ОБЯВА ЗА НОВИ ЦЕНИ ОТ 01.01.2026 Г.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна

Днес, 18:32
ВиК

ВиК – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна

В качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите клиенти, че с

Р Е Ш Е Н И Е No Ц- 36 от 19.12.2025 г. на КЕВР гр.София

за изменения на одобрени цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026г., съгласно одобрени от КЕВР бизнес планове на ВиК дружествата, определи нови цени на ВиК услуги в евро/куб.м. без ДДС (лв./куб.м. без ДДС), влизащи в сила от 01.01.2026г.

 

Цени на ВиК услуги

евро/куб.м. без ДДС

лв./куб.м. без ДДС

 

Доставяне вода на потребителите

1,078

2,109

 

 

 

Отвеждане на отпадъчни води

1,318

2,578

 

 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

 

