Хороскоп за петък

Днес, 09:00
Овен

Независимо че е последният делови ден на седмицата, мнозина от вас ще вложат много сили, енергия и взискателност на работното място. Разбира се, около вас ще има и много недоволни, които ще се опитат да попречат. Временните връзки ще разочароват мнозина и ще ги накарат да се върнат отново или да потърсят постоянен партньор. Родените през първата декада да се пазят от конкуренти, които ще им предоставят доста съмнителни предложения.

 

Телец

В петък не се дистанцирайте от близък приятел, тъй като сега повече от всеки друг път ще имате нуждата от близост с човек, който винаги е бил лоялен с вас. Мнозина от родените под този зодиакален знак ще поставят кариерата си над всичко, с което ще спечелят възхищението от страна на високопоставени особи или колеги. Опитайте се да не бягате от проблемите в личния си живот, а се стремете да ги разрешите по възможно най-добрия начин.

Близнаци

Днес за мнозина не е препоръчително да се съобразяват с настроенията на хората около тях. Голямата част от знака ще се изправят пред необходимостта да разрешават делови проблеми. Като че ли всичко около вас ще се обърне с главата надолу в най-неочаквания момент. В този случай е наложително да вземете решение. Вечерта при родените в третата десетдневка здравословното състояние може да стане повод за притеснения.

 

Рак

Не се доверявайте на конкуренти и псевдоприятели - ще се опитат да ви насочат в погрешна следа и да вложите напразни усилия. Не давайте воля на емоциите си, стремете се навреме да откривате дори дребните пропуски у себе си и да ги променяте. Родените през първата декада ще успеят да се ориентират в сложна ситуация и съответно да спечелят. Родените през втората декада ще чуят признание в любов, което отдавна очакват.

Лъв

Усамотението, което понякога предпочитате, не е най-доброто решение за днес. Подчинете желанията на разума си и не се ръководете от чувствата. Родените през първата декада да не са толкова претенциозни в изискванията си към любимия. Родените през втората десетдневка ще получат добри предложения от дългогодишни бизнес партньори. Небрежността при изпълнение на служебните задължения ще попречи на родените в края на знака.

 

Дева

Правилната ви нагласа към текущите проблеми от личен характер в днешния петък ще ви помогне бързо да се справите с тях, без това да остави някакви проблеми Стремете се да не влизате в открито противоречие с интимната си половинка, защото едва ли това ще има особено положителен ефект върху двама ви. Не се поддавайте на импулсивността си в професионалната сфера. Не е изключено да изхарчите средства за подобряване стила ви на живот.

Везни

За мнозина от знака е наложително да се освободят от някои свои заблуди, свързани с близък приятел. Най-вероятно голяма част от вас ще преживеят разочарование, което ще ги хвърли в дълбок размисъл. Опитайте се да вземете всички необходими мерки срещу евентуални кражби. Направете всичко възможно да отделите повече време за отдих, защото само така ще съумеете да се заредите с достатъчно мотивация за работа и енергия.

 

Скорпион

Независимо от фактите и предизвикателствата на работното място е наложително адекватно да отговаряте на тях. Стремете се да не допускате грешки в процеса на работа, защото това може да обърка плановете ви за почивните дни. Звездните влияния не са благоприятни за впускане в нови финансови инициативи в професионалната сфера. Петъкът ще се окаже неблагоприятен за делата ви, особено ако вие се опитвате да ги предизвикате.

Стрелец

Нови предложения ще ви провокират към добро, но вашата егоцентричност и мнителност ще ви попречат да се възползвате от благоприятните моменти. Пътуванията не само ще ви зареждат с емоции, но и ще ви помогнат да направите успешни делови контакти. Родените през първата десетдневка да не натрапват мнението си, а да са толерантни към околните. Родените във втората декада да внимават да не засегнат интересите на хора, от които зависят.

 

Козирог

Напълно възможно е популярността ви чувствително да се покачи, особено ако работата ви е свързана с обществения сектор. Амбициите ви ще са осъществени, но е наложително да помислите и за собствения си комфорт, за да не страдате от хронична преумора. В края на работната седмица мнозина от представителите, родени под този зодиакален знак, ще вземат решение за инвестиране на средства в развитието на свой нов проект.

Водолей

Не се оставяйте в плен на страховете си, дори и да имате усещането, че нещо не е така, както на вас ви се иска. Опитайте се да не сте подвластни на сънищата и суеверията си, защото те само ще ви карат да се чувствате потиснати. Стремете се да мислите в позитивна посока, тъй като така ще предизвикате положителното в живота си. Акцентът за вас ще са усилията да се реализирате сред група хора, с които споделяте еднакви идеи.

 

Риби

Благоприятни възможности и контакти с приятели ще ви помогнат да реализирате повечето от намеренията си и да спечелите. Не харчете неразумно спечелените с много труд средства, а ги запазете за допълнителни вложения. Внезапни хрумвания за промяна ще сближат с партньора родените през първата декада. Не се предоверявайте излишно. Важно е да разчупите традиционните рамки и да наложите мнението си.

