Хороскоп за понеделник

Овен

В началото на седмицата преосмисляйте внимателно съществуващите възможности в делови план и чак тогава се впускайте в реализацията им. С предприемчивост, смелост и търпение ще можете да се справяте успешно с текущите си отговорности на работното място и в същото време да поставите и ново начало в деловата сфера. Ще спечелите много повече, ако се научите на стопроцентов контрол върху емоциите и реакциите си.

Телец

Днес за вас ще е от голяма важност да се отнасяте отговорно към възложените ви от началници и високопоставени особи задължения, в противен случай рискувате да загубите доверие. Напълно възможно е желанията и реалните ви възможности от делови и материален характер да се разминават. Опитайте се да не се поддавате на вътрешните си колебания. Крайно необходимо е да не предприемате ходове, чрез които рискувате стабилността си.

Близнаци

Активността ви в социалната сфера ще помогне да разширите кръга на приятелите си. В случай че ви бъде отправено добро предложение срещу по-високо възнаграждение, то смело решете, че това е подходящ момент за промяна. Не се срамувайте да помолите за съвет или да научите по какъв начин колегите ви в службата действат. Опитайте да се освободите от собствените си потребности, като изпълните желанията на интимната си половинка.

Рак

Опитайте се да преосмислите някои несигурни проекти от делови характер, към чиято реализация сте се насочили от известно време. Внимателно поставете край на приятелска или любовна връзка. Благоприятно развитие ще постигнете в посока чужбина. На мнозина ще им се дадат шансове, от които на всяка цена е добре да се възползвате както в професионален и материален, така и в личен план. Използвайте понеделника, за да поставите своите условия.

Лъв

Направете постъпки за постигането на по-голяма парична сигурност. Родените в средата на знака да не се колебаят да поставят на обсъждане проблемите, които ги вълнуват в професионалната сфера. Добре е да избягвате покровителственото и началническо поведение, особено ако не заемате необходимия пост. Предпазвайте се от професионални разочарования и не гласувайте голямо доверие на колеги.

Дева

Още от днес за мнозина от знака е изключително важно да овладеят някои неочаквани събития в професионалната сфера, тъй като от тях могат да очакват затруднения в съвсем скоро време. Финансовото ви състояние няма да е особено стабилно, но въпреки това избягвайте да взимате пари назаем. По-добре разчетете по правилен начин разходите си. Други ще се нуждаят от обективна равносметка на постигнатото от тях до момента.

Везни

Намалете темпото на работа, защото свръхактивността може да ви подтикне към неособено подходящи решения. Стремете се към дискретност и заложете на планирането и организирането на делата си, а реализацията оставете за по-късно. Около мнозина ще настъпят бързи промени в професионалната сфера, които ще са с дълготраен положителен ефект в материалната област. Залагайте на сигурните проекти, за които сте имали време да се подготвите.

Скорпион

Днес вероятно умението ви да предвиждате по-голяма част от събитията ще ви гарантира успешното сключване на сделки и подписването на договори за сътрудничество. Ще преодолявате по-лесно затрудненията в работата, ако не изпускате контрола върху проектите, които са значими за вас. Мнозина ще получат новини около свои инициативи, за които от дълго време чакат подходящ момент. Други ще постигнат сериозна преднина пред своите колеги.

Стрелец

Стремете се към поддържането на високо темпо на работа, дори и на моменти да ви се струва твърде трудно. Избягвайте крайностите, особено в материалната сфера, въпреки че ще се радвате на приходи. Мнозина от вас ще излязат победители в стар спор, други ще си върнат загубени средства. Вечерта ще е подходяща за романтични изживявания за вече трайно обвързаните в интимно отношение представители на знака.

Козирог

И днес собствената ви изява, лични ресурси и близки хора ще са в центъра на вниманието ви. Вашата продуктивност и способност да вървите в крак с времето ще се подсилва от хората, на които разчитате. Възможно е интуитивната ви природа да долови възникнали тайнствени желания към противоположния пол, както и действия на неизвестни още врагове, неясни и смътни проблеми, свързани с близките ви. Възможно е да намерите нестандартни решения.

Водолей

Днес имате достатъчно потенциал, остър и практичен ум, за да реализирате целите си. Затова, независимо от областта ви на изява, постарайте се да използвате възможността, която ви се отваря, за повече пари. Денят ви е оцветен от изявения ви собствен чар и нараснали потребности за контакти с всичко красиво и хармонично. Не се впечатлявайте, ако близките ви твърде не одобряват интимните ви контакти.

Риби

Днес не се поддавайте на променливите си емоции, за да се радвате пълноценно на това, което имате. Ако се сблъсквате с непознати за вас материи, усвояването им ще зависи от предварителната ви настройка. Имате добра умствена концентрация, която е от значение за приемането на новости. Много вероятно е да сте привлечени от мистични проблеми. Ще се справяте добре, ако работите в областта на комуникациите, компютърните продукти, медиите.