Хороскоп за вторник

Овен

Уважете съветите, дадени ви от възрастните членове на вашето семейство. Мнозина от вас днес ще се насочат в преследването на нови интереси в професионалната сфера. Не се отказвайте от възможността внимателно да обмислите собствените си инициативи, но знайте, че трябва в този случай да поемете рискове, които могат да ви причинят не само радост, но и загуби. Днес е необходимо да си дадете ясна сметка докъде се простират амбициите ви.

Телец

Дори и днес да се сблъскате със сериозни затруднения на работното място, не бързайте да правите заключения, тъй като рискувате да пропуснете добър шанс, да промените ситуация и да предизвикате скандал, който може изцяло да промени хода на започнатите от вас неотдавна инициативи. Предпазвайте се от необмислени решения. Вероятно прекалената заетост в службата ще ви направи раздразнителни, което може да се превърне в проблем.

Близнаци

Само в случаите на яснота можете да очаквате полза. За мнозина от вас вторник е подходящ, за да заздравят връзката с родителите и със семейството си. Добрите отношения с тях могат да повдигнат в положителна за вас посока някои въпроси във връзка с недвижимо имущество и въпроси по взимане-даване, но в дискусиите на тези теми е добре да избягвате крайностите в мненията и желанията си или поне да премълчите засега някои от тях.

Рак

Залагайте на по-голямата подвижност и създаването на контакти. Потърсете верни приятели, но не се предоверявайте, особено когато става въпрос за личните ви инициативи от професионален и материален характер. Обективността ще ви предпази от някои необмислени решения. Стремете се към по-позитивна нагласа. Опитайте се да напътствате, без това да означава явна намеса в личното пространство на малките.

Лъв

Стремете се да си докажете, че с воля и желание няма непостижими цели, дори и те да са спъвани от обстоятелствата или недоброжелателите. При никакви обстоятелства обаче не прекалявайте с тревогите от професионален и личен характер. Опитайте се да премахвате и най-малките възможности да си създадете проблеми, които да нарушат стабилността ви от делови или материален характер. Стремете се да се освобождавате от затрудненията в работата.

Дева

Днес мнозина от вас ще бъдат настроени оптимистично към задаващите се към вас промени от професионално естество. Използвайте всички сили и средства, които познавате и владеете, за да спечелите уважението на работодателите си. Вторникът ще е успешен за родените под знака, но мнозина ще са съпътствани от дребни трудности на работното място. Ако се налага да давате, то не бързайте с окончателно решение. Здравето ви може да ви притесни.

Везни

Днес емоционалният и деловият ви живот ще са зависими от успешните контакти с другите. Отново отлично ще се чувствате в среда с колеги, особено ако бизнесът ви е артистичен или работите в женско обкръжение. Стремете се да си осигурите подходящата работна среда. Вторник е добър за всички, занимаващи се с връзки с обществото, психология и право, изследователска работа, медицина и посредничество. Не прекалявайте с храни, особено сладки.

Скорпион

Отлично ще работят интуицията и прозорливостта ви. Продължава изключително успешният период като възможности за всички ангажирани в сферите на образованието, здравеопазването, конструирането, предприемачеството. Нека не ви мъчи безпокойство по отношение на здравето - и да има проблеми, ще се справите. В интимната сфера сте чаровни, любящи и нежни, ще намирате удовлетворение както от контакти с любимия човек и децата, така и от сделки.

Стрелец

Добри условия според звездите за занимаващите се с наука, литература, изкуство, журналистика. Попълвайте внимателно документи, ако това ви се наложи през днешния ден. Имате шансове, дадени ви от конфигурацията на планетите, този вторник да прилагате енергията си достатъчно практично. Ако ги оползотворите, ще се чувствате добре и в материален, и в емоционален план. За успеха на Стрелците е много важно да вложат находчивост.

Козирог

Отнасяйте се с по-голяма почит към стойностите, наложени ви от средата, в която работите и живеете. Не нарушавайте правилата, защото това може да доведе до катаклизми за вас самите. Вглеждайте се в детайлите, за да придобиете по-ясна цялостна представа за нещата от живота ви. Компромисите в личния живот днес са повече от задължителни. Стабилното ви финансово състояние ще ви позволи да планирате предстоящо пътуване с цел отдих.

Водолей

В работата звездите ви дават енергия за успех в днешния ден. Може това да се отнася за успешни далечни пътувания, както и за ползотворни контакти. Били те с цел бизнес или обучение, ако са в сфери, където се прилагат съвременни средства за комуникация и автоматизация, ще се справите със сигурност. Успехи ще жънете и ако се занимавате с политика, обществени движения, научноизследователска дейност. В интимните отношения търсете стабилност.

Риби

Днес находчивостта ви ще започва да дава първите резултати, но това не означава, че на всяка цена трябва да продължите да работите самостоятелно, особено ако до момента сте действали по този начин. Наложително е да сте продуктивни, но без да си го поставяте за цел на всяка цена. Добре е да се целите нависоко и подобни ще са резултатите ви. По-голяма част от вас ще имат желание да изпъкват със способностите си в професионалната сфера.