Хороскоп за петък

Овен

В последния ден на седмицата развитието на по-голяма част от инициативите ви от делови и материален характер ще зависи от методите, които смятате да използвате. Като че ли ще ви е изключително трудно да постигнете трайност и равновесие, ако насочите усилията си в противоположни посоки с цел да пробвате късмета си. Отстоявайте и заставайте зад инициативите си и постигнатото ще надминава очакванията ви. Освободете се от влиянието на собствените си предразсъдъци, ако искате да постигнете задоволително развитие в професионален план.

Телец

Днес не си позволявайте започването на инициативи, за които нямате дори познания, и най-вече време и сили, за да ги поемете върху плещите си. Потърсете достатъчно вътрешна мотивация, за да се справите с неочакваните затруднения, застигнали ви в професионален план. Обръщайте внимание на детайлите, тъй като благодарение на тях ще постигнете по-голяма стабилност и яснота в сферите, където не знаете по какъв начин да разрешите съществуващите проблеми. В любовта е наложително да проявите гъвкавост и отстъпчивост. Мнозина ще се радват на сърдечен прием и уважение на работното място и сред приятелите си.

Близнаци

В днешния петък мнозина от вас ще изпитват конкретни трудности при реализирането на своя професионална инициатива. Потърсете съвет от специалист, но е наложително и вие самите да направите цялостна равносметка на текущата ситуация, тъй като сами можете да прецените как ще е най-подходящо да се действа на този етап. Възможно е по положителен начин да се развият някои ваши стари сделки. Приключете с делово партньорство, което от дълго време ви създава конкретни затруднения. Предпазвайте се от проява на гордост в отношенията си с интимната половинка.

Рак

Днес не позволявайте вътрешните ви страхове и напрежение да превземат съзнанието ви и да дадат отражение върху решенията и подхода, чрез който осъществявате проектите си в професионален и материален план. Шансът ще е на ваша страна, така че не се страхувайте да разчупите рамките, които самите вие си поставихте преди време с цел да не допуснете грешка или да не направите избор, който да е във ваш ущърб. Организирайте деловите си отговорности по начин, който ще ви позволи да разполагате и с достатъчно свободно време за развлечения и приятни занимания.

Лъв

Днес целенасочените ви усилия ще дадат положителни за вас резултати от материален, личен и делови характер. Поставете нови правила на общуване, особено ако до момента не сте били удовлетворени от постигнатите резултати. Изключително важно е правилно да определите докъде са възможностите ви както на работното място, така и в личния ви живот. Стремете се да се съсредоточавате върху важните инициативи и да пренебрегвате маловажните, които само отнемат време. Търсете равновесие между отговорностите си на работното място и личните си ангажименти.

Дева

Днес се стремете да поддържате върхова форма, тъй като това ще ви даде възможност да се радвате на отлична работоспособност и психическа устойчивост. Здравето и парите могат да ви създадат известни главоболия, ако не проявите съобразителност и не вземете необходимите за това мерки навреме. Избягвайте взимането на всякакви важни решения, особено ако все още не сте се освободили от някои свои стари ангажименти. Преди да поставите ново начало, довършвайте докрай започнатото. За някои е наложително да избягват осъществяването на покупка или продажба на недвижим имот.

Везни

В последния делничен ден от изключителна важност за родените в знака ще е личната дисциплина и самоинициатива, особено ако не сте удовлетворени от това, което сте постигнали в професионален план. Отложете част от финансовите си инициативи за момент, в който можете по-успешно да се справите, в случай че загубите значителна сума пари. Невниманието ви може да стане причина за сериозни раздори в отношенията с интимната ви половинка. Бъдете готови на компромиси! Положителната ви нагласа ще разреши по-голяма част от трудностите, на които се натъквате в личен план.

Скорпион

Напълно възможно е в последния ден на седмицата някои стари финансови затруднения да ви обезпокоят, но нищо няма да е окончателно. Опитайте да следвате конкретен план на действие. Едва ли ще съумеете да превърнете недостатъците си в професионалната сфера в свои преимущества. В случай че искате да го постигнете, то на първо място ще ви се наложи да отстъпите ръководните функции на някой друг. Стремете се да поддържате уюта в дома си, но е добре да изненадвате интимната си половинка и с неща, за които сте сигурни, че ще имат позитивен ефект.

Стрелец

Днес се стремете да откриете отговорите на въпроси, които от известно време занимават съзнанието ви. Опитайте се да се придържате към отличната организация на работа, защото това ще ви даде възможност да разполагате с повече свободно време от обикновено. Обменяйте мисли и опит със своите колеги на работното си място. Възможно е да бъдат събудени у вас сантиментални спомени от отдавна очаквана среща или от случайно попаднало пред очите ви писмо или снимка. Вероятно е това да ви направи неспособни да се концентрирате върху текущите си задължения на работното място, а и в дома си.

Козирог

В последния делови ден на седмицата дори и да не можете да контролирате изцяло ситуациите около вас на работното място, то със сигурност с повече търпение ще съумеете да превърнете минусите в плюсове. Доставяйте радост на себе си и близките си, като замените обичайните си занимания с нещо по-вълнуващо. Вечерта за мнозина ще е необходимо да се отдадат повече на своите близки, родители и интимна половинка. Не се извинявайте с много работни ангажименти, а в същото време да се занимавате с дейности, които само на вас доставят радост. Избягвайте емоционалните крайности.

Водолей

От днес мнозина от знака навлизат в спокоен и ведър тридневен период. Вероятно е се стремите към развитие, белязано с контрасти, но в крайна сметка именно те ще ви дават възможност да лавирате в трудните за вас ситуации. Стремете се да не правите компромиси за лична сметка в материално отношение, където рисковете трябва да бъдат добре изчислени. Не приемайте работата в името на заобикалящите ви като досадно задължение. Използвайте свободното си време както намерите за добре, но е хубаво, ако отделите няколко часа и за физическата си форма.

Риби

Днес многобройните ви контакти на работното място ще диктуват хода на развитието на служебните ви ангажименти. Необходимо е да използвате умението си с лекота да комуникирате. Стремете се да избягвате разпиляването и се концентрирайте върху главното в деловата област. Финансовото ви състояние ще е стабилно и не се очакват сериозни катаклизми. Наложително е да придобиете опит, който до момента ви е липсвал в професионалната сфера, а от него на този етап ще зависи развитието ви. Не се отказвайте от предложените ви пътувания и специализации - ще ви отворят заключени врати.