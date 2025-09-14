седмичен хороскоп

Овен

Променете тактиката

Рядко ще бъдете отпуснати в седемте дни пред вас. Ще работите усърдно, убедени в постижимостта на целите, но ще държите и колегите ви да полагат сериозни усилия. Време е да промените тактиката, която използвате за постигане на набелязаните от вас цели. Довършвайте започнатите дела, преди да се насочите към нови. Ярко изразено ще е чувството ви за справедливост. Добре е за вас, че седмицата не предполага възможности да показвате гнева си, но ако това стане, ще се развихри истинска буря. Способността ви да виждате проблемите от всички страни често ще ви изправя пред сериозното изпитание да взимате решения, особено за по-дребни неща. Поради съчувствие към проблемите на околните чувствата ви ще бъдат лесно раними.

Телец

Увеличени ангажименти

Идващата седмица ви вещае изява на силна воля и емоционалност. Ангажираността ви ще се повиши още с настъпването на новата работна седмица. С предприемането на каквито и да е ходове е задължително да се убедите, че не поемате рискове. Щадете повече себе си и хората около вас, защото рискувате да се вкарате в безсмислени конфликти, в които да доказвате правотата си. Това едва ли е препоръчително за вас, като се има предвид, че звездните влияния изострят емоционалността ви. С каквото и да се захванете, стремете се да демонстрирате почтеност, защото в противен случай може да излязат на повърхността не най-добрите страни на характера ви - нервност и насилие. Ярко изразен ще е интересът ви към секса.

Близнаци

Успешни начинания

Имате твърде добри предпоставки да направите една запомняща се седмица на работното място. Звездите бдят над всички ваши начинания. В добавка през всичките седем дни ще усещате подкрепата на предани вам хора, които прецизно владеят нещата в своята област. С каквото и да се захванете, ще го правите усърдно и добре. Плутон ви помага да гледате напред в бъдещето, да се издигнете над хорската суета и да живеете в съгласие със себе си. Припомняйте си по-често максимата на древните гърци: Бързай бавно! Ще допуснете грешка, ако не следвате личните си потребности. Обърнете внимание на детайлите, благодарение на които ще постигнете единомислие по важни за вас въпроси с интимната половинка.

Рак

Изчакайте шансовете си

През седмицата няма да имате възможност да изявите действения си характер. Наложете си да сте спокойни, разсъдливи и внимателни към всяко действие и постъпка. Дръжте ума си винаги нащрек. Акумулирайте старите знания и се постарайте да научите максимум нови неща, които ще ви помогнат за достигане на набелязаните цели. Около средата на периода се постарайте да не си поставяте ограничения. Добре е да отделите повече време за удоволствия, защото няма да сте натоварени с отговорности и задачи. Организирайте инициативите си по възможно най-рационалния начин, за да ви остане достатъчно време за интимната половинка и другите членове от семейството ви.

Лъв

Рискувате загуба на пари

Това, от което трябва да се пазите през тези дни, е неразумната инвестиция на средства. Опитайте се да проявите доза предпазливост при реализацията на проекти, в които рискувате да загубите значителна сума. Контролирайте желанието си да налагате стила си на живот, работа и лична дисциплина при преследване на целите си. Известни промени ще ви накарат да внесете корекции в деловите си планове и неприятната новина е, че те ще вървят по низходяща линия. Не прекалявайте с напрежението, тъй като то ще пречи на пълноценния ви отдих. В емоционален план се очертава наситена седмица. От възможностите в интимен план ще можете да се възползвате, ако преодолеете някои здравословни проблеми.

Дева

Не лежете на лаврите си

Очертава се една добра седмица за представителите на знака. Интуицията ви ще работи безпогрешно, ще ви подсказва най-правилните решения и вие ще се покажете в най-добрата си светлина. Девите могат да разширят бизнеса си, като използват съветите на приятели. Те ще се окажат неочаквани, но ще ви помогнат да спечелите големи суми. Дори и без странична помощ ще сте в състояние да увеличите доходите си. Повишаване в длъжност и в по-висок ранг могат да получат хората, чиито професии са творчески. През почивните дни не отлагайте вече планираните от вас пътувания. Добре е да направите цялостна равносметка на начина си на живот.

Везни

Трябва да ви поощряват

Ще изявявате характерното си трудолюбие и амбициозност, но главната ви цел няма да е само личната материална сигурност. Работохолици по душа, ще сте готови да свършите и най-черната работа само и само нещата на работното ви място да вървят добре. Твърде често ще сте склонни да споделяте проблемите си с колегите и това ще постави на изпитание търпението им. До средата на седмицата контролирайте желанието да налагате мнението си над колеги и делови партньори, без значение че най-вероятно правотата ще е на ваша страна. Към края на седмицата не забравяйте да обуздавате склонността си към двойственост. На интимния фронт не очаквайте нищо ново. Не пренебрегвайте симптоми на отпадналост.

Скорпион

Наясно сте със себе си

Управителят ви Плутон изсипва положителните си влияния над вас. Ще бъдете често вдъхновени, решителни и пробивни, но наред с това ще обичате хубавите неща и ще подчините усилията и енергията си върху материални облаги и пари. Особено настървено ще преследвате всичко, свързано с тях. В доста ситуации, сигурни в своя успех, ще бъдете любезни, отзивчиви и ще излъчвате стабилност. В затруднена ситуация ще ви помогне дарбата да разбирате добре себе си и мотивите, които ви движат. Осланяйте се на интуицията си да планирате най-напред, а след това да работите сериозно, за да осъществите намеренията си. Не се доверявайте на дадена ви от познат или приятел информация.

Стрелец

Бърз и любопитен ум

През идващите седем дни ще има за какво да ви завиждат - интелигентността ви ще бъде най-развита от всички знаци в зодиака. Умът ви ще е бърз, а любопитството - всеобхватно. Ако успеете да се контролирате добре, няма да има нищо, което не бихте постигнали. Единственият ви проблем, но за сметка на това съществен, е, че самоконтролът ви ще е доста занижен.Твърде вероятно ще се окажете в позицията да сте добри в много неща и да не довършвате нито едно от тях. Действайте така, сякаш няма да разполагате с втори шанс. В любовта не поставяйте ултиматуми пред интимната си половинка. През почивните дни се отдайте на заслужен отдих, дори и първоначално да ви е минала мисълта, че нямате достатъчно време за това.

Козирог

Търсите лични облаги

Ще бъдете най-чувствителните и силните от всички земни знаци. Ясно изразена при вас ще е нуждата от обич, признание, уважение и не на последно място - ласкателства. Свободолюбието ви ще е ярко и няма да търпите никой да ви се налага под каквато и да било форма. Личните облаги в работата ви ще са първостепенна необходимост. Това се отнася повече за жените от тази зодия, които, за да постигнат своето, са способни да направят чудеса. Чрез личната си амбиция и правилно разчетени възможности ще постигнете далеч по-добри резултати от предварителните си очаквания. Опитайте се в този случай да сложите под контрол склонността си да проявявате прекомерна сантименталност, особено ако инициативите ви не са подкрепени от хората, на които разчитате.

Водолей

Предизвиквате завист

Още с настъпването на новата седмица е добре да вземете всички необходими мерки, за да се справите с целите, които сте си поставили от началото на годината. Загърбете бързината при взимането на решения, свързани с материалното ви състояние. Вярно е, че сте прекалено сигурни в себе си и успявате там, където другите не могат, но се запитвайте по-често: дали пък с действията си не предизвиквам нечия завист? Издигането ви в йерархията съвсем не е изключено, но то ще се дължи не на късмет или подмолни действия, а на огромното ви трудолюбие, което няма как да остане незабелязано. Ще обичате предизвикателствата и когато ви се отдаде такъв случай към края на седмицата, ще се справите безпроблемно.

Риби

Методични, но и критични

С трудолюбие и постоянния стремеж към нови знания ще се справяте във всяка област на изява. Като прибавим към това практичността, изпълнителността и вниманието към детайлите, няма причини да не жънете успехи. Единственият проблем може да дойде от прекалената ви склонност да обръщате внимание на подробностите и да загубите представа за цялостната картина на нещата около вас. Постарайте се да анализирате точно някои изминали събития в живота си. Пазете се от стария си недостатък - методичността твърде често ви прави критични, особено към работата на другите, и е твърде възможно да давате съвети дори и когато никой не ви ги иска, това пък може да ви вкара в излишни конфликти.