Хороскоп за вторник

Овен

Днес ще ви върви леко, макар че независимо от планирането ще ви се струпат непредвидени задачи и ангажименти. С лекота ще уредите документ, много от вас ще получат кредит, ще подготвят договори за подписване. Около договорите ще има доста разправии, но вие ще се наложите. Дано сте премислили всичко добре. Вслушайте се в това, което ще ви посъветват. Възможни са промени в екипа ви, а ако работите за други хора, възможни са смени сред началниците.

Телец

До обед нещата ще вървят на пръв поглед гладко и бързо. Стегнато ще провеждате срещи и ще работите с документи. Но в следобедните часове около вас се сгъстяват облаците, свободата ви се ограничава, не ще можете да вземате самостоятелни решения. Много е възможно само да сте си създали част от неприятностите с прибързаност и непремерени действия. Има опасност да загубите документ или пари, или кражба да оплете плановете ви.

Близнаци

Денят е изпълнен със събития. До обед часовете минават в срещи и разговори, които не са особено плодовити. Преговорите ви ще се точат, няма да наложите темпото, което искате. Голямата ви грижа ще бъде да спазвате графика на задачите, но това няма да ви се отдаде лесно, защото колегите или подчинените ви са необичайно хаотични и неглижират задълженията си. А на тази основа в офиса ще възникне неприятен разговор, който може да прерасне в скандал.

Рак

Денят започва с приятна вест. Изведнъж добивате чувството, че неприятностите вече са зад вас. До края на работния ден ще получите пари - доста голямо закъсняло плащане, с което ще си развържете ръцете. До вас достигат информации, които много ви интересуват. Новините са почти радостни - говорят за разширяване на фронта за вашата дейност. Ако не сте рискували вчера и през близките минали дни, днес започва период на бавно, но стабилно издигане.

Лъв

Не бързайте и не се опитвайте да изпреварвате събитията. Пренебрегвате важни, но дребни подробности и това ще ви създаде още днес следобед неприятности. Те могат да продължат и в следващите дни, ако не се ориентирате правилно. В деловата си дейност, с артистичните си отношения създавате предпоставки за отпускане и хаос. Ласкаят ви предложения за съдружничество, но трябва добре да проучите евентуалния си съдружник.

Дева

Днес ще откриете какво все не ви достига и как да го постигнете. Навлизате в силен период и ще можете да постигнете нещо, което досега ви е бягало. Ако се налага, работете извънредно. Трудът ви ще се заплати двойно, ще ви донесе и престиж и нови позиции. Тези, които се занимават с изкуство, особено актьорите, ще могат да направят изключително успешен дебют. Ще се насочите където трябва и ще оцените по достойнство новина, която научавате.

Везни

Днес очаквайте покана, разговори и преговори ще имат благоприятно развитие, срещите ви ще дават резултати, договори ще са пред подписване. Хора, които са правили грешки или съзнателно са ви пречили, ще застанат пред вас с молба за помирение или прошка - не се правете нито на много горди, нито на недостъпни. Правете каквото ви е на сърцето и живейте така поне до края на седмицата. Постарайте се да ви е радостно на душата и сърцето.

Скорпион

Ако ви се налага да пътувате, тръгнете рано сутринта и се приберете колкото може по-бързо. Денят е рисков. Всяко изкушение, на което се поддадете, ще се обърне срещу вас и ще го изплащате дълго. Не се поддавайте на увещания, днес сте уязвими и сте лесна плячка, ще ви хванат на въдицата като шарани. Не помагайте на всеки срещнат, не се притичвайте на всеки зов. Все ще се намери някой да злоупотреби с вашата готовност и рицарство.

Стрелец

Трябва да сте делови и ще отхвърлите до обед всичко наложително. Всичко, което се е натрупало заради отлагане по различни причини в деловата ви сфера, трябва да бъде приключено днес. Иначе ще затънете в недовършени работи и времето ви ще бъде изядено от дреболии и безполезни разговори. Ще трябва много бързо да разрешите важен въпрос, който отлагахте доста време. Няма за кога повече, отнася се за вашето бъдеще или за бъдещето на ваш близък.

Козирог

Проверявайте повече от един път дори това, което вече е проверено. Набила ви се е идея, внушена от друг човек, и е обзела ума ви. Съзнавате го и затова не бързайте да преминавате сериозно към нея. Човек от вашето делово обкръжение ви създава проблем. Радва се на пристрастието ви към него и гледа да мине по-леко. Не се доверявайте много на Близнак. Идеите му са интересни, но не им е времето сега.

Водолей

Вдъхновението ви работи на пълни обороти. Започвате с реализацията на стара идея. Тя отдавна ви занимава, но сами не можете да я доведете докрай. Важно е за вас да намерите съмишленици или някой, който ще подели напрежението и разходите с вас. Точно днес ще можете да се надявате, а и да получите подкрепа от нов колега или нов шеф. Не бива да прекалявате с претенциите си, макар да ви се иска. Това ще доведе до разрив с някого.

Риби

Днес ще се опитат да ви въвлекат в някакъв спор. Темата е делова, но зад спора прозират много лични интереси. Трябва да проявите дипломатичност и като запазите добрия тон, да изкажете обективно мнение. Ще ви чуят и ще вземат под внимание мнението ви. Но много зависи как ще го изложите. Много от вас ще трябва да направят промени в офиса или в дома си, а може и на двете места. На едното от тях ще трябва да започне ремонт. Не го отлагайте повече.