седмичен хороскоп

Овен

Потърсете подкрепа

Труден период. В работата си ще имате нужда от покровител или поне от малък колектив, който е готов да ви подкрепи. Не разчитайте само на свои сили, обърнете се към авторитети, специалисти и фактори, които да ви окажат помощ. В същото време не си затваряйте очите за знаците, които съдбата ще ви изпраща, ще откривате лесно решения на ситуации, които ви тормозят. Стремете се да ръководите нещата си и да не ви подвеждат. Днес и утре оползотворете натрупаната информация. В понеделник и вторник слушайте внимателно разисквания по работа, близка до вашата. В сряда не харчете безразборно, а в четвъртък и петък потиснете гордостта си и изтъкнете предимствата си при обсъждането на чужд проект.

Телец

Смело напред

През седмицата ще ви затрупат нови идеи и планове. Някои от тях могат да ви се сторят илюзорни, но ще са малко и без значение. Днес и утре колкото по-дипломатично постъпвате, толкова по-лесно ще изгладите противоречията в дома си и с колегите, ако сте на работното си място. В понеделник личният ви живот ще ви създава проблеми. Отстранете от обкръжението си човек, който си пъха носа в чужди работи. Във вторник и сряда натовареността ви на работното място няма да е малка, но като че ли ще имате повече и по-силно желание за работа. Петък ви носи признание и обещания за бъдещето.

Близнаци

Желания и реалност се разминават

Желанията ви и реалността през тези дни ще се разминават, но и може да ви въвлекат в неприятни разправии. Ще ви се струва, че всички ви използват, без да получавате нещо в замяна. Днес и утре е възможно да се изпокарате с близките си и ако нещата вървят натам, спрете навреме. В понеделник в деловите ви неща ще има объркване поради неблагополучие с документ. Ще се намери, но ще изхабите нерви. Във вторник не позволявайте на никого да ви манипулира емоционално. В сряда и в четвъртък може да станете жертва на невярна информация. В петък ще сте в центъра на вниманието, но това няма да ви радва. Ще сте нерешителни по повод на личен проблем. Няма да стопите студенината между вас и партньора ви.

Рак

Не се натоварвайте излишно

През седмицата ще ви трябват търпение и прозорливост, за да предвидите бъдещите отношения с колеги и партньори, дипломация, но и настойчивост, с която да защитавате позициите си. Работното ви място като цяло ще е спокойно, което ще позволи намаляване на напрежението, но не бива да допускате небрежност и претупване на важните неща. Не се натоварвайте излишно нито на работа, нито в дома си. Днес и утре ще имате приятни посещения от приятели и познати. Ако се случи някой да ви предизвика или да ви разгневи, не губете контрол. В понеделник и вторник ще се заемете с неща, за които сте се колебали. В сряда дръжте всичко в ръцете си. В четвъртък и петък ще имате приятни пътища, на които ще решите изостанали делови и лични неща.

Лъв

Получавате добро предложение

През седмицата вашите писмени разработки ще се посрещат с въодушевление и одобрение, но ще трябва да подготвите и словесната им защита, защото там сте слаби. Представете писмено план, отчет или предложение, което ви иска началник, и то ще ви донесе успех. Днес и утре не гледайте на близките си като на тежест, но и не им позволявайте да ви се качат на главата. В понеделник ще получите предложение за нещо важно или нова добре платена работа. В сряда приятна изненада може да очаквате от една наглед случайна среща. Професионално ще се докажете за пореден път. В четвъртък бъдете внимателни с важен финансов въпрос. В петък не позволявайте да ви завладеят натрапчиви идеи. Не избухвайте.

Дева

Налага се да поработите здраво

Седмицата обещава да е много динамична и напрегната. Ще ви се наложи да се справяте с неотложни проблеми и с неочаквано много работа. По някое време може да ви застигнат пропуснати изостанали проблеми от миналото, без чието решаване не бихте могли да продължите. В понеделник, ако усещате напрежение с колегите си, помъчете се да разберете откъде идва. Ще помогне и за вашата делова реализация. Във вторник ще ви помагат търпението и дипломацията. В сряда ще преговаряте за дейност, която ще ви донесе успех в чужбина и която ще можете да вършите съвсем самостоятелно. В четвъртък не подписвайте нищо. В петък ще имате шансове за творческа и продуктивна реализация на плановете си за бъдещето.

Везни

Задълбочете се в задачите

Задълбочете се в работата си, ако искате успех. От нея ще зависи и душевното ви състояние. Важно е да се опазите от излишна активност и суета. Контролирайте избухливостта си, за да не ви въвлече в агресивна ситуация, защото на работното си място ще имате затруднения и напрежение. За вторник отложете пътувания и отговорни дела, има опасност от измама, която ще повлече след себе си лъжи. В сряда часовете не са подходящи за нови неща. В четвъртък ще установите делова връзка с човек, който ще дойде от път. В петък бъдете предпазливи в приказките си, защото може да нанесете обида на човек, който не я заслужава.

Скорпион

В напрегнати ситуации

През цялата седмица ще възникват напрегнати ситуации, затова проявявайте разум, предпазливост и внимание. Днес и утре прекарайте с близките си, защото най-вероятно през седмицата ще са на втори план. В понеделник ще имате възможност да решите неприятен проблем, но за да завършите нещата както трябва, се концентрирайте и последователно преминавайте всички препятствия. Във вторник е възможно да си търсите или да ви предложат допълнителна работа, приемете я, дори и да не ви харесва много - ще ви подсили финансите. В сряда вниманието ви ще е заето на работното място и ще се наложи да влагате умения и такт. Това, което ще ви предложат в четвъртък, може да стане база за сигурна и бърза кариера. Петък ще премине в емоционални срещи с хора, които ви харесват, на които държите, но и които искате да отстраните от пътя си.

Стрелец

Поласкано самочувствие

Усещате прилив на сили и се чувствате лидери, което ласкае вашето самочувствие. На работното си място естествено ще се проявите по най-добрия начин, но вкъщи е по-добре да сте търпеливи. Не позволявайте да ви въвличат в конфликти под никакъв предлог. Днес и утре отворете дома си за гости, бъдете приветливи и те ще ви донесат приятни промени. В понеделник проучете как да подкрепите единомишленици или хора, с които се готвите за нови проекти, и това ще ви донесе сигурност в бъдеще. Във вторник, каквото и да правите, бъдете убедителни и действайте решително. В сряда ще сте ангажирани с нова дейност. В петък ще защитите позициите си, ако внимателно се подготвите предварително.

Козирог

Не споделяйте плановете си

На никого не говорете за плановете си, особено ако те по някакъв начин засягат колеги и делови партньори, дори да не са ви съдружници. Периодът е благоприятен да се разделите с дълговете си - и финансови, и морално-етични. За днес и утре не планирайте нищо голямо или важно, няма да стане, колкото и да се стараете. В понеделник някаква среща ще ви развали настроението, но началникът ще ви подкрепи неочаквано. Във вторник, ако бързо се ориентирате в една работна ситуация, което е по силите ви, ще извлечете максимална полза. В сряда ще работите по проблеми, които са плод на недоглеждане на съдружниците. В четвъртък не се занимавайте с проблеми, осигурете си почивка.

Водолей

Време за промяна

През тази седмица ще трябва да избирате дали да решите проблемите си, напрягайки и последните си сили, или да прекратите всичките си усилия и да изчакате да настъпи по-благоприятно време. Може би е дошло време да промените нещо във възгледите си и да се отървете от остарелите си позиции и принципи. Днес и утре някои от вас ще са на работа и няма да им е спокойно. Другите нека посветят дните на близките си. В понеделник и вторник ще ви затрупат неочаквани делови срещи, но ще ги решите сполучливо с помощта на приятели и близки колеги. В сряда посветете времето си на личната си документация. Не решавайте нищо под напора на емоциите, особено в петък.

Риби

Не си давайте зор

През седмицата добросъвестното прилежно отношение към работата ви не може да остане незабелязано и ще се възнагради. Започнете от днес, не се товарете с тежка работа в дома си, а утрешния ден посветете на хоби или на срещи с приятели. В понеделник на работното си място не допускайте да ви въвличат в театър на суетата и да ви товарят с чужди грижи. Постарайте се да вършите само това, което е крайно нужно. Във вторник ще ви направят предложение и ако го приемете, това ще ви издигне в очите на околните. За вас настъпва подходящо време за решения, обмислени действия и за отговорни крачки. В сряда вероятно ще се провали важна делова среща, ако е възможно, пренасрочете я за следващия ден. В четвъртък и петък довършвайте започнатото и не се напрягайте.