Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона

Уморени от шума, задръстванията и презастрояването

През последните години един от най-ясно изразените имотни трендове в България е масовото изместване на интереса от апартаментите в центъра към къщи в покрайнините. Данните на Imoti.com показват, че от 2022 г. насам броят на търсенията за „къща край София“ расте с над 30% годишно, а през 2025 г. се очаква тенденцията да достигне рекордни нива.

Промяната не е просто мода. Тя е резултат от цялостна трансформация на начина, по който живеем и работим. След пандемията, дистанционната заетост и дигиталните професии дадоха възможност на хиляди хора да напуснат града, без да се лишават от кариера или доходи.

Преди пет години всички искаха апартамент в Лозенец. Сега търсят къща в Лозен, Панчарево или Горна Малина. Промени се не просто търсенето, а манталитетът – хората осъзнаха, че времето и спокойствието са новият лукс.

В тази статия ще разгледаме основните причини за постоянно растящия интерес към покупка на къща извън големия град.

1. Свободата има адрес – извън града

Къщата не е просто имот, тя е пространство за дишане. Докато апартаментите предлагат удобство, но ограничение, домът извън града дава усещане за автономност.

Повечето купувачи търсят не просто квадратура, а начин на живот. Искат двор, в който децата да играят, място за барбекю, възможност да гледат града отдалеч.

2. София – град с пръстен от нови квартали

Ако преди 10 години пазарът на къщи около София беше ограничен, днес появата на нови комплекси и подобрената инфраструктура промениха играта.

Панчарево, Бистрица, Герман, Лозен, Бояна, Драгалевци и Банкя са сред най-търсените райони. Средните цени за нови къщи там варират от 250 000 до 650 000 евро, като в премиум зони като Симеоново и Драгалевци достигат над милион евро.

В същото време по-малки населени места като Нови хан, Кокаляне, Пожарево или Локорско предлагат отлична алтернатива за бюджет между 150 000 и 300 000 евро.

Според анализаторите на Imoti.com, все по-често купувачите избират имоти с изглед към планината и бърз достъп до главни пътни артерии – не просто за уикенд бягство, а за постоянно живеене.

3. От офис към домашен кабинет

Една от най-големите причини за ръста на пазара на къщи е промяната в начина на работа. Все повече специалисти работят дистанционно – от IT инженери и архитекти до предприемачи и маркетинг експерти.

Това позволи на хората да съчетаят спокойствието на природата с удобствата на града. За мнозина офисът вече е в двора, а срещите – в Zoom.

4. Къщата като инвестиция

Според Imoti.com вторият най-чест мотив за покупка на къща е инвестицията. Пазарът на имоти в България продължава да расте, а търсенето на имоти извън големите градове води до стабилно поскъпване.

Много семейства купуват имоти в селата около София, Варна или Пловдив, които първоначално ползват като вила, а след време превръщат в основно жилище.

Нараства и интересът към пасивните къщи и еко строителството – проекти с нисък разход на енергия, соларни панели и интелигентни системи за управление. Това не е просто екологично решение, а инвестиция, която намалява разходите в дългосрочен план.

5. Животът сред природата – не само романтика

Животът извън града носи редица предимства – чист въздух, тишина и лично пространство. Но има и своите предизвикателства.

Поддръжката на двор, отоплението през зимата и транспортната зависимост са фактори, които трябва да се обмислят внимателно.

Много купувачи решават този проблем чрез споделени услуги и кооперативен модел на живеене – няколко семейства купуват съседни имоти и си делят разходите за поддръжка, охрана и инфраструктура.

Това създава нов тип общности – малки, модерни квартали от хора със сходен начин на мислене, които се подкрепят и споделят ресурси.

6. Къщата като символ на промяната

Преди години имот означаваше сигурност. Днес той означава свобода и гъвкавост.

Къщата извън града не е просто имот, а отражение на новия начин на живот – близо до природата, но с достъп до технологиите.

Според данни от Imoti.com над 40% от търсенията в сегмента „къщи“ идват от хора между 30 и 45 години – активното поколение на дистанционната икономика.

Те не искат лукс, а баланс – пространство, въздух, време за себе си.

7. Варна и Пловдив – морето и спокойствието на втория град

Варна и Пловдив също преживяват своя „зелен ренесанс“.

В морската столица квартали като Виница, Траката и Галата се превърнаха в притегателен център за хора, които искат да са близо до морето, но далеч от трафика.

В Пловдив интересът е концентриран около кварталите Първенец, Белащица и Брестник, където се изграждат модерни еднофамилни комплекси с ниска етажност и големи дворове.

Тези райони бележат среден ръст на цените от 12% за година – показател, че търсенето е стабилно и далеч не е моментна мода.

8. Еко тенденцията – къщата на бъдещето

Новите купувачи не търсят просто квадратура, а устойчивост.

Имоти с фотоволтаици, енергийно ефективни прозорци и системи за събиране на дъждовна вода вече не са екзотика, а стандарт в по-високия клас къщи.

Строителните фирми отговарят на това търсене – все повече проекти предлагат „умни домове“, които могат да се управляват дистанционно чрез мобилно приложение.

9. Какво показват данните на Imoti.com

През първите девет месеца на 2025 г. в платформата Imoti.com са публикувани над 22 000 обяви за къщи, като 41% от тях са за района на София и София-област.

Средният период, за който една къща намира купувач, е около 3 месеца, което е два пъти по-бързо спрямо периода преди пандемията.

Това ясно показва, че къщата вече не е лукс, а новата норма.

10. Как да изберем правилната къща

Изборът на къща изисква търпение и ясно определени приоритети. Първата стъпка е да се реши дали имотът ще се използва целогодишно или сезонно. След това идва анализът на инфраструктурата – път, интернет, училища и медицински услуги в близост.

Imoti.com предлага филтри по локация, квадратура, година на строителство и тип отопление, които улесняват търсенето. Важно е купувачът да преглежда внимателно снимките, да посещава имота на място и да проверява документите – удостоверение за собственост, кадастрална скица и акт 16.

11. От „вила за уикенда“ към „дом за живота“

Промяната в мисленето на купувачите е очевидна. Къщата вече не е втори имот, а основен дом.

Семействата търсят място, където децата да растат сред зеленина, а възрастните – да намират спокойствие след работа.

Къщата като социален феномен

Феноменът „извън града“ е не само икономически, но и културен. Той е част от новата вълна на „slow living“ – начин на живот, при който качеството на времето е по-важно от скоростта.

Социолози отбелязват, че този тип избор е част от по-широка тенденция – хората се отдръпват от прекомерната урбанизация, търсят природа, общност и лична идентичност.

Къщата извън града не е просто имотна сделка. Тя е символ на промяна в ценностите – връщане към природата, към времето със семейството, към спокойствието.

Тази тенденция няма да отмине. Напротив – именно този сегмент ще продължи да се развива най-бързо през следващите години.

Може би в бъдеще границата между града и селото ще изчезне, а хората ще живеят в „умни села“ – свързани, дигитални и зелени.

Дотогава обаче, една проста истина остава: истинският лукс е въздухът, тишината и домът, който сам си избрал.