Най-популярните парфюми в България през 2025 година

Както и предходната година, 2025 се оказа богата на парфюмерийни премиери. Сред тях присъстват великолепни селективни и луксозни шедьоври, създадени от най-добрите „носове“ в индустрията, работещи за известни луксозни марки. Предлагаме ви едно увлекателно пътешествие в света на ароматите, които станаха популярни през настоящата година. А също така ще си припомним и любими аромати от предишни години, които продължават да бъдат предпочитани от ценителите на изисканите парфюмерийни композиции.

Най-добрите дамски парфюми за 2025

В списъка на най-популярните нови предложения откриваме аромати с гурме акорди на карамел и плодове, разкошни ориенталски композиции с преливания на подправки, сладки нотки и дървесни нюанси. Сред новите парфюми често се срещат наситени и дълготрайни концентрации тип „еликсир", съдържащи 20–40% етерични масла. Какво успя да покори взискателната публика, да се запомни и да попълни колекциите на българските любителки на луксозни аромати?

Thierry Mugler Angel Elixir

Сладката флорално-плодова парфюмна вода, представена през 2023 година, запазва изключителната си популярност вече трета поредна година. Синият флакон-звезда със сребриста капачка крие любовен еликсир, създаден от тандема парфюмери Michalon Bertier и Anne Flipo. Пикантните връхни нотки на розов пипер се преплитат с нежния сърдечен воал от жасмин, сандалово дърво, цветове на портокаловото дърво и иланг-иланг. В базата омагьосва дуетът от бурбонска ванилия и молекулата Amber Xtreme, която придава изискан, дълготраен дървесно-амбров шлейф.

Guerlain Aqua Allegoria Florabloom

Един от популярните парфюми на 2024 година, който продължава да се радва на висок интерес. Обърнете внимание на ефирния коктейл от игриви връхни нотки на бергамот, лайм и манго. Те се допълват от цветно сърце от ирис, тубероза и виолетка, които разкриват своята особена прелест на фона на нежен дървесно-мускусен шлейф с нюанси на сандалово дърво, мускус и кокос. Отделно заслужава внимание и елегантният дизайн на розовия флакон със златиста „пчелна“ решетка в горната част.

Унисекс колекция аромати 2025

В центъра на интереса през 2025 година са унисекс ароматите, които могат да се използват от двойката едновременно. Всеки път парфюмът се разгръща по различен начин, защото на женската и мъжката кожа композициите звучат уникално. Сред зимните аромати на особена популярност се радват дървесните, удовите и пикантните парфюмни формули. За дневно носене и в топлите сезони трендът се измества към акватични и свежи фужерни композиции.

Guerlain Pêche Mirage. Все по-често хитовете в тази категория са унисекс аромати. Така се случи и с фланкера Pêche Mirage от Guerlain. Очарователната композиция се разгръща със сочни нотки на праскова, съчетани с градински чай и касис. Към тях се присъединява трепетният османтус с вълнуващи нюанси на праскова и кайсия. Финалът на тази плодова феерия е изискан плодно-дървесен шлейф, който издигна този популярен парфюм на почетния пиедестал. Kurky от Francis Kurkdjian. Премиера на 2025 година – Kurky от цветно-плодовата група. Това е ново творение на нишовия парфюмериен дом Francis Kurkdjian. Талантливият автор съчетава праскова и малина във връхните нотки, молекулата Gummy Candies и плодови акорди в сърцевината, а в основата – бял мускус и ванилия. Елегантният „еликсир на щастието“ е поместен в традиционно семпъл флакон, характерен за марката – нарочно скромен на външен вид, за да подчертае ценността на съдържанието. Aldebaran от Marc-Antoine Barrois. Флоралната композиция е създадена от маестрото Quentin Bisch за дома на висшата парфюмерия. Селективният аромат съчетава тубероза, мате, паприка и тонка боб. Точната формула е пазена в тайна, но резултатът е завладяващ и запомнящ се.

Популярният парфюм е прекрасен подарък за вас самите, за близките и скъпите ви хора. Него подаряват за рожден ден, Коледа, Нова година, имен ден или просто без повод. Избирайте най-добрите аромати, наслаждавайте се на творенията на талантливите майстори, получавайте удоволствие от изисканите ухания.