът ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Република Колумбия със седалище в град Бразилия.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Посланическите назначения предизвикаха сериозно напрежение между правителството на Росен Желязков и държавния глава. МС обвини президента, че бави назначенията. Той обаче отхвърли обвиненията и потвърди, че е дал съгласие за пакета с нови посланици, макар и „с компромиси“. Радев обаче подчерта, че за ключови столици като Вашингтон все още няма предложения, и призова практиката с временно управляващи да не се превръща в норма.

В момента София и Вашингтон са без титулярни посланици. Американският посланик Кенет Мертен беше изтеглен, а българският представител Георги Панайотов се върна от САЩ през април. И в двете столици към момента няма окончателно решение за нови назначения.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, президентски съветник, посланици

Още новини по темата

Радев уважи местен референдум, но замълча за друг
20 Дек. 2025

Радев връчва първия мандат след Нова година
19 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Нека Радев да си спомни, че е президент
19 Дек. 2025

Възможностите за ново правителство се топят
18 Дек. 2025

БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство
17 Дек. 2025

"Възраждане" и ДПС се обявиха за нови избори
16 Дек. 2025

Радев може да изчака края на мандата си за нова партия
16 Дек. 2025

Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
16 Дек. 2025

Радев накара ПП-ДБ да обяснят какво значи "ала-бала с президента"
15 Дек. 2025

ГЕРБ прати Сачева сама при Радев, за да откаже първия мандат
15 Дек. 2025

Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебния кабинет
13 Дек. 2025

Радев ще избира служебен премиер сред любимци на Пеевски, ГЕРБ и ПП

12 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?