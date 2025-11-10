седмичен хороскоп

Овен

Лице в лице с проблемите

Трябва да посрещнете някои изпитания, на които ви подлагат звездите през идващите седем дни. Взаимоотношенията на работното ви място са деликатни - както с колегите, така и с шефовете. Излишно е да разсъждавате върху чуждите мнения. По-добре си затворете устата и правете само най-необходимото. Ще бъде по-достойно от ваша страна, ако се изправите лице в лице с неприятностите, а не се опитвате да се измъквате от отговорности. Ако се захванете сериозно с това, което ви безпокои, напрежението ще отмине и макар и трудно, ще успеете да сложите нещата по местата им. Нужно е да направите нещо, за да увеличите контактите си с хората, които са ви приятни и ви действат стимулиращо. Не предприемайте опити да налагате своите мнения в любовния живот и не вземайте прибързани решения. Понеделник ще изненада някои с делово предложение. Във вторник и сряда ще сте активни. Четвъртък е тежък.

Телец

Работата не ви носи удоволствие

Вашето по традиция лъчезарно настроение може да бъде помрачено от липсата на видими успехи в повечето сфери на изява. Въпреки че авторитетът ви в очите на приятелите винаги е бил висок, напоследък срещате доста трудности да ги убедите в правотата на начинанията си. На работното място нещата ще вървят сравнително гладко и безпроблемно, но работата няма да ви носи удоволствие и поводи за гордост. Освен притесненията, които са на път да ви обхванат за дълъг период, ви измъчват и угризения, че сте постъпили несправедливо към приятел или роднина. Единственият изход е разговор на четири очи. Ще трябва да си признаете грешките, колкото и да ви е неприятно това. Отлагането не работи във ваша полза. Малко повече предпазливост в петък няма да ви навреди. В понеделник не се колебайте, а действайте. Вторник ви носи успех, а в четвъртък обмислете позициите си.

Близнаци

По-перспективни пътеки

Успешни начинания в работата и бизнеса очакват представителите на зодията през идващите седем дни. От звездните влияния върху вас най-ярко ще е изразено това на Юпитер. Тези, които учат, имат всички шансове да си вземат успешно изпитите и да очертаят перспективни пътеки за бъдещето. Ще откриете, че умението да убеждавате другите в правотата си ви се удава повече от всякога. Безрезултатните спорове, които сте водили от месеци, към края на седмицата ще се решат сякаш от само себе си във ваша полза. Лоши шеги обаче може да ви изиграе повишената сексуална активност, която ще ви провокира към необмислени действия. По-добре обърнете повече внимание на постоянния си партньор, който държи на вас, но не намира най-точните думи да изрази чувствата си. Понеделник и вторник са успешни. Сряда се характеризира с материален шанс. Четвъртък ще ви радва с новини, а петък е безличен.

Рак

Стабилизирате бизнеса

Сатурн ви вещае колебания и съмнения през цялата седмица. Не си измисляйте несъществуващи проблеми. "Търговският" Меркурий бди над вас и всичко ще се подрежда по най-добрия начин. Периодът е подходящ за инвестиции. Ако се занимавате със собствен бизнес, сега е моментът да помислите за стабилизирането и развитието му. Дори да приемете безсмислен според околните риск, късметът няма да ви изневери и събитията ще се развият във ваша полза. Ще успеете да надделеете над сериозен противник, че сте се примирили със съществуващото статукво, и ще атакувате в най-подходящия момент. Не се отпускайте след първата спечелена битка, за да спечелите и следващите. Не залагайте обаче само на една карта и подсигурете добре гърба си. В интимните отношения не ви очаква нищо ново - трудно ще намирате време за тях. Понеделник ще ви радва с придобивки. Сряда и петък обаче са ядовити.

Лъв

Неочаквани раздели

Ще бъдете целеустремени и съсредоточени през всички идващи седем дни. Марс и Венера ще ви дават допълнителна енергия. Всичко това ви вещае успехи в професионален план. Струва си да се замислите над реализацията на някои неосъществени досега намерения, в които ще откриете добри възможности за печалби. Ще бъдете изцяло ангажирани - както в професията, така и в личните отношения. Имате добри шансове да си намерите ново жилище или работа, която ще ви допадне. Ще можете да разчитате на помощта на приятелите си, лесно ще намирате и пари, ако ви дотрябват. Изправени сте обаче пред кризи в любовните си отношения. Може да стигнете до неочаквани раздели и това да доведе до нежелани промени. Въпреки борбената си нагласа психически сте доста поуморени. Активният и изразителен понеделник ще бъде последван от успешни вторник и сряда. Петък е спокоен.

Дева

Бъдете предпазливи

През идните седем дни ще почувствате липсата на късмет в по-голямата част от вашите начинания. Това се отнася с особена сила за делата, в които си мислите, че сте свършили всичко както трябва и сега е време да оберете плодовете на своя труд. Не става дума за провали, но просто завършващата ви фаза няма да е така добре изпипана, както само вие умеете. Това не бива да предизвиква съмнения в собствените ви възможности, но трябва да бъдете доста предпазливи, особено ако сключвате дългосрочни договори. Финансовото ви положение ще бъде добро и ако не вземате за пример по-заможните си приятели, няма да имате проблем да си осигурите прилично съществуване. Постоянният партньор няма да ви създава главоболия, въпреки че вие едва ли ще му отговорите със същото. Динамично равновесие характеризира понеделник, сряда е благодатна, а петък засилва творческата ви мощ.

Везни

Движи ви амбицията

През цялата седмица основен двигател във всичките ви действия ще бъде амбицията. Няма да сбъркате, а и хората, които ви познават, никак няма да се изненадват от вашата решителност. За да успеете, ще трябва да положите доста усилия, но пък резултатите ще ви убедят, че усилията са били възнаградени. Напрежението ще ви се отрази добре, защото вие и бездруго не можете да бездействате. Все пак не прекалявайте с натоварванията, защото и вашите сили не са безгранични. Към края на периода се очертава служебен конфликт. Не задълбочавайте излишно нещата. Най-добре ще бъде засега да се задоволите с това, което ви предлагат. Парите малко ще ви липсват, но това няма да окаже решаващо значение върху самочувствието ви. Пестете емоционалната си енергия, от която ще имате нужда през следващата седмица. Хубаво предложение, но и ядове идват в понеделник, а вторник е пълен със задължения. Четвъртък и петък са печеливши.

Скорпион

Времето влияе на здравето ви

Още от днес за вас започва поредица от успешни дни, които ще ви осигурят добри перспективи за бъдещето. В началото на седмицата скромна парична сума ще даде старт на подобряване на финансовото ви положение, което до края на месеца ще ви гарантира приятни мигове в личния живот. Прямите и борбени Скорпиони през идващата седмица ще могат да се проявят като галантни любовници. В тази връзка отношенията с постоянния ви партньор няма да променят статуса си. Една интимна вечеря или усамотяване през уикенда ще се отразят само положително на отношенията ви. Единствените проблеми през идващите седем дни може да ви създаде здравето. В променливото време на грипа не е лошо профилактично да се ограничавате в някои действия и да посегнете към лекарствата. Вторник ви открива шанс за печалби, а четвъртък ще ви зарадва с неочаквано предложение. Петък идва с хубава новина.

Стрелец

Недоразумение ви вади от релсите

Ще имате възможност да се убедите, че за вас не е валидно правилото "Денят се познава по заранта", а още по-малко всичките седем. В първите от тези дни ще преживеете леко недоразумение, което при вашата емоционална натура може да ви извади временно от релсите. Към средата им обаче ще повярвате, че всичко върви така, както сте си го представяли. Ще имате възможност отново да докажете професионалните си умения и ще направите добро впечатление на този, на когото трябва. Всичко това, разбира се, ще има своите материални измерения. Най-добрите ви дни са в края на седмицата. Тогава и шансовете ви за успех при сериозни начинания са особено големи. Интимните отношения и сексът ще ви носят удовлетворение и това ще се окаже доста важно за доброто ви настроение. Ще кипите от здраве, така че не се отказвайте от покани за събирания и веселба.

Козирог

Добри бизнес сделки

Предстои чудесна седмица за представителите на знака. Ще изживявате пълноценно всеки момент, вместо само да мечтаете. Ще имате възможност да реализирате добри сделки, ако проявите необходимия усет как точно да подходите. Около четвъртък ще ви посети приятел и ще ви донесе добри новини, касаещи вашето бъдеще. Към края на седмицата Уран изгрява във вашия знак. Вероятно тогава ще предпочетете да се движите стъпка напред, две назад и макар това да не се харесва на хората около вас, вие прекрасно ще знаете, че е доста важно понякога да останете в сянка. Приоритетът, който ще дадете на личните си отношения тогава, ще бъде напълно основателен. Нищо няма да ви попречи да изживеете своите удоволствия, освен някои обяснения за излишните ви съмнения. Хубаво предложение, но и ядове идват в понеделник, а вторник е пълен със задължения. В сряда ще действате активно, а четвъртък е печеливш. Петък е успешен.

Водолей

Изпипвайте нещата докрай

Седмицата ще бъде добра за търговците и финансистите. Ще реализирате почти всичко от това, което сте замислили. Венера обаче може да ви провокира към известна разсеяност и да ви подтиква към лекомислие. През всичките седем дни усмивката няма да слиза от лицето ви. Не бъдете нетърпеливи, а изпипвайте нещата докрай. Практикуващите професии, свързани с изкуство или публична изява, няма да срещат особени трудности. Доброто ви красноречие и способността да убеждавате хората около вас ще бъдат достатъчни за преодоляване на всяка изникнала пречка. Не се увличайте обаче по прекалено много приказки и празни обещания, поне що се отнася до интимните ви отношения. Там е по-добре да се придържате към "златната среда". Понеделник ви носи успех. Някои ще пътуват. Вторник ви дава шанс за разбирателство. Сряда е успешна. Четвъртък носи новини, а петък идва с напрежение.

Риби

Силни в сложни ситуации

Марс ви дава сила и енергия през идващите седем дни. Вероятно ще се покажете силни в комплицирани ситуации, които ще искате да разрешавате с един замах. Ще бъдете организирани и ще успеете да отхвърлите доста работа. Ще се радвате на пълната подкрепа на вашите приятели. Щастливият шанс ще бъде с вас, каквото и да захванете. На конкурентите или вашите опоненти никак няма да са им приятни срещите с вас. Сигурно ще поставите на мястото човек от вашето обкръжение, който ще се опитва да налага мнението си. Ако се покажете готови на компромис, бъдете сигурни, че позициите ви ще отслабнат. Отстоявайте мненията си, още повече че те са правилни. Безкомпромисните решения, които ще вземате, най-вероятно могат да доведат до търкания с интимния партньор. Понеделник носи новини, а вторник е чудесен. Сряда идва с обективни трудности. В четвъртък сте колебливи, а петък е тежък.