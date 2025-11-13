Хороскоп за четвъртък

Овен

Днес се опитайте да контролирате склонността си към разточителство в материалната сфера, защото така ще засилите стабилността си. Намерете време да планирате предстоящите си ходове в службата, но не влизайте в съдружие с приятели, тъй като рискувате доминираща роля в отношенията ви да имат финансови или професионални интереси. Отличната ви преценка ще ви предпазва от нападките на завистници сред приятелите и колегите ви.

Телец

Днес случайните събития в професионалната сфера могат да отворят нови врати за реализация пред вас, но в същото време и да усложнят съществуващи проблеми в деловата сфера. В този случай е добре да си дадете сметка от какво можете да се лишите, като приоритет ви бъдат проектите с бъдеще. Не се налагайте и не направлявайте потребностите на интимната половинка или представители на семейството ви.

Близнаци

През днешния четвъртък контролирайте разходите си и внимавайте с изказванията си пред колеги, приятели, познати или делови партньори. Използвайте положителните им страни, дори и някога да са проявили към вас негативно отношение, застигнало ви в професионално или материално отношение. Контролирайте критичността си. Родените в първата десетдневка ще постигнат отлични резултати, особено ако са заредени и с достатъчно ентусиазъм.

Рак

Днес мнозина ще са склонни към недоверие спрямо способностите си. Предпазвайте се от разочарования поради доверчивостта си. С добре премерени действия можете да постигнете доста в професионално отношение. Правилната стратегия от страна на прякото ви обкръжение в службата може да ви осигури резултати, които да надминат очакванията ви. Важно е да се предпазвате от действия, чиито последствия могат да ви разочароват.

Лъв

Всички от знака трябва да се справят с изпречващите се на пътя им проблеми в движение, тъй като ще е изключително неудачно да ги отлагат. Задължително е да не прахосвате енергия за дела, за които предварително се досещате, че са обречени на провал. Предприемчивост и смелост в професионално отношение няма да ви липсват. Не се колебайте да стимулирате сами куража и търпението си по отношение на осъществените от вас инвестиции.

Дева

За всички от знака ще е добре да не предприемат каквито и да било ходове, ако не са сигурни с какъв краен ефект ще са те върху тях. Не говорете повече от необходимото, ако водите преговори. Увеличете сами възможностите си в професионалната сфера. Постарайте се да приведете в отличен ред собствените си дела, тъй като недоброжелателите ще ви гледат през лупа. Няма да ви е трудно да залагате на тактичността в отношенията си с колеги.

Везни

Добре е да помислите как да направите работата си по-ефективна. Опитайте се да не прибързвате с инвестирането на средства за купуването на жилище или друг недвижим имот, особено ако не сте достатъчно уверени в материалното си положение. При възможност положете по-специални грижи за укрепване на физическото си здраве, за да не предизвикате с немарливото си отношение някои свои стари болежки, които да напомнят за себе си.

Скорпион

Няма да липсват зложелатели, но най-доброто ще е да не обръщате внимание на интригите. Стремете се да сте позитивни, дори и да си мислите, че нямате основание за това. Избягвайте рискованите начинания, от които може да си навлечете сериозни неприятности. Отлагайте пътуванията по работа или за удоволствие, особено ако научавате за тях в последния момент. Овладейте склонността си към крайности, когато става въпрос за общуване.

Стрелец

В началото на деня ще ви бъде трудно да осъществите намеренията си в професионалната сфера. По-реално ще е да опитате да започнете някаква нова инициатива, която да доразвивате. Мнозина от знака ще бъдат поставени в ситуация на работното си място, която да не могат да контролират. Стремете се към равновесие независимо от факта какви усилия ще ви коства това. Не бъдете твърде резервирани към някои членове на своето семейство.

Козирог

Опитайте се да поддържате в отлично състояние текущите си делови партньорства, защото те ще играят важна роля за развитието ви не само в настоящ, но и в бъдещ момент. Емоционалните напрежения, възникнали между вас и интимната ви половинка, могат да се дължат на липсата на истинска близост помежду ви. В края на деня предстоят най-хубавите ви часове. Използвайте добрите си шансове тогава, за да свършите най-трудните си дела.

Водолей

Голяма част от енергията си ще трябва да вложите за постигане на материално благополучие. С най-голяма лекота ще се справите с дейности, които харесвате. Интелектът ви очевидно работи добре за периода, имате добри положения за занимание с литература, изкуство, журналистика. Успешни кратки пътувания. Можете да се интегрирате леко и в колективна ценностна среда. Вероятност от увлечение по повече и, разбира се, по-повърхностни връзки.

Риби

В съжителството с партньора може би търсите не толкова страсти, колкото споделени общи идеи и ценности. Макар че вие самите сте доста магнетични и чаровни и можете да ползвате целия си такт, изисканост и маниери, за да постигнете целите си. Успехи във всякакви обществени и политически начинания, както и в научноизследователска дейност. Прагматици сте и намирате тези дейности, които ще ви донесат най-сериозни доходи.