седмичен хороскоп

Овен

Търсите яснота

През идващата седмица ще е добре да постигнете повече яснота по отношение на въпросите, от които сте зависими професионално или финансово. Съсредоточете усилията и вниманието си върху дейностите, които в последно време изоставихте поради голямата ви ангажираност с други инициативи. Възможно е чрез предприето от вас пътуване да направите коренна промяна в живота ви. Предпочитайте партньори, които ще ви подкрепят в предприетите от вас инициативи. Не започвайте нововъведения в личен план, дори и да не сте удовлетворени от сегашната ситуация в отношенията с интимната половинка. Постарайте се да бъдете ефективни при започването на преговори, отнасящи се до членовете от семейството ви.

Телец

Активни и запомнящи се

Едва ли през седмицата някой от вас ще остане незабелязан, особено ако имате правилната нагласа към текущите си ангажименти. Ще бъдете застигнати от някои непредвидени обстоятелства на работното си място, с които ще трябва да се справите максимално бързо, за да не възникнат неочаквани затруднения. Наблюдавайте отблизо финансовата си ситуация и не позволявайте дисбаланс! Не предприемайте каквито и да било действия, особено ако с тях рискувате постигнатата от вас сигурност от делови или материален характер, и също така не се натоварвайте с чужди проблеми и ангажименти. Днес и утре вземете мерки, за да постигнете баланс в здравословно отношение.

Близнаци

Нужда от промяна

През седмицата няма да се колебаете дълго, ако на дневен ред застане въпросът за смяна на работата. Имате нужда от промяна, еднообразието започва да ви задушава. В същото време обаче на работното място вашата роля и участие в решаването на проблемите ще са от съществено значение. От вас може да поискат да вземете решение относно недвижима собственост. Покажете твърдост и решителност, за да пресечете опитите на някои да блокират действията ви. Трябва да се консултирате с професионалисти, в противен случай може да допуснете грешка. Възможно е да се появят допълнителни отговорности за близки хора.

Рак

Напразни идеи

През идващите седем дни ще имате идеи за конструктивно решаване на техническите въпроси, но постоянно ще възникват затруднения и в крайна сметка може да ги приемете като негативно въздействие на други хора. Не търсете причините около себе си, а в себе си. Когато вършите нещо, трябва да сте убедени, че това е начинът. Финансов проблем може да ви накара да потърсите нестандартни методи. До вас има човек от зодия Лъв, който ви е безценен помощник. На по-млад член от семейството му предстои промяна в живота и действията ви са съобразени с това. При други не е изключено да има болен, за когото трябва да положат грижи. Трети могат да тръгнат на път. Днес и утре се предпазвайте от изкушения и съблазни.

Лъв

Разпределете делата си

През тази седмица е важно да разпределите ангажиментите си, за да имате време и за пълноценен отдих. Не споделяйте намеренията си дори с доброжелателни приятели, докато не сте сигурни, че ще можете да осъществите намеренията си. Контролирайте желанието си за постигането на крайна независимост в професионалната сфера, тъй като това е нож с две остриета. От една страна, ще се лишите от възможността да разполагате с подкрепата на колеги и влиятелни особи, а и ще трябва сами да се справите, ако попаднете в затруднена ситуация. Постарайте се да бъдете добре организирани и да не допускате каквото и да било забавяне, особено ако преценявате обективно плюсовете и минусите на настоящата ситуация, в която се намирате. Не бъдете твърде резервирани към интимната си половинка.

Дева

Развивате качествата си

През идващата седмица нещо ще ви накара да разширите познанията и хоризонтите си в професионалната сфера. В началото й се възползвайте от възможността да развиете своите качества и амбициозни проекти в професионалната сфера. Постарайте се да проявите минимална поне резервираност към отправените ви предложения от страна на познати или колеги. Подлагайте всяко нещо на съмнение с цел да не допуснете грешка от невнимание. Опитайте се да направите цялостна равносметка на стила си на живот. Включете повече движение и заложете на рационалното хранене. Не допускайте натрупването на излишна умора и стрес, тъй като те ще ви попречат да взимате разумни решения.

Везни

Доверете се на инстинктите си

През новата седмица ще е особено важно за вас да се справите с ангажиментите, които сте поели, независимо дали в службата към колега, делови партньор или клиент. Залагайте на работата в екип, тъй като така ще получите подкрепата, от която се нуждаете на този етап от време. Не допускайте колебание по въпросите, от които зависят приходите ви в бъдеще. Имайте едно наум към ласкателите си в професионален и личен план. Постарайте се да виждате зад маската, която обикновено всички слагат като предпазна мярка. Отнасяйте се по-пестеливо към парите си. Не бъдете прекалено откровени по отношение на личните си амбиции, дори и пред приятели. Днес и утре обърнете специално внимание на здравето и формата си.

Скорпион

Нови предложения

Още от понеделник на по-голямата част от вас ще им бъдат отправени предложения, които ще тласнат кариерата ви в значително по-добра от досегашната посока. Доразвийте идеите си, но е важно да осъзнаете необходимостта да работите самостоятелно в това направление. До сряда не тръгвайте на дълъг път, особено ако и без това имате огромен брой текущи отговорности, които не можете да пренебрегнете. Постарайте се да подобрите концентрацията и способността си да планирате текущите си отговорности. Постигането на желанията ви ще зависи от прякото ви обкръжение на работното място. Добре е в този момент да почувствате кои сред колегите ви са ваши истински поддръжници и кои не.

Стрелец

Пред труден избор

През седмицата по-голяма част от вас ще бъдат изправени през труден избор в професионалната сфера, което ще затрудни текущата ви ситуация в делови и личен план. Не предприемайте каквито и да било действия, ако с тях рискувате да загубите власт, положение или гласувано ви доверие от страна на влиятелна особа. Днес и утре мнозина от вас ще увеличат значително кръга си на приятели и познати. Постарайте се да съзрете добри възможности за себе си, дори и да сте поставени по някакъв начин в неблагоприятни обстоятелства. Сами увеличете шансовете си от делови и материален характер. Постарайте се да не се влияете от мнението на заобикалящите ви по отношение на личния ви живот.

Козирог

Без импулсивни решения

Добре е да действате с повишено внимание особено спрямо инициативите, които предприехте неотдавна в професионалната сфера през новата седмица. Постарайте се да не взимате импулсивни решения относно инициативите, които изискват влагането на сериозна инвестиция от ваша страна. Малко вероятно е да се сблъскате с непредвидени ситуации на работното място, особено ако сте взели предвид всички съществуващи рискове. Добре е да не давате пари назаем, а да се справите с текущите си разходи с наличните ресурси. Голямото ви желание за изява ще осъществи намеренията ви без обичайните спънки и затруднения.

Водолей

Възползвайте се от шанса

През седмицата се опитайте да работите успешно, като не пропускате и най-малкия шанс на съдбата, дори и това да ви лиши временно от време от пълноценен отдих. Добре е да се възползвате от наличните ситуации, за да подобрите цялостно професионалната сфера. Натрупаният до момента опит ще ви даде възможност да извършите някои промени на работното си място. Постарайте се да не се увличате по занимания, които или не са по джоба ви, или застрашават по някакъв начин здравето ви. Днес и утре мнозина от вас ще бъдат предразположени към някои изкушения, на които е много вероятно да се отдадете. Не пренебрегвайте необходимостта да се справите с някои свои лични отговорности в дома си. Изразявайте потребностите и желанията си пред интимната половинка.

Риби

Избягвайте рискове

Ще ви се наложи да действате с повишено внимание особено при инвестиране на средства или на работното си място. Мнозина ще се насочат към осъществяването на проект, от който ще очаквате значително покачване на постъпленията си. Но преди да е станало това, не действайте на своя глава в материалната сфера, тъй като рискувате да не прецените достатъчно добре разходите си. Не си позволявайте лукса да извършвате каквито и да било вложения, а още по-малко да давате пари назаем. Старателно избягвайте поемането на какъвто и да било риск и в професионалната сфера. Вземете мерки срещу нарастващия в последно време стрес. Релаксацията и отпускащите физически натоварвания ще са ви от полза.