Хороскоп за четвъртък

Овен

Съпротивата на някого, който във вашите дела вижда рушител на спокойствието, ще е неизбежна, но вие ще бъдете в състояние да я преодолеете, като спокойно аргументирате достойнствата на идеите си. Започнете с малки мащаби и постепенно си проправяйте път нагоре. По-висшестоящите също са готови да направят отстъпка във ваш интерес. Отношенията вкъщи не са толкова безметежни, колкото ви се струва.

Телец

Нищо чудно днес да се озовете на най-силната позиция и това да трае до началото на следващата седмица. Собствените ви желания като че ли са на първо място, макар реакциите на колеги и познати малко да ви задържат. Ще се опитате да преследвате няколко цели едновременно, но това ще доведе само до нежелани усложнения. Пазете се от рисковани действия без солидна опора. От това вместо дивиденти само могат да пострадат финансите ви.

Близнаци

В делата ви в днешния четвъртък от значение ще са и дребните неща. Това навярно ще ви подскаже нуждата да положите допълнителни усилия и да се ограничите на работното място само в това, което е най-необходимо, а не да сте заети и активни просто по навик. Не всичко, което преди дни ви е носело удоволствие или придобивки, ще ви въздейства по същия начин сега. Ще получите добра вест от някого, който ще се свърже с вас, без да сте очаквали.

Рак

Ще ви е необходима доста предварителна работа, ако искате да реализирате една добра професионална възможност. На работното място се съсредоточете върху разработката на идеи и планове - четвъртък не е подходящ да обмисляте дългосрочни бюджети и прогнози. Ако не внимавате, съществува опасност проектите ви да се объркат. В личен план направете възможното да загладите отношенията си с някого, с който сте имали разпри.

Лъв

Потърсете солидни контакти и се отбийте по възможност при стари приятели. Възможно е да ви се предостави шанс за допълнителни печалби. Характерно за Лъвовете са оптимизмът и положителната нагласа да се основават на реалността. Дори и когато мислите по-мащабно, интуитивно усещате какво можете или какво не можете да постигнете. В личен план някакъв семеен въпрос, отнасящ се до партньора или до роднини, ще изисква вниманието ви.

Дева

Денят ще ви отправи предизвикателството да се върнете към нормалното съотношение и измерение на проблемите. Опитайте се да не падате духом само защото не напредвате така, както на вас ви се иска. Ясното и рационално мислене днес ще ви покаже как да излезете от каквито и да било краткотрайни затруднения. В края на краищата само от вас зависи този ден да се окаже конструктивен и полезен. В любовта не очаквайте изненади.

Везни

Разполагате с всичко необходимо да решите изхода на една деликатна ситуация на работното място, макар да не ви се вярва много-много, че ще е точно така. Не позволявайте минали грешки да стопят вярата ви в себе си. Любимият сигурно ще предяви много изисквания, но внимавайте да не отстъпвате, защото в крайна сметка очакванията ви могат да останат измамени. Запазете напълно безпристрастната си позиция в делата си.

Скорпион

Разговори с хора на отговорни постове ще ви помогнат да разберете какво трябва да се направи, за да постигнете нещо повече в кариерата или по отношение на финансите. Днешният четвъртък може да се окаже доста благоприятен, ако се изявите на ниво и говорите точно и ясно и не се впускате в подробности, които никой не иска от вас. На тези разговори може да се появи нова идея, която да приемете като голямо предизвикателство.

Стрелец

Бъдете по-сдържани и официални в действията си. Изявете чувството си за собствено достойнство и избягвайте да угодничите пред хора с по-високо обществено положение. Приятели са в състояние да ви предложат солидна подкрепа. Може да направите повече за сигурността на бизнеса и финансите си, но бюрократи и администрация ще пречат за осъществяване на нови проекти. И в работата, и в личния живот се придържайте към най-насъщното.

Козирог

Най-много ще успеете, ако работите сами. Работата в екип ще ви спъва и ще предизвиква нарастващо негодувание у вас. Погаждането с някой колега ще означава да си държите езика зад зъбите, вместо в прав текст да си кажете каквото мислите. Помнете обаче, че онова, което дразни вас, радва другиго, така че едва ли ще постигнете своето. Проблемите със здравето ви се решават и постепенно ще се чувствате в по-добра физическа форма.

Водолей

Възможно е спотаените ви надежди и желания да бъдат осуетени поради липса на средства, но избягвайте да заемате пари от приятелите си. Всички, които ви направят финансова услуга, няма да пропуснат да ви напомнят в най-близко време, че сте им задължени. Денят е благоприятен за пътуване, особено ако е свързано с работа, защото ще ви върне чувството за свобода. В никакъв случай не си позволявайте да смесвате работата с личните дела.

Риби

Опитайте се да бъдете дипломатични. Наложете си на работното място да стоите на заден план и оставете други да поемат инициативата и да дават професионалните решения. Опитите на конкуренти да опетнят името ви може да се увенчаят с краткотраен успех, но в дългосрочен план вашата почтеност ще излезе на бял свят. Навярно за поривистите от знака това ще е трудно, но пък е от голямо значение, ако искате да избегнете неловките положения.