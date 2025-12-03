Обменните бюра отчитат рекордно търсене на евро

Седмици преди въвеждането на еврото обменните бюра отчитат рекордно търсене на единната европейска валута.

С над 120% са се увеличили в сравнение със същия период на миналата година продажбите на евро срещу левове и с 15% над пиковото ниво от юни, отчитат от "Тавекс". Припомняме през юни излезе положителния доклад на ЕК и ЕЦБ за готовността на България да приеме еврото от началото на 2026 г. и много българи започнаха да обръщат левовете, които държат в брой.

„В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, коментира Макс Баклаян от "Тавекс".

Проверка на "Сега" показва, че в момента обменните бюра продават еврото по курс 1.98 лв. Този курс е по-висок, следователно по-неизгоден за купувачите, от фиксирания курс на БНБ 1.95583 лв. за евро.

От 1 януари 2026 г. БНБ, търговските банки и пощенските клонове ще обменят без такси левове за евро при фиксиран курс от 1.95583 лв. Тази услуга ще бъде безплатна за търговските банки и пощите до 30 юни 2026 г., след което вероятно ще бъдат наложени такси.

„Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, казват от "Тавекс".

Опашки и за стартови пакети с евромонети

Опашки за покупка на стартови пакети с новите евромонети, изсечени от БНБ с български символи и надписи от едната страна, се извиват пред цетралната банка трети ден.

От 1 декември БНБ и търговските банки започнаха продажбата на стартови пакети с евромонети за граждани, а от днес 3 декември се включват и пощенските офиси.

Комплектите съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10,23 евро и се продават за 20 лева. Идеята е гражданите да се запознаят с новите евромонети преди официалното въвеждане на единната европейска валута. Те обаче не може да влязат в обращение преди 1 януари 2026 г.

Комплектите включват 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да закупи до два комплекта.

Проверка на "Сега" показа, че търговските банки продават стартови пакети само на граждани, които са техни клиенти - имат сметки или дебитна карта в съответната банка.

В социалните мрежи вече се появиха сигнали, че днес в много пощенски клонове не се продават пакети с новите евромонети и най-вероятно това ще е възможно от утре. Освен това граждани твърдят, че са предупредени, че ще трябва да попълнят декларации с личните данни, че няма да ги ползват монетите преди 1 януари.

Фирмите също може да закупят стартови пакети с евромонети, но само от обслужващите ги търговски банки. Тези пакети са по-големи и са на стойност 200 лв.

В масовия случай фирмите получават стартови пакети с евромонети в рамките на първоначалното си зареждане с евробанкноти от търговските банки, което вече е в ход. Това зареждане се извършва на базата на предварително сключени договори с банките, в които фирмите са определили от какви наличности в евро се нуждаят в първите 5-6 дни след Новата година.

За дребните търговци е въведена "опростена процедура" за първоначално зареждане с евро. Тя предвижда подаване на декларация не по-рано от 5 календарни дни от въвеждането на еврото. Това обаче означава да се получат новите пари само в работните дни 29 и 30 декември. Затова повечето банки са решили да обслужат тези свои клиенти през целия декември.