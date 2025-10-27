Какво да проверим преди покупка на имот: 10 правни и финансови съвета от Imoti.com

Покупката на недвижим имот – независимо дали е апартамент в София , къща в Пловдив или ваканционен имот по Черноморието – е една от най-значимите стъпки в живота. Но зад красивата обява често се крият рискове: ипотеки, съдебни дела, липсващи документи. Една грешка може да ви коства хиляди левове или години в съдебни спорове.

За да се предпазите, е нужно да проверите не само цената и локацията, но и правния и финансовия статут на имота. В тази статия събрахме 10 съвета от Imoti.com, които ще ви помогнат да купите жилище спокойно и сигурно.

1. Проверка на собствеността: кой е истинският собственик

Преди всичко трябва да се уверите, че човекът, който продава имота, е неговият действителен собственик. Това става чрез нотариалния акт и справка в Имотния регистър. Важно е данните да съвпадат и да няма скрити съсобственици. Ако липсва съгласие на някой от тях, сделката може да бъде оспорена в съда.

2. Тежести и ипотеки: скритите капани

Дори когато собствеността е изрядна, имотът може да бъде обременен с ипотека, възбрана или съдебен спор. В такива случаи рискувате да придобиете имот, върху който банката или трето лице има претенции. Затова винаги изисквайте удостоверение за тежести от Агенцията по вписванията, което ясно ще покаже реалния статут на имота.

3. Статут на имота: апартамент или ателие?

Не подценявайте правното предназначение на имота. Ако той е регистриран като ателие или офис, данъците са по-високи, а в някои случаи дори не може да се направи постоянна адресна регистрация. Освен това трябва да се уверите, че сградата има Акт 16. Без този документ жилището няма право да бъде обитавано.

4. Документи за ново строителство

Когато купувате жилище от ново строителство, проверката на документацията е задължителна. Строителят трябва да притежава разрешение за строеж, нотариален акт за терена и одобрени архитектурни проекти. В противен случай рискувате да се окажете с апартамент в незаконна сграда, която няма да получи Акт 16 и не може да бъде ползвана законно.

5. Реална цена и скрити разходи

Цената, обявена в офертата, не е крайната сума, която ще платите. Към нея се добавят нотариални такси, местен данък за придобиване на имот, такси за вписване и комисиона за брокер или адвокат. Затова е важно да сметнете цялостния бюджет, а не само обявената цена. Сравнете офертата с други подобни в Imoti.com, за да се уверите, че сделката е справедлива.

6. Банков кредит: предварително одобрение

Ако планирате да използвате ипотечен кредит, не подписвайте предварителен договор преди банката да е дала предварително одобрение. Разликите в лихвите, таксите и изискваното самоучастие между различните банки могат да бъдат значителни, а една грешна стъпка може да ви струва скъпо.

7. Предварителен договор: четете внимателно

Предварителният договор е основата на сделката. Той трябва да фиксира точната цена, сроковете за сключване на окончателния договор и условията за връщане на капарото при отказ. Неустойките при забавяне или отказ също трябва да са ясно разписани. Не подписвайте подобен документ без консултация с адвокат, защото от него зависи дали сделката ще бъде защитена.

8. Разходи за поддръжка: често подценявани

Освен цената на имота, трябва да обмислите и бъдещите месечни разходи. В новите комплекси често има такси за охрана, почистване, градинарство и поддръжка на общите части. Макар да изглеждат дребни, тези суми могат да натоварят семейния бюджет значително в дългосрочен план.

9. Избягвайте „твърде добри“ оферти

Ако даден имот е на цена, значително по-ниска от средната за района, вероятно има причина. Това може да бъде незаконно строителство, липса на документи или налични тежести. Проверявайте внимателно, преди да се подлъжете по привлекателна, но рискова оферта.

10. Доверете се на професионалисти и надеждни източници

Най-сигурният начин да избегнете измами и грешки е да се консултирате с адвокат по недвижими имоти и да изберете надежден брокер. Освен това използвайте доказани платформи като Imoti.com, където обявите са проверени и идват от утвърдени агенции и собственици. Това ще ви даде спокойствие и сигурност, че сделката ви ще бъде успешна.

Често задавани въпроси

Какво е удостоверение за тежести и кой го издава?

Документ от Агенцията по вписванията, който показва дали имотът е ипотекиран или обременен.

Мога ли да купя имот без Акт 16?

Технически да, но няма да имате право на законно обитаване. Рискът е огромен.

Колко са допълнителните разходи при сделка?

Около 3–5% от цената на имота – нотариални такси, данък при придобиване и вписване.

Защо е важен предварителният договор?

Той гарантира правата ви и фиксира условията до окончателния нотариален акт.

Покупката на имот е голяма стъпка, която крие и големи рискове. Проверявайте внимателно документите, собствеността и статута на жилището, за да избегнете измами и излишни разходи.

Следвайки тези 10 правни и финансови съвета, ще направите сделката по-сигурна и изгодна.

