ОБЯВА ЗА НОВИ ЦЕНИ ОТ 01.01.2026 Г.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна
В качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите клиенти, че с
Р Е Ш Е Н И Е No Ц- 36 от 19.12.2025 г. на КЕВР – гр.София
за изменения на одобрени цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026г., съгласно одобрени от КЕВР бизнес планове на ВиК дружествата, определи нови цени на ВиК услуги в евро/куб.м. без ДДС (лв./куб.м. без ДДС), влизащи в сила от 01.01.2026г.
|
Цени на ВиК услуги
|
евро/куб.м. без ДДС
|
лв./куб.м. без ДДС
|
|
Доставяне вода на потребителите
|
1,078
|
2,109
|
|
|
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
1,318
|
2,578
|
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.