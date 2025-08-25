Медия без
7 съвета на Bazar.bg при покупка на климатик

Най-доброто ръководство за избор през 2025 г.

Днес, 11:10
С климатичните промени, екстремно горещите лета и студените зими вече не са изключение. Климатикът се превърна в незаменим уред в почти всяко българско домакинство. Но изборът на правилен модел не е лесна задача – на пазара има стотици оферти, различни мощности, технологии, и често – заблуждаващи реклами.

За да избегнете скъпоструващи грешки, е важно да знаете какво да гледате. Затова експертите от Bazar.bg съставиха това подробно ръководство със 7 съвета, които ще ви помогнат да изберете най-добрия климатик за вашия дом – и за вашия бюджет.

1. Определете точната мощност според помещението

Изборът на климатик не започва с марката или цената, а с точен разчет на нужната мощност. Грешно подбраната мощност води до ниска ефективност при охлаждане или отопление, висока сметка за ток и преждевременно износване на компресора.

Как да изчислите необходимата ви мощност? Използвайте формулата 100–140 W на квадратен метър, в зависимост от височина на таваните, изолация на жилището, изложение към слънце (южно, западно) и дали е първи/последен етаж.

Примери:

  • 15 кв.м. = около 2.0 kW (за спалня)

  • 25 кв.м. = 2.5–3.5 kW (за всекидневна)

  • 40 кв.м. = 5.0–6.0 kW (за отворени пространства)

Продавачите в категорията "Климатици" често посочват препоръчана площ – сравнявайте внимателно преди покупка.

2. Изберете инверторен климатик – стандартът през 2025 г.

Инверторната технология е най-голямата еволюция в света на климатичните системи през последните 20 години. За разлика от старите on/off климатици, инверторът регулира скоростта на компресора според реалната нужда, работи по-тихо, без резки стартирания, изразходва до 40% по-малко електроенергия и има по-дълъг живот.

Технически търсете: DC инвертор; A++ или A+++ енергиен клас и SEER > 6.1 и SCOP > 4.0.

Ако климатикът ще работи повече от 6 часа на ден, инверторът е задължителен избор.

3. Помислете и за отопление – не само за лятото

Модерните климатици не са само за летни горещини – много от тях са по-ефективни от електрически радиатори и конвектори през зимата.

Какво да проверите, ако ще използвате климатика и за отопление?

  • SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) – отразява колко топлина получавате от 1 kWh ток - SCOP > 4.5 е отлична стойност

  • Работа при ниски външни температури – добрите модели работят до -15°C, а някои до -25°C

  • Подгряване на външното тяло/ваната – важно за студено време

Ако климатикът ще бъде основен източник на отопление – инвестирайте в модел от среден до висок клас с реални SCOP стойности.

4. Проверете нивата на шум – комфортът започва от тишината

Много хора подценяват този фактор, докато не инсталират климатик в спалнята и той се окаже шумен. За добри стойности за вътрешното тяло се приемат под 40 dB в нормален режим и под 25 dB в нощен режим. За външно тяло – до 55–60 dB (колкото по-тихо, толкова по-добре за кооперации).

В описанията на обявите в Bazar.bg често е включен шумът в dB – не го пропускайте при сравнение.

5. Внимателно със SEER и SCOP – разликата между сметката и спестяването


 

Понятиe

Какво показва

Добра стойност

SEER

Ефективност при охлаждане

над 6.1

SCOP

Ефективност при отопление

над 4.0

 

Колкото по-високи са тези стойности, толкова по-малко ток ще плаща семейството ви месечно. Разликата между SCOP 3.5 и 5.1 може да означава над 150–200 лв. спестени за сезон.

Климатик със SCOP 5.0 ще ви струва приблизително 25% по-малко при отопление от такъв с SCOP 3.7.

6. Функции, които си струва да платите: Wi-Fi, филтрация, йонизатор

Климатикът вече е умно устройство, което предлага повече от просто топло или студено. Потърсете климатик, който да има полезни функции като Wi-Fi управление (можете да включвате/изключвате уреда дистанционно от смартфон); йонизатор - пречиства въздуха, унищожава бактерии, прах и неприятни миризми; филтри за алергени - HEPA, активен въглен, антибактериални покрития; автоматично почистване - удължава живота на уреда и пази вътрешното тяло сухо.

Във филтрите на Bazar.bg можете да търсите уреди по тип функции – пестите време при сравнение.

7. Монтажът е не по-малко важен от самия климатик

Дори перфектен модел няма да работи добре, ако монтажът е компрометиран. Затова изисквайте вакуумиране на тръбната система, правилен наклон на дренажа, използване на медни тръби с изолация и професионален тест за течове.

Монтажът трябва да включва: пробив, тръбен път до 3 м, електрическо свързване, вакуумиране и тестване и обучение на клиента за работа.

Потърсете продавачи, които предлагат включен или препоръчан монтаж – често това е по-изгодно и по-сигурно от външна фирма.

Покупката на климатик е дългосрочна инвестиция в комфорт, здраве и икономия. Най-доброто решение не е просто най-евтиното, а най-подходящото за вашите нужди и пространство.

Съветите от Bazar.bg ви дават ясни насоки, за да изберете уред с оптимална мощност, ефективност, тиха работа и разумни функции. И не забравяйте – монтажът е ключов!

