седмичен хороскоп

Овен

Съгласие с партньори

Не се бойте от разочарования, не се пазете прекалено и по празниците в края на седмицата се опитайте да прогоните вътрешните си страхове. Не предизвиквайте съдбата, внимавайте при пътуване и при неочаквани срещи. Не поемайте бъдещи ангажименти точно в идващите до сряда дни. По-важно е, че знаете какво можете и как да го постигнете. Ако не пренебрегвате отрезвяващи факти и предупреждения на приятели и професионалисти, този период ще премине в романтични приключения. Постарайте се обаче в понеделник и вторник да не говорите много и да не се обаждате, когато знаете, че не ви искат мнението или присъствието. Ако сте на прага на важна сделка, ще я сключите. Вероятно е съгласие с делови партньори, но пък и неразбиране с интимния партньор, което ще породи за кратко емоционален проблем.

Телец

Преосмисляте решения

Двата работни дни до сряда идващата седмица ще ви подложат на изпитания. Затова по празниците се веселете както намерите за добре. От понеделник нататък ще ви се наложи да преосмислите някои важни решения, свързани с личния живот и семейството. Има вероятност да преживеете някаква раздяла в четвъртък или петък, но не действайте на принципа "отрежете клона", а потърсете нови начини за съвместен живот, свързани с компромиси. Като връх на всичко ще ви затрупат и лични задачи, които трябва да се изпълняват в срок. Всичко това ще ви накара да мобилизирате вниманието си и да запазвате самообладание и в най-критичните моменти. Поне в началото на седмицата нещата няма да стават по-лесни, така че живейте с мисълта, че изпитанията трябва да бъдат преодолени. Сложете в ред финансите си, защото в началото на по-следващата седмица може да се окажете без пари.

Близнаци

Намеса в делата ви

В празничните дни ще имате чувството, че всичко е срещу вас. Домашните ви ще проявяват капризи, до неделя няма да си починете, както сте планирали, а на някои ще се наложи да вършат и част от служебната си работа. Ако имате публични изяви, те ще протекат с проблеми, ще се тълкуват превратно и това ще ви огорчи. Някои от вас са застрашени от странична намеса на хора, които ви следят под лупа. Това ще ви изнервя допълнително и едва ли ще си починете. По-добре е да отложите всичко важно за понеделник-вторник. От сряда след обяд, още по-сигурно от четвъртък, навлизате в спокоен и неангажиращ период, ще можете да прокарате свои идеи, да си търсите правата, да налагате условия. Той ще продължи и в началото на следващата седмица. Сигурно ще ви предпочитат сред много други за нещо, което си мечтаете.

Рак

Владее ви оптимизъм

Деловата седмица ще ви подскаже, че имате много повече причини да се чувствате оптимисти, отколкото бяхте преди празниците. Финансовото ви положение ще бъде прилично, най-вероятно благодарение на някакви непредвидени приходи, които ще получите в понеделник или вторник, и това ще ви позволи да отклоните пари и за собствени удоволствия. Не се хвърляйте много, защото въодушевлението може да замъгли разума ви и да не видите странични събития, които ще ви бъдат от полза. Вашите планове и намерения са пред фазата на осъществяването. Това би трябвало да ви изпълни с известно задоволство и да ви активизира повече. Ще получите радващи съобщения и интригуващи предложения. Пазете се от силни емоции след сряда - нито ги предизвиквайте, нито ги проявявайте. При някои предстои именно в почивните дни да изяснят проблем, свързан с интимните отношения.

Лъв

Незабелязано старание

До вторник ще получите много неочаквани покани за участие в интересни събития, ще направите впечатление с очарователното си чувство за хумор и с непостоянния си чар. Красноречието ви по принцип е чудесно и през този период няма да имате равни на себе си. В работните дни помнете, че все още е рано да търсите материални придобивки и пари, но звездното влияние засега най-вероятно вещае оживяване на връзките с колегите и старите ви приятели. Това вероятно ще ви подскаже, че до успеха може да се стигне и по заобиколни пътища. Все пак не хитрувайте прекалено много, защото не всички ще възприемат поведението ви. Потиснете желанието си за изява и не се напъвайте да правите повече, отколкото е необходимо. Рискувате старанието ви да остане незабелязано и да хвърлите силите си в градене на въздушни кули.

Дева

Позволявате си повече разходи

Добре би било до сряда да си дадете сметка какво правите и какво може да стане. Шестото ви чувство ще ви подсказва повече правилни решения, отколкото здравият разум. Не отлагайте ангажименти, които са по-скоро лични, отколкото служебни, от които се надявате да извлечете добър финансов резултат. Вероятно до вторник ви предстои важна делова среща и от компетентността, която ще демонстрирате, зависи и вашият успех. Всичко ще се развие по най-добрия за вас начин. Финансистите и бизнесмените, родени под този зодиакален знак, ще бъдат безкомпромисни в преследване на успеха. През празничните дни мнозина от вас вероятно ще направят кратко пътуване. То ще ви донесе много удоволствия, полезни контакти и обещания за бъдещо съвместно сътрудничество. Позволете си повече разходи и приятни компании след сряда.

Везни

Имотни спорове

Изчакайте да свършат празнични дни, за да се отърсите от съмненията и неприятностите и да забележите чувствителна промяна на работното си място. Душевните терзания могат да разклатят здравето ви до неделя. Забравете песимистичните си настроения от понеделник, но с тях и желанието си за спокойствие и приемайте нещата, които ще се сипят върху вас, равнодушно - все едно, ще се справите. Ще бъдете доста натоварени през всички дни, но това не е повод да изнервяте себе си и околните. Възможно е някои от знака да бъдат въвлечени в имотен спор около празниците. Не се колебайте да отстоявате правата си, ако става дума особено за пари. Не разчитайте на коректност от отсрещната страна. Все пак проточилите се неприятности ще отминат и в края на краищата ще се видите отново в пълния си блясък.

Скорпион

Разсъждавайте трезво

През идващите седем дни се опитайте да разчитате знаците на съдбата, особено през празничните дни. Имате развита интуиция и се вслушвайте в нея. Опитайте се да си починете, доколкото можете, като си потърсите интересно занимание, което не ви натоварва. Ако до сряда се вслушате в съвет на човек, който е близо до вас, ще ви бъде полезен и за следващи периоди. Във вторник след обяд мнозина ще получат полезна информация, но трябва да я използват внимателно. Не разчитайте на помощта на партньори и съдружници. Дори да ви обещават да ви окажат помощ или съдействие, няма да го изпълнят, ако пък се включат с нещо, то ще е неефективно или недостатъчно. До петък ще получавате повече, отколкото получават другите около вас, но го приемете като компенсация за досегашните ви загуби. Опитайте се през цялата седмица да разсъждавате трезво и да не се поддавате на емоции.

Стрелец

Запазвате статуквото

Мнозина от знака ще имат желание да уредят пътуване по празниците. Някои дори ще тръгнат на път извън страната. При мнозина ще е подчертан стремежът да се задържат на завоюваните позиции в работното място след понеделник, но без да направят опит да се придвижат напред. Най-важното е да сте търпеливи и дипломатични. Добре ще е да си уредите допълнителна работа, без да казвате на когото и да било. Периодът може да се обърне в дни на голямо облекчение, особено след сряда, ако успеете да свалите малко от товара, който сте поели. Най-доброто е да потърсите начин да се разтоварите. В сряда бъдете предпазливи. Денят ви ще бъде тежък и има опасност сами да объркате много от нещата си. В четвъртък късметът ще е с вас - ще използвате чужди пари и връзки за собствения си интерес. Контролирайте емоциите си в петък.

Козирог

Съобразителност и печалби

Добрият изход на всичко, което правите или ще направите от понеделник до сряда, ще зависи от способността ви да реагирате бързо на изискванията на ситуацията. Опитайте се да приемете спокойствието на празничните дни и да извлечете полза. Проявете съобразителност и ще спечелите. Вашата бърза реакция ще бележи дните до вторник, както и умението ви да се предпазвате от необмислени и прибързани решения. Съдбата ще ви предостави много приятни позиции, вероятно и по празниците, важно е да ги задържите. Лесно ще ви оказват услуги, ще тръгнете във вярна и важна за вас посока. Необвързаните ще установят по-трайни отношения с човек от другия пол, а семейните ще изчистят проблем в отношенията. Не се занимавайте с дреболии, а действайте по-мащабно. Това, което ще направите до неделя, ще бъде трайно и може да положи много здрави основи.

Водолей

Удовлетворено честолюбие

Ясната перспектива пред вас ще ви влее сили и енергия и ще работите с настроение. Постепенно ще се освободите от натрупаната умора и желанието ви за изява ще е завидно. От понеделник нататък ще жънете успехи. Всички проблеми, с които сте се захванали, ще бъдат решени по най-благоприятния начин. Вероятно ще почувствате, че джобът ви е изтънял, но това е свързано не само с празнични харчове, но и с някаква инвестиция в името на бъдещи печалби. До сряда се опитайте да промените някои незначителни неща в личния си живот, за да бъде обаянието ви пред околните пълно. Намерете своето кътче на спокойствието. В понеделник ще отбележите напредък - нещо, към което отдавна се стремите. Опитайте се обаче да разширите успеха. Занимаващите се с бизнес и точни науки ще получат предложение в четвъртък, което ще удовлетвори честолюбието им.

Риби

Имате успеха, който искате

До вторник ще се хвърлите да решавате най-сложните си дела в работата си, ще се потопите в дълбоки води, но ще имате успеха, към който се стремите. Много е вероятно тогава да преборите конкурент, да получите права и разрешения, към които се стремите отдавна. Още от днес Рибите ще потърсят независима преценка за себе си. Това е продиктувано по-скоро от неопитност, отколкото от незнание и страхове, защото доста от неуспехите им се дължат на непростими грешки по тази причина. До понеделник ще възникнат възможности за по-добра работа и за повече пътуване. Имате желание да решите затрудненията си, ако съберете силите си и действате в избраната от вас посока - тя е правилна, макар че не е свързана непременно с пари. Личният ви живот ще е спокоен и ще сте в добро настроение. Възможно е някой да приеме доброто ви настроение като слабост и да се опита да се качи на главата ви.