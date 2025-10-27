Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Какво да проверим преди покупка на имот: 10 правни и финансови съвета от Imoti.com

Защо е важна проверката при сделки с недвижими имоти

Днес, 10:42
unsplash.com

Покупката на недвижим имот – независимо дали е апартамент в София, къща в Пловдив или ваканционен имот по Черноморието – е една от най-значимите стъпки в живота. Но зад красивата обява често се крият рискове: ипотеки, съдебни дела, липсващи документи. Една грешка може да ви коства хиляди левове или години в съдебни спорове.

За да се предпазите, е нужно да проверите не само цената и локацията, но и правния и финансовия статут на имота. В тази статия събрахме 10 съвета от Imoti.com, които ще ви помогнат да купите жилище спокойно и сигурно.

1. Проверка на собствеността: кой е истинският собственик

Преди всичко трябва да се уверите, че човекът, който продава имота, е неговият действителен собственик. Това става чрез нотариалния акт и справка в Имотния регистър. Важно е данните да съвпадат и да няма скрити съсобственици. Ако липсва съгласие на някой от тях, сделката може да бъде оспорена в съда.

2. Тежести и ипотеки: скритите капани

Дори когато собствеността е изрядна, имотът може да бъде обременен с ипотека, възбрана или съдебен спор. В такива случаи рискувате да придобиете имот, върху който банката или трето лице има претенции. Затова винаги изисквайте удостоверение за тежести от Агенцията по вписванията, което ясно ще покаже реалния статут на имота.

3. Статут на имота: апартамент или ателие?

Не подценявайте правното предназначение на имота. Ако той е регистриран като ателие или офис, данъците са по-високи, а в някои случаи дори не може да се направи постоянна адресна регистрация. Освен това трябва да се уверите, че сградата има Акт 16. Без този документ жилището няма право да бъде обитавано.

4. Документи за ново строителство

Когато купувате жилище от ново строителство, проверката на документацията е задължителна. Строителят трябва да притежава разрешение за строеж, нотариален акт за терена и одобрени архитектурни проекти. В противен случай рискувате да се окажете с апартамент в незаконна сграда, която няма да получи Акт 16 и не може да бъде ползвана законно.

5. Реална цена и скрити разходи

Цената, обявена в офертата, не е крайната сума, която ще платите. Към нея се добавят нотариални такси, местен данък за придобиване на имот, такси за вписване и комисиона за брокер или адвокат. Затова е важно да сметнете цялостния бюджет, а не само обявената цена. Сравнете офертата с други подобни в Imoti.com, за да се уверите, че сделката е справедлива.

6. Банков кредит: предварително одобрение

Ако планирате да използвате ипотечен кредит, не подписвайте предварителен договор преди банката да е дала предварително одобрение. Разликите в лихвите, таксите и изискваното самоучастие между различните банки могат да бъдат значителни, а една грешна стъпка може да ви струва скъпо.

7. Предварителен договор: четете внимателно

Предварителният договор е основата на сделката. Той трябва да фиксира точната цена, сроковете за сключване на окончателния договор и условията за връщане на капарото при отказ. Неустойките при забавяне или отказ също трябва да са ясно разписани. Не подписвайте подобен документ без консултация с адвокат, защото от него зависи дали сделката ще бъде защитена.

8. Разходи за поддръжка: често подценявани

Освен цената на имота, трябва да обмислите и бъдещите месечни разходи. В новите комплекси често има такси за охрана, почистване, градинарство и поддръжка на общите части. Макар да изглеждат дребни, тези суми могат да натоварят семейния бюджет значително в дългосрочен план.

9. Избягвайте „твърде добри“ оферти

Ако даден имот е на цена, значително по-ниска от средната за района, вероятно има причина. Това може да бъде незаконно строителство, липса на документи или налични тежести. Проверявайте внимателно, преди да се подлъжете по привлекателна, но рискова оферта.

10. Доверете се на професионалисти и надеждни източници

Най-сигурният начин да избегнете измами и грешки е да се консултирате с адвокат по недвижими имоти и да изберете надежден брокер. Освен това използвайте доказани платформи като Imoti.com, където обявите са проверени и идват от утвърдени агенции и собственици. Това ще ви даде спокойствие и сигурност, че сделката ви ще бъде успешна.

Често задавани въпроси

Какво е удостоверение за тежести и кой го издава?
Документ от Агенцията по вписванията, който показва дали имотът е ипотекиран или обременен.

Мога ли да купя имот без Акт 16?
Технически да, но няма да имате право на законно обитаване. Рискът е огромен.

Колко са допълнителните разходи при сделка?
Около 3–5% от цената на имота – нотариални такси, данък при придобиване и вписване.

Защо е важен предварителният договор?
Той гарантира правата ви и фиксира условията до окончателния нотариален акт.

Покупката на имот е голяма стъпка, която крие и големи рискове. Проверявайте внимателно документите, собствеността и статута на жилището, за да избегнете измами и излишни разходи.

Следвайки тези 10 правни и финансови съвета, ще направите сделката по-сигурна и изгодна.

Вижте актуалните обяви за апартаменти, къщи и парцели в България на Imoti.com

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

imoti.com, апартамент София, платена публикация, покупка на жилище

Още новини по темата

7 съвета на Bazar.bg при покупка на скутер: как да изберете правилно и да спестите пари
20 Окт. 2025

ПРАВЕН ПОМОЩНИК
16 Окт. 2025

Една от първите интернет компании в България – Bulinfo.net, вече предлага хостинг услуги и за външни клиенти
15 Окт. 2025

Работа за медицински сестри: Съвети за успешна реализация в България и чужбина със Zaplata.bg
13 Окт. 2025

Гражданска отговорност – сигурност за водача и защита за обществото
09 Окт. 2025

СЪОБЩЕНИЕ ОТ АСКОНИ- ИЗДАТ ООД
23 Септ. 2025

Работа в кол център: Практични съвети за намиране на добра позиция със Zaplata.bg
23 Септ. 2025

Какво търсят хората през есента в Bazar.bg
16 Септ. 2025

7 съвета на Bazar.bg при покупка на климатик
25 Авг. 2025

Какво да гледаме върху етикета на колагена
19 Авг. 2025

Работа в чужбина: Практични съвети за намиране на добра позиция със Zaplata.bg
18 Авг. 2025

10 съвета на Auto.bg при покупка на Audi A4
04 Авг. 2025

Нов вид ултрачист магнезий
02 Авг. 2025

7 съвета от Bazar.bg при покупка на лаптоп
21 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИМОТИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте