Хороскоп за понеделник

Овен

Възможно е да имате желание да се отдадете на по-приятни занимания от работните, но едва ли ще ви се открие тази възможност, особено ако не приключите с текущите си задължения според плановете си. Избягвайте да демонстрирате открито недоволството, с което сте изпълнени, към подчинени и делови партньори. По-добре намерете начин да осъществите проектите си, отколкото да се опитвате да промените начина на мислене на заобикалящите ви.

Телец

Още с настъпването на новата работна седмица при добро планиране и организация на личните ви инициативи можете да постигнете положителни резултати дори на тези свои проекти, на които не възлагате твърде големи надежди. При мнозина общественият живот ще е наситен със събития. Възможни са срещи и научаването на новини, които ще изиграят важна и позитивна роля в материален и професионален план в най-скоро време.

Близнаци

В случай че приемете отправеното ви професионално предизвикателство да бъдете новатори и откриватели на работното си място, то при всяко положение ще имате успех със започнатите от вас начинания. При добро изпълнение ще имате възможност също така да увеличите значително приходите си в материалната сфера след реални възможности за подписване на дългосрочен договор, осигуряващ ви стабилността в това направление.

Рак

Днес правилните ви действия в професионалната сфера ще ви осигурят съответните резултати. Протекцията и сигурността ще идва от вас самите, така че не се отказвайте да следвате разума и шестото си чувство, тъй като може сами да сте си в помощ, особено когато става въпрос за покоряването на поредния връх. На някои може да се наложи да раздвоят вниманието си в няколко посоки, за да могат да постигнат желаните от тях резултати.

Лъв

В първия делови ден на седмицата мнозина от знака може да са подвластни на любовни терзания и неблагополучия. Стремете се да вниквате в дълбочина в проблемите, с които се сблъсквате, за да се освободите от тях, преди да са нанесли по-сериозни вреди. В професионалната сфера премахвайте възникналите недоразумения навреме. Мнозина ще се сблъскат с изненадващи пречки и закъснения на очакваните от тях резултати в професионалната сфера.

Дева

Ще разполагате с благоприятни случаи, които трябва да използвате на всяка цена в своя полза. Опитайте да придвижвате реализацията си в положителна посока, дори това да ви коства някои непредвидени затруднения. Мнозина ще се нуждаят от правилна нагласа в професионалната сфера, за да се справят с множеството си задължения. Стремете се да утвърждавате име и да изграждате работещ за вас имидж сред колеги, работодатели и конкуренти.

Везни

Като цяло постигнатите от вас резултати ще са предимно от положителен характер, което неминуемо ще ви вдъхне по-голяма увереност. Преценете необходимостта от някои крупни покупки, които сте планирали. Проверявайте по няколко пъти извършените от вас операции, особено ако естеството на работата ви предполага да боравите с крупни суми пари. Понеделник не е подходящ да давате пари назаем, без това да е подкрепено от някакъв документ.

Скорпион

Старайте се да разчитате единствено на себе си! Повечето от вас трябва да отделят доста време, за да намерят изход от създалото се сега положение. Колкото и сили да вложите, ще трябва да се примирите и да се въоръжите с търпение. Нещата няма да се подредят толкова скоро, колкото вие очаквате. Това положение ще ви създаде чувството, че сте предадени, и ще имате желание да си отмъстите. Всеки отделен човек ще ви е виновен за нещо.

Стрелец

Всяка задача, с която трябва да се справите, трябва да бъде свършена от вас. Към края на деня ще опитате да си направите и планове за следващите си ходове в службата и да потърсите нови пътища за утвърждаване. Опитайте се да си съставите план и за бъдещето. Не разчитайте на случайности, а поемете съдбата в свои ръце. Мислете позитивно и вярвайте в себе си. Преумората и интензивният стил на живот, който ви налагат звездите, ще доведат до умора.

Козирог

Ще се наложи да се противопоставите на някои решения на шефовете ви, което за известно време ще ви направи черната овца в офиса. Прекалената ви отдаденост на работата ще пречи на личния ви живот, което ще доведе до отчуждение на личния партньор. Личните ви проблеми с партньора също нарастват и ще доведат до множество неприятни ситуации. Не бива да се притеснявате прекалено, за да не предизвикате здравословни проблеми.

Водолей

Възможно е да получите новини отдалеч, които могат да ви настроят на носталгична вълна. Не съжалявайте за нищо пропуснато, защото няма да можете да се насладите с пълна сила на това, с което разполагате в момента. Не нарушавайте вече установените правила в професионалната сфера. Опитайте се да сте последователни към интимната си половинка, защото рискувате сериозен конфликт, който до нищо положително няма да доведе.

Риби

В началото на седмицата мнозина от родените в третата десетдневка на този зодиакален знак ще търсят по-голям простор за осъществяване на професионалните си инициативи. За останалите е необходимо да си наложат самодисциплина и тя няма да им позволи да попаднат в ситуация, която да не могат да контролират. Обръщайте повече внимание на приятелите и близките си. Подбудите ще останат неразбираеми за заобикалящите ви.