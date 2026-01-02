ОБЯВА ЗА НОВИ ЦЕНИ ОТ 01.01.2026 Г.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна

В качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите клиенти, че с

Р Е Ш Е Н И Е No Ц - 36 от 19.12.2025 г . на КЕВР – гр.София

за изменения на одобрени цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026г., съгласно одобрени от КЕВР бизнес планове на ВиК дружествата, определи нови цени на ВиК услуги в евро/куб.м. без ДДС (лв./куб.м. без ДДС), влизащи в сила от 01.01.2026г.

Цени на ВиК услуги евро/куб.м. без ДДС лв./куб.м. без ДДС Доставяне вода на потребителите 1,078 2,109 Отвеждане на отпадъчни води 1,318 2,578

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.